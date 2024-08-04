Как правильно подготовить землю для посадки картофеля осенью

Посадка картофеля осенью имеет ряд преимуществ перед весенней. Во-первых, у клубней больше времени на укоренение и накопление питательных веществ. Во-вторых, осенняя обработка почвы позволяет избавиться от сорняков и вредителей. Однако для получения хорошего урожая важно правильно подготовить почву.
Выбор участка
Картофель предпочитает легкие, рыхлые, хорошо дренированные почвы с нейтральной кислотностью. Идеальное место для посадки - участок, ранее занятый под овощные культуры, на котором не выращивался картофель в течение 3-4 лет. Избегайте участков, где недавно росли паслёновые (томаты, баклажаны, перец).
Внесение удобрений
Осенью нужно провести известкование и внесение органических удобрений. Известь нужна для снижения кислотности почвы. Хорошо подойдут перепревший навоз, компост или торф. Их следует равномерно распределить по поверхности и перекопать на глубину 20-25 см.
Предпосадочная обработка
За 2-3 недели до посадки картофеля проведите вторичную перекопку участка на штык лопаты. На этот раз можно добавить минеральные удобрения - суперфосфат, сернокислый калий. Это улучшит питание будущих растений.
Нарезка гряд
За неделю до посадки нарежьте на участке гряды. Их ширина должна быть 50-60 см, высота - 15-20 см. Так почва быстрее прогреется весной, а корни картофеля будут лучше развиваться.
Осенняя подготовка почвы позволит картофелю лучше развиваться весной и даст более богатый урожай. Не забудьте также о сортировке и проращивании семенных клубней перед посадкой.
Фото: Pxhere.
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