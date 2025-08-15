Домашний уют в одной форме: как простая запеканка покоряет сердца

сегодня в 0:04

Жёсткий самогон или бархатный напиток? Всё решает один ингредиент

Настойка на клюкве и самогоне — идеальный баланс сладости и кислинки. Узнайте, как приготовить этот ароматный напиток всего из трёх ингредиентов!

вчера в 23:14

Нут и фасоль против аптек: как дешёвый гарнир заменяет дорогие препараты

Фасоль и нут — не просто гарнир. Учёные доказали: всего одна чашка в день может снизить холестерин и защитить от инфаркта. Рассказываем, как это работает.

вчера в 22:09

Ешь батончик, пей воду, молись на ферменты: почему белок из него не работает

Протеиновый батончик — полезный перекус или сладкая ловушка с яркой обёрткой? Рассказываем, есть ли в нём белок и какую опасность скрывает состав.

вчера в 21:03

Русский ресторан в Пекине закрылся. И вот почему его борщ никто не ел

Почему борщ оказался «на помойке», и при чём тут таджикский повар в китайском ресторане? Всё о провале русской кухни в Поднебесной — и шансах на реванш.

вчера в 20:34

Биомаркировка не при чём: как продукты без ярлыков могут быть чище сертифицированных

Маркировка "ЭКО" не всегда означает, что перед вами натуральный и безопасный продукт. Разбираемся, что скрывается за зелёным ярлыком на упаковке.

вчера в 18:22

Любите сельдь? Не дайте себя обмануть: как выбрать рыбу, которая порадует вкусом и не разочарует

Как выбрать самую вкусную сельдь? Узнайте о различиях между видами, секретах сезонности, правилах оценки свежести и обработки рыбы.

вчера в 17:43

Стейк за 40 минут в зону риска: не делайте так, если хотите сохранить вкус и здоровье

Мясники предупреждают: неправильная разморозка мяса опасна! Солёная вода и комнатная температура - прямой путь к бактериям.

вчера в 16:34

Один неправильный выбор — и шашлык испорчен: четыре вида мяса, ради которых стоит звать гостей

Как выбрать идеальное мясо для шашлыка? Узнайте о 4 видах мяса, которые сделают ваш шашлык сочным, вкусным и незабываемым.

