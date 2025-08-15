Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Запеканка из трески с картофельным пюре и луком
Запеканка из трески с картофельным пюре и луком
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 2:24

Домашний уют в одной форме: как простая запеканка покоряет сердца

Как приготовить картофельную запеканку в духовке: проверенный рецепт

Ищете сытное и простое блюдо, которое порадует всю семью? Эта картофельная запеканка с томатами и расплавленным сыром — идеальный вариант! Минимум усилий, максимум вкуса.

Ингредиенты

  • Картофель — 600 г
  • Помидоры — 3 шт.
  • Твёрдый сыр — 100 г
  • Сливки — 200 мл (чем жирнее, тем насыщеннее вкус)
  • Сливочное масло — 20 г
  • Растительное масло — для смазывания формы
  • Соль, специи — по вкусу

Пошаговый рецепт

Картошку очистите и нарежьте кружочками. Помидоры — такими же ломтиками. Сыр натрите на крупной тёрке. Смажьте жаропрочную форму растительным маслом. Выложите картофель ровным слоем. Залейте картофель сливками, посолите и приправьте по вкусу.

Распределите томатные кружочки сверху, слегка подсолите. Накройте фольгой и отправьте в разогретую до 190°C духовку на 35 минут. Достаньте форму, снимите фольгу, разложите кусочки сливочного масла и посыпьте тёртым сыром. Верните в духовку ещё на 10-20 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится. Горячую запеканку можно украсить зеленью. Отлично сочетается с мясом или рыбой!

Советы

  • Если картофель молодой, время запекания сократите.
  • Для пикантности добавьте чеснок или паприку.

