Домашний уют в одной форме: как простая запеканка покоряет сердца
Ищете сытное и простое блюдо, которое порадует всю семью? Эта картофельная запеканка с томатами и расплавленным сыром — идеальный вариант! Минимум усилий, максимум вкуса.
Ингредиенты
- Картофель — 600 г
- Помидоры — 3 шт.
- Твёрдый сыр — 100 г
- Сливки — 200 мл (чем жирнее, тем насыщеннее вкус)
- Сливочное масло — 20 г
- Растительное масло — для смазывания формы
- Соль, специи — по вкусу
Пошаговый рецепт
Картошку очистите и нарежьте кружочками. Помидоры — такими же ломтиками. Сыр натрите на крупной тёрке. Смажьте жаропрочную форму растительным маслом. Выложите картофель ровным слоем. Залейте картофель сливками, посолите и приправьте по вкусу.
Распределите томатные кружочки сверху, слегка подсолите. Накройте фольгой и отправьте в разогретую до 190°C духовку на 35 минут. Достаньте форму, снимите фольгу, разложите кусочки сливочного масла и посыпьте тёртым сыром. Верните в духовку ещё на 10-20 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится. Горячую запеканку можно украсить зеленью. Отлично сочетается с мясом или рыбой!
Советы
- Если картофель молодой, время запекания сократите.
- Для пикантности добавьте чеснок или паприку.
