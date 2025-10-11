Картошка сама себя губит: одна ошибка — и урожай сгниёт за месяц

Каждый, кто хоть раз закладывал картошку на зиму, знает: сохранить урожай — задача не из лёгких. Даже в самом чистом и прохладном подвале клубни иногда начинают чернеть, покрываться плесенью и портиться. Причина почти всегда одна — неправильные условия хранения и ошибки, которые допускаем мы сами.

Основные причины порчи картофеля

Картофель не портится просто так. Для гнили нужны "идеальные" условия — и, к сожалению, мы их создаём своими руками.

Избыточная влажность — главный враг. Если в подвале влажность выше 90%, картошка буквально "потеет", и на поверхности клубней быстро появляется плесень. Слишком высокая температура. При +5 °C и выше картошка "просыпается", начинает прорастать и тратит силы на ростки. Отсутствие вентиляции. Застойный воздух — это прямой путь к появлению грибка и бактерий. Повреждённые клубни. Даже один подгнивший способен заразить десятки здоровых. Ошибки при уборке. Мокрая или не просушенная картошка загнивает уже через пару недель.

Интересный факт: картофель продолжает дышать даже после уборки. Он выделяет влагу и углекислый газ, а в плохо вентилируемом подвале это создаёт "парниковый эффект" — идеальную среду для гнили.

Подготовка картофеля к зиме

Хорошее хранение начинается не в подвале, а ещё в момент уборки урожая.

1. Сортировка

Перед закладкой каждый клубень нужно осмотреть. Повреждённые, мелкие и подозрительные экземпляры откладывают отдельно и используют в первую очередь. Даже один гнилой клубень способен испортить целый ящик.

2. Просушка

После уборки картошку оставляют под навесом минимум на 10 дней. Главное — избегать прямых солнечных лучей, чтобы клубни не позеленели. Только полностью сухие клубни можно спускать в подвал.

3. Выбор сортов

Ранние сорта предназначены для употребления осенью, а вот поздние и "лежкие" способны пролежать до следующего сезона.

Подготовка подвала

Перед тем как спустить урожай, подвал нужно тщательно осмотреть и обработать. Если пахнет сыростью или плесенью, картошка там долго не продержится.

Дезинфекция

За месяц до закладки урожая проводят генеральную уборку:

выносят ящики и полки, моют их раствором белизны или мыла;

стены и потолок белят известью (2-3 кг на ведро воды + 100 г медного купороса);

при появлении плесени используют серные шашки, затем подвал неделю проветривают;

пол обрабатывают раствором хлорки, через день смывают.

Такая обработка уничтожает споры грибков и бактерии, которые могут зимовать в подвале.

Вентиляция

Без циркуляции воздуха гниль неизбежна. Проверить тягу можно просто: поднести свечу к трубе. Если пламя колышется — вентиляция работает. Если нет — стоит прочистить трубы или сделать новые отверстия.

Оптимальные условия