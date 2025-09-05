Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Свежевыкопанный картофель на земле
Свежевыкопанный картофель на земле
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 11:14

Картофель превращается в яд быстрее, чем кажется: одна ошибка после уборки решает всё

Эксперты: картофель нужно дозревать 10–20 дней перед закладкой в погреб

После выкопки картошки многие огородники уверены: дело сделано, урожай спасён. Но на самом деле всё только начинается. От того, как именно вы обработаете клубни в первые дни после уборки, зависит, сколько они пролежат в погребе и в каком виде. Ошибки на этом этапе стоят дорого: картофель вянет, зеленеет, теряет вкус и крахмал, а иногда и вовсе прорастает уже в середине зимы.

Почему нельзя оставлять картофель на грядке

Самая частая ошибка — оставлять клубни под открытым небом. Даже мягкое осеннее солнце быстро сушит картошку, заставляя её терять влагу. Клубни попадают в непривычную для себя среду: слишком много воздуха, света и тепла. Начинаются стрессовые процессы, ускоряется дыхание и испарение воды. В итоге картофель становится дряблым, сморщивается и теряет массу.

Не стоит забывать и о том, что на свету клубни зеленеют. В них образуется соланин — вещество токсичное и для человека, и для животных. Поэтому правило простое: выкопал — сразу убирай с грядки в тень.

Лечебный период: зачем он нужен

Многие считают, что собранный урожай можно тут же перебрать и отправить в погреб. Но картошке требуется время на так называемое дозревание. Этот процесс занимает от 10 до 20 дней и состоит из нескольких этапов.

Этап 1. Отпотевание

Сразу после уборки картофель активно дышит и выделяет влагу. Чтобы она не скапливалась, клубни раскладывают в один слой в сарае или под навесом, где есть вентиляция. Но важно следить, чтобы воздух не был слишком сухим — иначе картофель потеряет слишком много воды и сахаров.

Этап 2. Залечивание повреждений

Кожура картофеля обладает удивительной способностью затягивать порезы и ссадины. Обычно на это уходит 4-8 дней в зависимости от глубины повреждений. За это время на клубнях образуется прочная рубцовая ткань, которая защищает их от грибков и механических повреждений.

Этап 3. Окрепшая кожура

Кожица должна стать плотной и не стираться при трении пальцем. Такая защита удерживает влагу внутри клубня и препятствует его прорастанию.

Когда перебирать картошку

Частая ошибка — сортировать урожай слишком рано. Пока кожура не укрепилась, любое неосторожное движение оставляет микроповреждения. Даже простое бросание клубня в ведро может привести к проблемам при хранении. Оптимальный момент для переборки наступает в конце лечебного периода, когда видно, какие клубни сохранились целыми и крепкими.

Температура имеет значение

Картофель плохо переносит холод в первые недели после уборки. При температуре ниже +7 °C процесс заживления кожицы останавливается, а при +12…+14 °C заметно замедляется. Поэтому идеальный диапазон для просушивания и дозревания — от +10 до +20 °C. Если температура ближе к верхней границе, хватит 10-14 дней. В прохладных условиях период растягивается до трёх недель.

После завершения дозревания в промышленных хранилищах температуру снижают постепенно, пока не достигнут оптимальных условий для длительного хранения. В домашних погребах это сделать сложнее, но важно хотя бы не торопиться с уборкой урожая в холодное помещение.

Главные выводы для дачников

Ошибки при подготовке картошки к зиме встречаются чаще, чем кажется. Вот три основных:

  1. Оставлять клубни на солнце после уборки.

  2. Перебирать урожай до укрепления кожуры.

  3. Сушить и дозревать картофель в слишком холодных условиях.

Правильный же подход прост: убрать картофель с поля сразу после выкопки, дать ему дозреть в течение 2-3 недель в тёплом и проветриваемом месте, а уже потом сортировать и спускать в погреб. Так клубни сохранят вкус, вес и силу для будущего урожая.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Яблоня и вишня: почему опытные садоводы никогда не посадят их рядом сегодня в 8:59

Внимание, садоводы: этот дуэт в саду — катастрофа для урожая

Узнайте, почему совместная посадка яблони и вишни — ошибка, которая может погубить урожай. Корневая конкуренция, затенение и аллелопатия - главные враги вашего сада! Советы агрономов помогут избежать проблем.

Читать полностью » Осень названа оптимальным временем для деления пионов садоводами сегодня в 8:58

Цветы перестали цвести? Один шаг возвращает пионам роскошные бутоны

Осень — идеальное время для деления пионов, чтобы вернуть им пышное цветение. Узнайте, когда начинать, как правильно делить корневище и сажать, чтобы наслаждаться роскошными бутонами уже через год.

Читать полностью » Ошибки при уборке и хранении свеклы, которые приводят к порче урожая сегодня в 8:06

Свекла превращается в гниль быстрее, чем вы думаете: три ошибки на грядке

Многие дачники совершают одни и те же ошибки при уборке свеклы. Узнайте, как правильно подготовить корнеплоды к хранению, чтобы они не потеряли свежесть.

Читать полностью » Секрет богатого урожая: сажаем эти цветы под фруктовыми деревьями сегодня в 7:59

Эти цветы – лучшее средство от вредителей в саду: раскройте секрет природной защиты

Узнайте, как обычные цветы могут защитить ваш сад от вредителей, улучшить почву и увеличить урожай! Секреты опытных садоводов раскрыты!

Читать полностью » Осенью можно посадить рукколу, салат и шпинат для быстрого урожая зелени сегодня в 7:56

Овощи уходят, но сад не пустеет: культуры, которые раскроются только в прохладе

Забудьте о пустых грядках! Узнайте, какие 8 видов зелени готовы подарить вам витаминный урожай осенью, не боясь холодов. От пикантной рукколы до нежного шпината – продлите сезон свежих овощей!

Читать полностью » Экологичный яблоневый сад: растения – компаньоны защитят ваши деревья без химии сегодня в 6:59

Эти растения – как витамины для яблони: посадите их рядом, и дерево расцветет здоровьем и красотой – узнайте, какие

Узнайте, какие растения-компаньоны помогут защитить яблоню от вредителей, улучшить почву, привлечь опылителей и увеличить урожай. Секреты опытных садоводов для здоровья вашего сада!

Читать полностью » Фрэнк Кларк: гибискус продолжает цвести дольше при регулярном удалении увядших цветов сегодня в 6:50

Хотите море бутонов? Гибискус требует только солнца и одного движения рукой

Узнайте, как продлить цветение гибискуса с помощью простых правил: удаляйте увядшие цветы, поддерживайте правильные условия и защищайте растения от вредителей.

Читать полностью » Этот цветочный щит спасет вашу грушу: забудьте о болезнях без химии – попробуйте этот метод сегодня в 5:58

Вредители в ужасе покинут ваш сад: эти цветы - ваш секретный союзник в борьбе за урожай груши

Раскрываем секрет защиты груши от болезней и вредителей с помощью цветов-компаньонов: бархатцы, настурция, календула и другие.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Морозостойкий огород: посейте это под зиму и забудьте о весенних хлопотах – советы бывалых
Наука и технологии

Сияющий золотой шар с отверстием найден у Аляски — поразительная находка
Питомцы

Собаки предпочитают мусор естественной пище из-за привычки
Спорт и фитнес

Бразильский бизнесмен завещал Неймару состояние в 6 млрд реалов
Садоводство

Посадка озимого чеснока в Костромской области начинается в конце сентября
Авто и мото

Cadillac объявил состав пилотов для дебюта в Формуле-1 в 2026 году
Еда

Кулинарные специалисты описали процесс приготовления торта Наполеон с курицей и салатом
ДФО

Новый мир информации: Захарова о крахе западной гегемонии и росте влияния России
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet