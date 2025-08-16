Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:22

Старинный способ хранения, который снова возвращается: картофель не портится до лета

Старинный метод крептования позволяет сохранить картофель без погреба

Картофель — основа нашего стола, но сохранить его до весны бывает непросто, особенно если нет погреба. Клубни начинают прорастать, загнивать или зеленеть уже к середине зимы. Но у наших предков был проверенный метод, который позволял держать картофель свежим больше года.

Когда собирать урожай

Сроки уборки — ключ к долгому хранению.

  • Признак готовности: ботва полностью пожелтела и засохла.

  • После этого рост клубней останавливается, и затягивать со сбором нельзя.

  • Лучшее время — сухой, солнечный день.

Если выкапываете вручную, используйте вилы, а не лопату — меньше риск повредить клубни. После выкапывания оставьте картошку просохнуть в тени, чтобы не позеленела и не набрала соланин.

Классическое хранение в погребе

Тем, у кого есть сухой и прохладный подвал или погреб, проще всего.

  • Храните немытую картошку в ящиках, сетках или мешках.

  • Оптимальная температура — +2…+4 °C.

  • Влажность — умеренная, чтобы клубни не пересыхали, но и не загнивали.

  • Перед закладкой переберите урожай: уберите все повреждённые и позеленевшие.

Крептование — секрет старинного хранения

Метод пришёл из деревенского быта и отлично подходит тем, у кого нет погреба. Суть в том, что картофель хранится в специально подготовленной яме, защищённой от влаги и мороза.

Как сделать:

  1. Выкопайте яму глубиной 1–1,2 м на возвышенном участке, где не скапливается вода.

  2. На дно уложите слой камней (дренаж).

  3. Сверху — 10 см сухой соломы.

  4. Насыпьте картошку горкой.

  5. Закройте 30 см соломы.

  6. Засыпьте сверху 20 см земли.

Солома удерживает тепло и защищает от промерзания, а земля не пропускает свет и влагу.

Ленивая версия крептования

Если копать яму не хочется, можно оставить часть картошки прямо в земле:

  • Срежьте ботву.

  • Укройте грядку толстым (30–40 см) слоем сухой соломы.

  • Если зима мягкая, клубни можно выкапывать всю холодную часть года по мере надобности.

Советы для успешного хранения

  • Никогда не закладывайте под хранение влажные клубни — только просушенные.

  • При крептовании используйте сухую солому, иначе появится плесень.

  • Следите, чтобы в хранилище не проникали грызуны.

  • Не храните вместе с картошкой яблоки — они ускоряют прорастание.

Даже без погреба можно сохранить урожай до следующего лета. Старинное крептование — простой и почти бесплатный способ, который снова набирает популярность у дачников.

