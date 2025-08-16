Старинный способ хранения, который снова возвращается: картофель не портится до лета
Картофель — основа нашего стола, но сохранить его до весны бывает непросто, особенно если нет погреба. Клубни начинают прорастать, загнивать или зеленеть уже к середине зимы. Но у наших предков был проверенный метод, который позволял держать картофель свежим больше года.
Когда собирать урожай
Сроки уборки — ключ к долгому хранению.
-
Признак готовности: ботва полностью пожелтела и засохла.
-
После этого рост клубней останавливается, и затягивать со сбором нельзя.
-
Лучшее время — сухой, солнечный день.
Если выкапываете вручную, используйте вилы, а не лопату — меньше риск повредить клубни. После выкапывания оставьте картошку просохнуть в тени, чтобы не позеленела и не набрала соланин.
Классическое хранение в погребе
Тем, у кого есть сухой и прохладный подвал или погреб, проще всего.
-
Храните немытую картошку в ящиках, сетках или мешках.
-
Оптимальная температура — +2…+4 °C.
-
Влажность — умеренная, чтобы клубни не пересыхали, но и не загнивали.
-
Перед закладкой переберите урожай: уберите все повреждённые и позеленевшие.
Крептование — секрет старинного хранения
Метод пришёл из деревенского быта и отлично подходит тем, у кого нет погреба. Суть в том, что картофель хранится в специально подготовленной яме, защищённой от влаги и мороза.
Как сделать:
-
Выкопайте яму глубиной 1–1,2 м на возвышенном участке, где не скапливается вода.
-
На дно уложите слой камней (дренаж).
-
Сверху — 10 см сухой соломы.
-
Насыпьте картошку горкой.
-
Закройте 30 см соломы.
-
Засыпьте сверху 20 см земли.
Солома удерживает тепло и защищает от промерзания, а земля не пропускает свет и влагу.
Ленивая версия крептования
Если копать яму не хочется, можно оставить часть картошки прямо в земле:
-
Срежьте ботву.
-
Укройте грядку толстым (30–40 см) слоем сухой соломы.
-
Если зима мягкая, клубни можно выкапывать всю холодную часть года по мере надобности.
Советы для успешного хранения
-
Никогда не закладывайте под хранение влажные клубни — только просушенные.
-
При крептовании используйте сухую солому, иначе появится плесень.
-
Следите, чтобы в хранилище не проникали грызуны.
-
Не храните вместе с картошкой яблоки — они ускоряют прорастание.
Даже без погреба можно сохранить урожай до следующего лета. Старинное крептование — простой и почти бесплатный способ, который снова набирает популярность у дачников.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru