Старинный способ хранения, который снова возвращается: картофель не портится до лета

Картофель — основа нашего стола, но сохранить его до весны бывает непросто, особенно если нет погреба. Клубни начинают прорастать, загнивать или зеленеть уже к середине зимы. Но у наших предков был проверенный метод, который позволял держать картофель свежим больше года.

Когда собирать урожай

Сроки уборки — ключ к долгому хранению.

Признак готовности: ботва полностью пожелтела и засохла.

После этого рост клубней останавливается, и затягивать со сбором нельзя.

Лучшее время — сухой, солнечный день.

Если выкапываете вручную, используйте вилы, а не лопату — меньше риск повредить клубни. После выкапывания оставьте картошку просохнуть в тени, чтобы не позеленела и не набрала соланин.

Классическое хранение в погребе

Тем, у кого есть сухой и прохладный подвал или погреб, проще всего.

Храните немытую картошку в ящиках, сетках или мешках.

Оптимальная температура — +2…+4 °C.

Влажность — умеренная, чтобы клубни не пересыхали, но и не загнивали.

Перед закладкой переберите урожай: уберите все повреждённые и позеленевшие.

Крептование — секрет старинного хранения

Метод пришёл из деревенского быта и отлично подходит тем, у кого нет погреба. Суть в том, что картофель хранится в специально подготовленной яме, защищённой от влаги и мороза.

Как сделать:

Выкопайте яму глубиной 1–1,2 м на возвышенном участке, где не скапливается вода. На дно уложите слой камней (дренаж). Сверху — 10 см сухой соломы. Насыпьте картошку горкой. Закройте 30 см соломы. Засыпьте сверху 20 см земли.

Солома удерживает тепло и защищает от промерзания, а земля не пропускает свет и влагу.

Ленивая версия крептования

Если копать яму не хочется, можно оставить часть картошки прямо в земле:

Срежьте ботву.

Укройте грядку толстым (30–40 см) слоем сухой соломы.

Если зима мягкая, клубни можно выкапывать всю холодную часть года по мере надобности.

Советы для успешного хранения

Никогда не закладывайте под хранение влажные клубни — только просушенные.

При крептовании используйте сухую солому, иначе появится плесень.

Следите, чтобы в хранилище не проникали грызуны.

Не храните вместе с картошкой яблоки — они ускоряют прорастание.

Даже без погреба можно сохранить урожай до следующего лета. Старинное крептование — простой и почти бесплатный способ, который снова набирает популярность у дачников.