Всего одна ошибка с этим овощем — и риск серьёзного отравления неизбежен

Мы привыкли считать его одним из самых универсальных и доступных продуктов. Он встречается в супах, салатах, гарнирах и даже запечённым в мундире. Но за привычной простотой этого клубня скрывается коварная опасность — природный токсин соланин, который может вызвать серьёзное отравление уже через пару часов после еды.

В чём польза картофеля

Картофель ценится не только за вкус и сытность. Он:

насыщает организм калием, полезным для сердца и сосудов;

содержит клетчатку, которая помогает пищеварению;

является источником витамина C;

экологичен и экономичен.

Правильно приготовленный и хранящийся в хороших условиях картофель — это ценная часть рациона. Но важно помнить, что есть и другая сторона.

Как действует соланин

Соланин — природный яд, который клубень вырабатывает для защиты от вредителей, света и плесени. В опасных концентрациях он встречается:

в позеленевших участках кожуры;

в ростках;

в повреждённых или перезревших клубнях.

Токсин не разрушается при термической обработке. Напротив, повторный разогрев блюд из картофеля может усилить его действие.

Симптомы отравления

Первые признаки появляются уже через два часа:

боли в животе;

рвота и диарея;

тремор;

замедление пульса;

судороги, галлюцинации.

В тяжёлых случаях возможны поражения нервной системы и даже смерть, особенно у детей и людей с ослабленным здоровьем.

Известные случаи

Один из самых громких эпизодов произошёл в Великобритании в 1979 году. Почти восемьдесят учеников интерната оказались в больнице из-за неправильно хранившегося картофеля. У многих были тяжёлые симптомы, включая коматозное состояние.

Опасные привычки

Многие до сих пор верят в мифы, которые могут обернуться бедой:

Срезать зелёное место — и всё в порядке. Нет, токсин проникает глубже.

Хранение в холодильнике в пакете. Влажная среда способствует развитию бактерий.

"Всего немного пророс". Даже малые дозы опасны.

Длительное хранение готового картофеля при комнатной температуре. Ядовитые вещества накапливаются.

Многократный разогрев. Усиливает действие соланина.

Как защититься: "антисоланиновая пятёрка"

Избавляться от проросших и позеленевших клубней.

Не есть кожуру, если она выглядит подозрительно.

Хранить готовые блюда при температуре до +5 °C, съедать в течение суток.

Избегать хранения в микроволновке.

Выбрасывать картофель с горьким или странным вкусом.

Картофель остаётся ценным продуктом, если помнить о правилах хранения и приготовления. Опасность представляет не сам клубень, а невнимательность и игнорирование тревожных признаков. Здоровые привычки — лучшая защита от соланина.