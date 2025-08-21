Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Свежевыкопанный картофель на земле
Свежевыкопанный картофель на земле
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:41

Перегной и зола против любых удобрений: рецепт идеальной лунки для картофеля

Перегной и зола вместо химии: агрономы раскрыли схему идеальной посадки картофеля

Многие садоводы стремятся обеспечить картофелю наилучшие условия для роста и развития, добавляя в лунку различные вещества. Однако некоторые из них могут принести больше вреда, чем пользы. Разберем, что не стоит класть в лунку при посадке картофеля, и какие решения будут оптимальными для получения богатого урожая.

Яичная скорлупа, которую часто советуют как источник кальция, в случае с картофелем бесполезна. Она слишком медленно разлагается в почве, не успевая отдать питательные вещества за сезон. Кальций является важным элементом для роста картофеля, но яичная скорлупа не является эффективным способом его внесения в почву.

Опилки хвойных пород: закисление почвы и связывание азота

Опилки хвойных пород не только закисляют грунт, но и связывают азот, необходимый для роста картофеля. Их использование оправдано только после длительного компостирования с азотными добавками. Закисление почвы и дефицит азота могут негативно влиять на рост и развитие картофеля.

Соль, которую иногда рекомендуют для защиты от проволочника, приносит больше проблем, чем пользы. Она ухудшает структуру почвы и может привести к накоплению вредных для растений ионов натрия. Повышенное содержание соли в почве может угнетать рост картофеля и снижать его урожайность.

Свежие растительные остатки: источник инфекции и привлечение вредителей

Свежие растительные остатки (трава, ботва) в лунке создают идеальные условия для развития гнилей. Разлагаясь, они становятся источником инфекции и привлекают почвенных вредителей. Разложение растительных остатков может приводить к образованию вредных веществ, которые негативно влияют на рост картофеля.

Химические удобрения в сухом виде при контакте с клубнями могут вызвать ожоги. Гранулы обязательно нужно отделять от посадочного материала слоем земли или вносить их заранее. Прямой контакт химических удобрений с клубнями может повредить их и снизить их всхожесть.

Органические отходы: развитие патогенной микрофлоры и привлечение грызунов

Органические отходы типа очистков или испорченных овощей провоцируют развитие патогенной микрофлоры. Они привлекают грызунов и насекомых, которые могут повредить молодые клубни. Органические отходы могут служить источником инфекций и привлекать вредителей, которые могут повредить картофель.

Песок, который часто добавляют в тяжелые почвы, в лунке создает эффект "колодца”, накапливая избыточную влагу. Лучше равномерно распределять его по всему участку при осенней перекопке. Избыточная влага в лунке может приводить к загниванию клубней и развитию болезней.

Минеральная вата или другие синтетические материалы, используемые для дренажа, нарушают естественную структуру почвы. Они не разлагаются и со временем только ухудшают условия для роста клубней. Использование синтетических материалов может ухудшать водо- и воздухопроницаемость почвы, что негативно влияет на рост картофеля.

Оптимальный вариант: перегной и зола

Оптимальный вариант для посадки картофеля — смесь перегноя и горсти золы в каждой лунке. Эти компоненты обеспечат растения питанием без риска повреждения клубней или нарушения почвенного баланса.

  • Перегной: обеспечивает растения необходимыми питательными веществами и улучшает структуру почвы.
  • Зола: содержит калий, фосфор и микроэлементы, а также снижает кислотность почвы.

Интересные факты о картофеле

Картофель является одним из самых распространенных продуктов питания в мире.
Существуют различные сорта картофеля, отличающиеся по цвету, форме, вкусу и срокам созревания.
Картофель богат углеводами, витаминами и минералами, которые полезны для здоровья.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Необычные методы борьбы с пожелтением листвы кабачков: рекомендации сегодня в 3:08

Не допустите трагедии на огороде: 8 причин, почему кабачки теряют зелень

Зеленые листья кабачков могут внезапно пожелтеть. Узнайте основные причины, от недостатка влаги до атак вредителей, и как это исправить.

Читать полностью » Почему рисовая шелуха – незаменимый помощник для дачников: 5 причин начать использовать сегодня в 1:42

Как рисовая шелуха спасет ваши грядки от загнивания: откройте секреты уникального материала

Узнайте, как рисовая шелуха может улучшить структуру почвы на ваших грядках, предотвращая загнивание корней и сохраняя влагу. Экологично и эффективно.

Читать полностью » 6 эффективных шагов для дренажа и террасирования вашего участка в Тамбовской области сегодня в 1:27

Тамбовская земля: как извлечь максимум из неровностей участка с помощью террасирования

Узнайте, как сделать неровный участок в Тамбовской области более привлекательным и устойчивым к экстремальным условиям, используя простые и экономичные методы.

Читать полностью » Простые способы автополива: бутылка, капельница, шланг и канистра вчера в 23:36

Полив без хозяина: как огород сам переживёт жаркую неделю

Жаркое лето и нехватка времени — не повод оставлять грядки без воды. Рассказываем, как собрать простые системы автополива из бутылок, капельниц и старого шланга — без насосов и дорогих датчиков.

Читать полностью » Садоводам рассказали, как превратить ботву картофеля в полезный ресурс вчера в 22:32

От тли и сорняков до мороза: ботва работает лучше, чем кажется

После уборки картофеля остаётся много ботвы, но выбрасывать её не стоит — из неё можно сделать компост, зелёное удобрение, натуральный инсектицид и даже мульчу для защиты растений в холодный сезон.

Читать полностью » Аналитики: рост перелётов в Сочи повысил интерес к покупке курортного жилья вчера в 21:29

Каждый четвёртый россиянин мечтает о квартире у моря

По данным опроса, 27% россиян хотели бы купить жильё на курорте. Самыми популярными направлениями стали Сочи, Анапа и Европа. Многие сначала летают туда туристами, а потом задумываются о покупке недвижимости.

Читать полностью » Чаплин: в августе нужно обрезать деревья, удобрить почву и посадить луковичные вчера в 20:16

Август решает судьбу урожая: какие работы нельзя откладывать

Август — ключевой месяц для садоводов: пора собрать урожай, восстановить почву и подготовить деревья к зиме. Никита Чаплин рассказал, какие работы нужно провести на участке до конца сезона.

Читать полностью » Органическое садоводство использует соду и настои растений против монлиоза вчера в 19:14

Гриб, который поражает не только сливы, но и весь сад — от вишни до яблони

Перед уборкой урожая сливы может поразить гниль Monilia fructigena. Узнайте, как распознать болезнь и какие меры помогут спасти плоды.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

В Рязани женщина получила оскольчатый перелом руки после падения на улице
Садоводство

Октябрь — ноябрь: золотое окно для подготовки газона к зиме — когда косить и чем удобрять
Спорт и фитнес

Становая тяга: тренер Морит Саммерс назвала лучшие вариации для разных целей
Еда

Как приготовить крабовый салат за 30 минут: пошаговая инструкция
Наука и технологии

2000-летняя войлочная шляпа римского солдата выставлена в Музее Болтона после реставрации
Спорт и фитнес

Лорен Пак: свободные веса развивают стабилизаторы, машина Смита изолирует крупные мышцы
Еда

Как приготовить куриную грудку с сыром и помидорами: пошаговая инструкция
Авто и мото

Юрист Травин: штраф за езду пьяным на велосипеде доходит до 1500 рублей, но прав не лишают
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru