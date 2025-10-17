Выбрасываете ведро золота: как картофельные очистки заменяют дорогие удобрения

Кто бы мог подумать, что обычное ведро картофельных очистков способно заменить дорогие удобрения?

Кожура картофеля содержит настоящий клад питательных веществ. Именно в ней скапливается максимум калия, фосфора, магния и органических соединений. Калий укрепляет растения и помогает им лучше переносить засуху и болезни. Фосфор способствует формированию крепких корней и активному цветению. Магний отвечает за насыщенный зелёный цвет листьев.

Картофельные очистки — это медленно действующее натуральное удобрение. В отличие от минеральных комплексов, оно не обжигает корни и не разрушает микрофлору. Напротив, оно создаёт условия для размножения полезных бактерий и дождевых червей.

Что внутри картофельной кожуры

Чтобы понять ценность этого сырья, стоит взглянуть на его состав.