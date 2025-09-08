Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Хашбраун
Хашбраун
© freepik.com by timolina is licensed under public domain
Главная / Еда
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:09

Драники разваливаются и подгорают: простая причина, которую никто не замечает

Эксперты: драники подгорают из-за крупной тёрки и слишком сильного огня

Картофельные драники кажутся простым блюдом, но именно они чаще всего подводят на кухне. То они разваливаются, то внутри остаются сырыми, то снаружи подгорают. При этом многие даже не догадываются, что причиной становятся мелкие промахи, которые не воспринимаются как ошибки. А ведь именно от них зависят вкус, текстура и внешний вид драников.

Как измельчить картошку правильно

Первое, на что стоит обратить внимание, — способ измельчения. От него зависит всё: и румяная корочка, и мягкость внутри, и плотность, и форма. Картофель, натёртый на крупной тёрке, превращается в длинные "стружки", которые плохо прожариваются. Такие драники часто подгорают, а при добавлении яиц и муки становятся толстыми и грубоватыми.

Некоторые, конечно, любят именно такую текстуру, но классический вариант всегда делают на тёрке с мелкими отверстиями. Масса получается более однородной, она быстро прожаривается, драники держат форму и приобретают мягкость при аппетитной золотистой корочке.

Если картошки много, можно воспользоваться мясорубкой с крупной решёткой. Это не кощунство — консистенция получается практически такой же, как после тёрки, а сок теряется в том же количестве. Проверено: отличить драники, сделанные разными способами, невозможно.

Нужно ли замачивать картофель

Многие хозяйки совершают ошибку, оставляя натёртую картошку в воде. Вместе с жидкостью уходит крахмал, а именно он отвечает за нежность и способность драников держать форму. Поэтому замачивать картофель перед приготовлением не нужно.

Но вот лишний сок из массы всё же стоит сливать. Особенно если вы готовите драники без муки и яиц. Сок появляется быстро, и если его не убрать, тесто становится слишком жидким. Иногда рекомендуют отстаивать его и возвращать крахмальный осадок обратно. Это хорошая идея, если есть время.

В качестве альтернативы можно добавить щепотку крахмала — на пять-семь картофелин достаточно половины чайной ложки. Это поможет сохранить правильную текстуру.

Роль муки и яиц

Мука и яйца в драниках выполняют совсем не ту функцию, которую им обычно приписывают. Муки лучше добавлять минимум: иначе драники получаются тяжёлыми и грубыми. Яйца же делают тесто жидким, хотя и помогают склеить массу. В действительности главный "скрепляющий элемент" — крахмал, который уже содержится в картофеле.

Конечно, бывают случаи, когда без муки не обойтись. Например, молодая картошка почти не содержит крахмала, и драники из неё не держат форму. В таком случае небольшая ложка муки решает проблему. В некоторых регионах добавление муки в драники вообще считается нормой: с мясным фаршем, с капустой или даже колбасой.

Какой нужен огонь

Ещё одна распространённая ошибка — слишком сильный огонь. В этом случае драники быстро темнеют снаружи, но остаются сырыми внутри. Крахмал при высокой температуре клейстеризуется медленнее, поэтому середина остаётся плотной и сырой.

Жарить нужно на среднем огне, выкладывая массу на хорошо разогретую сковороду с уже прогретым маслом. Масла должно быть достаточно, чтобы смазать поверхность, но не настолько, чтобы драники в нём плавали.

Пережаривать их тоже не стоит: чем дольше они лежат на сковороде, тем плотнее становятся. Чтобы вторая сторона хорошо прожарилась, можно на короткое время накрыть сковороду крышкой. Тогда драники остаются мягкими внутри, а снаружи покрываются хрустящей золотистой корочкой.

Главное — готовить быстро. Картофельная масса не должна долго стоять: чем дольше ждёт, тем больше сока выделяет, и тем сложнее потом добиться правильной текстуры.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Nutrients: чай из листьев малины снижает скачки сахара и инсулина после еды сегодня в 13:06

Малина не только ягода: её листья оказались куда полезнее

Учёные доказали: чай из малиновых листьев сглаживает скачки сахара и инсулина после еды. Но действует он только при правильном заваривании.

Читать полностью » Диетолог Соломатина объяснила, почему раздельное питание не нужно здоровым людям сегодня в 12:54

Мясо и торт вместе: мифы и правда о "несочетаемых" продуктах

Диетолог объяснила, стоит ли переходить на раздельное питание. Для большинства здоровых людей оно не нужно — важнее сбалансированный рацион.

Читать полностью » Доцент Кулач: суши и роллы с сырой рыбой опаснее шаурмы сегодня в 12:49

Суши опаснее уличной еды: эксперт перевернул привычные представления о фастфуде

Эксперт пояснила, почему суши и роллы с сырой рыбой опаснее шаурмы. Термическая обработка мяса снижает риски, а свежесть рыбы оценить трудно.

Читать полностью » Диетолог Гинзбург: после 50 лет лучше выбирать гречку, перловку и овощи на пару сегодня в 12:46

Идеальный гарнир для зрелого возраста: диетолог назвал три варианта

Диетолог назвал три лучших гарнира для людей после 50 лет. Они замедляют старение, снижают холестерин и помогают защитить сосуды.

Читать полностью » Кабачки, тушенные в сметане, подходят для поддержания фигуры сегодня в 12:42

Кабачки в сметане: простой рецепт с неожиданным эффектом для фигуры и здоровья

Откройте секрет быстрого и полезного блюда: кабачки в сметане за 20 минут! Низкокалорийно, вкусно, идеально для диеты и здоровья.

Читать полностью » Врач Артингстолл: чрезмерное употребление матчи может вызвать анемию сегодня в 12:28

Матча — суперфуд или скрытая угроза? Учёные нашли обратную сторону модного чая

Врач предупредила: матча может мешать усвоению железа и в больших количествах привести к анемии. Но умеренное употребление безопасно.

Читать полностью » Жареные вешенки идеально сочетаются с макаронами, отварным картофелем или овощами сегодня в 12:08

Грибы-долгожители: как вешенки помогают бороться с холестерином и старением

Вкусный рецепт жареных вешенок с луком: быстро, сытно и полезно. Грибы, которые удивят вас вкусом и пользой для здоровья.

Читать полностью » Сливки сделают пюре из цветной капусты нежнее сегодня в 11:34

Быстрый и полезный гарнир: как приготовить пюре из цветной капусты за 15 минут

Узнайте, как быстро и просто приготовить нежное пюре из цветной капусты со сливками.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Палеоантропологи обнаружили раннее изменение рациона у предков Homo по зубам
Спорт и фитнес

Мариама Джордан: упражнения пилатеса формируют стройный силуэт и ускоряют сжигание калорий
Туризм

В Афинах доступны пляжи Варкиза, Астир, Схиниас, Легрена и Сунион
Наука и технологии

Исследователи обнаружили кариес у неандертальца возрастом 45 тысяч лет
Садоводство

Октябрьский секрет посадки косточек: богатый урожай манго дома удивит даже опытных садоводов
СФО

В Югре напомнили, какие дикорастущие ягоды помогают поддерживать здоровье в сентябре
Красота и здоровье

Дерматологи: ежедневный душ вредит коже и волосам
Дом

Дизайнер Маголина назвала приёмы использования фотообоев в спальне и гостиной
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet