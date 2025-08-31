Картофельные драники, которые не разваливаются — секрет правильного теста и жарки

Вы когда-нибудь задумывались, как приготовить идеальные картофельные драники — пышные, нежные внутри и с хрустящей золотистой корочкой снаружи? Этот классический рецепт на сковороде — именно то, что нужно для вкусного завтрака или сытного перекуса, который понравится всем без исключения.

Ингредиенты

Картофель: 300 г

Куриное яйцо: 1 шт.

Пшеничная мука: 40 г

Соль: по вкусу

Чёрный молотый перец: по вкусу

Растительное масло: 2 ст. л.

Пошаговое приготовление

Возьмите 300 граммов картофеля, 1 куриное яйцо, 40 граммов пшеничной муки, соль и черный молотый перец по вкусу, а также 2 столовые ложки растительного масла.

Натертый картофель отправьте в глубокую миску, добавьте соль и перец, затем вбейте яйцо. Хорошо перемешайте, чтобы специи и яйцо равномерно распределились.

Всыпайте муку постепенно, тщательно перемешивая, чтобы контролировать густоту теста. Консистенция должна быть гуще сметаны — так драники получатся пышными и нежными.

Разогрейте растительное масло на сковороде. Ложкой выкладывайте тесто, формируя оладьи, следите, чтобы края не расплывались. Жарьте под крышкой на среднем огне около 7-10 минут до образования золотистой корочки, затем снимите крышку и доведите до румяности. Переверните и обжаривайте с другой стороны.

Готовые драники выкладывайте на тарелку с салфеткой, чтобы впитался лишний жир. Подавайте со сметаной, свежими овощами и зеленью.

Советы для идеального результата

Используйте свежие куриные яйца — они придадут тесту лучшую структуру. Растительное масло лучше выбирать с нейтральным вкусом, например, подсолнечное или рапсовое. Не спешите переворачивать драники — дайте им хорошо схватиться, чтобы не развалились.

Попробуйте приготовить эти драники, и вы убедитесь, что это не только просто, но и очень вкусно! Они отлично подойдут как для семейного завтрака, так и для дружеской встречи.