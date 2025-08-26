Картошка есть, доходов нет: как фермеры теряют интерес к культуре
По данным Росстата, в июле сельхозорганизации России отгрузили 123,5 тыс. тонн картофеля — на 22,3% меньше, чем годом ранее. Об этом пишет "Коммерсантъ".
Что говорят эксперты
Глава Картофельного союза Татьяна Губина подчеркнула, что сезон только начался:
"Текущее состояние посадок хорошее, и итоговые сборы будут заметно выше, чем годом ранее".
Сбор урожая завершится лишь в конце октября.
Посевы и урожайность
Посевные площади снизились на 2,3%, до 986 тыс. гектаров.
В 2024 году падение составило 6,1%, что привело к снижению урожая на 11,9% и росту цен.
На 19 августа в Минсельхозе зафиксировали сбор более 630 тыс. тонн картофеля, темпы уборки сопоставимы с прошлым годом.
Импорт и цены
Стабилизировать цены в 2024 году удалось в основном за счёт закупок за рубежом.
За январь-июль 2025-го Россия импортировала 857 тыс. тонн картофеля (для сравнения: за весь 2024 год — 440 тыс. тонн).
Татьяна Губина отметила, что рост импорта снижает интерес фермеров к выращиванию картофеля:
- издержки растут,
- долгосрочных контрактов с ритейлом нет,
- торговые сети нередко выбирают импорт из-за крупного размера клубней.
Это дополнительно снижает доходность российских аграриев.
