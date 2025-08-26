Картошка есть, доходов нет: как фермеры теряют интерес к культуре

По данным Росстата, в июле сельхозорганизации России отгрузили 123,5 тыс. тонн картофеля — на 22,3% меньше, чем годом ранее. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Что говорят эксперты

Глава Картофельного союза Татьяна Губина подчеркнула, что сезон только начался:

"Текущее состояние посадок хорошее, и итоговые сборы будут заметно выше, чем годом ранее".

Сбор урожая завершится лишь в конце октября.

Посевы и урожайность

Посевные площади снизились на 2,3%, до 986 тыс. гектаров.

В 2024 году падение составило 6,1%, что привело к снижению урожая на 11,9% и росту цен.

На 19 августа в Минсельхозе зафиксировали сбор более 630 тыс. тонн картофеля, темпы уборки сопоставимы с прошлым годом.

Импорт и цены

Стабилизировать цены в 2024 году удалось в основном за счёт закупок за рубежом.

За январь-июль 2025-го Россия импортировала 857 тыс. тонн картофеля (для сравнения: за весь 2024 год — 440 тыс. тонн).

Татьяна Губина отметила, что рост импорта снижает интерес фермеров к выращиванию картофеля:

издержки растут,

долгосрочных контрактов с ритейлом нет,

торговые сети нередко выбирают импорт из-за крупного размера клубней.

Это дополнительно снижает доходность российских аграриев.