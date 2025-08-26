Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Картофель
Картофель
© unsplash.com by engin akyurt is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 14:03

Картошка есть, доходов нет: как фермеры теряют интерес к культуре

Росстат: отгрузки картофеля в России в июле сократились на 22,3%

По данным Росстата, в июле сельхозорганизации России отгрузили 123,5 тыс. тонн картофеля — на 22,3% меньше, чем годом ранее. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Что говорят эксперты
Глава Картофельного союза Татьяна Губина подчеркнула, что сезон только начался:

"Текущее состояние посадок хорошее, и итоговые сборы будут заметно выше, чем годом ранее".

Сбор урожая завершится лишь в конце октября.

Посевы и урожайность
Посевные площади снизились на 2,3%, до 986 тыс. гектаров.
В 2024 году падение составило 6,1%, что привело к снижению урожая на 11,9% и росту цен.
На 19 августа в Минсельхозе зафиксировали сбор более 630 тыс. тонн картофеля, темпы уборки сопоставимы с прошлым годом.

Импорт и цены
Стабилизировать цены в 2024 году удалось в основном за счёт закупок за рубежом.

За январь-июль 2025-го Россия импортировала 857 тыс. тонн картофеля (для сравнения: за весь 2024 год — 440 тыс. тонн).
Татьяна Губина отметила, что рост импорта снижает интерес фермеров к выращиванию картофеля:

  • издержки растут,
  • долгосрочных контрактов с ритейлом нет,
  • торговые сети нередко выбирают импорт из-за крупного размера клубней.

Это дополнительно снижает доходность российских аграриев.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Бутерброды с авокадо и лососем содержат суточную норму омега-3 кислот сегодня в 10:02

Бутерброды, которые заставляют забыть о диете: побалуйте себя и близких

Ищете быструю и вкусную закуску для гостей? Узнайте, как приготовить бутерброды с авокадо, красной рыбой и творожным сыром — идеальное решение для любого стола!

Читать полностью » Рецепт печенья с семечками: советы по выбору ингредиентов и выпечке сегодня в 9:56

Отпразднуйте каждую минуту: как печенье может сделать ваш день ярче

Узнайте, как быстро приготовить галетное печенье с семечками подсолнуха и кунжута. Идеально для перекуса или закуски к пиву!

Читать полностью » Салат с капустой: рекомендации по выбору ингредиентов и сервировке сегодня в 9:40

Вкус детства: как простой салат с капустой возвращает нас в беззаботные дни

Узнайте, как приготовить простой и вкусный салат с капустой и сухариками! Этот универсальный рецепт станет отличным дополнением к любому блюду.

Читать полностью » Рецепт теплого салата с перцем: ингредиенты и пошаговая инструкция сегодня в 8:47

Готовим за 25 минут: как теплый салат с перцем впишется в ваш график

Узнайте, как быстро приготовить теплый салат с перцем, который станет идеальным гарниром или самостоятельным блюдом. Яркие овощи и ароматная зелень сделают его незабываемым!

Читать полностью » Как приготовить торт с манго и маракуйей: полный список ингредиентов и процесс сегодня в 8:35

Тропический соблазн на тарелке: как манго и маракуйя покоряют мир десертов

Узнайте, как приготовить изысканный торт манго маракуйя, который удивит ваших гостей своим вкусом и внешним видом. Пошаговый рецепт, советы и секреты!

Читать полностью » Как сделать яблочный крамбл: рекомендации шеф-поваров сегодня в 7:44

Опасный десерт: как крамбл может стать причиной кулинарной зависимости

Откройте для себя простой и вкусный рецепт яблочного крамбла! Нежные яблоки с карамелью под хрустящей корочкой — идеальный десерт для любого случая.

Читать полностью » Рецепт быстрой засолки скумбрии без рассола: готовим за один день сегодня в 7:27

Уникальный рецепт скумбрии без рассола: готовьте как профессионал за считанные минуты

Узнайте, как быстро и легко засолить скумбрию без рассола в домашних условиях. Этот рецепт с кориандром и лавровым листом удивит вас своим ароматом!

Читать полностью » Как приготовить куриные окорочка с чесноком: советы и рекомендации сегодня в 6:38

Жареная курица, которая не сушит мясо: миф или реальность

Узнайте, как просто и быстро приготовить ароматные жареные окорочка с чесноком, которые станут настоящим хитом на вашем столе!

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Мобильные клумбы помогают пережить капризную весну и летние ливни в Орле
Садоводство

Простой пояс на дереве сокращает популяцию вредителей на 70-80%: как это работает
Авто и мото

Россиянин взял Jetta VS5 в каршеринге и удивился: мотор тянет, но испытание на лежачих провалено
Питомцы

Креветки могут вызывать аллергию у собак, предупреждают ветеринары
Наука и технологии

Археологи обнаружили 21 захоронение эпохи бронзы и железа в Ставропольском крае
Культура и шоу-бизнес

Валерий Леонтьев выступил на "Новой волне" в Казани по приглашению Игоря Крутого
Общество

Депутат Вассерман предложил вернуть уроки логики в школьную программу
Спорт и фитнес

Канадский баскетболист Робертсон назвал Краснодар комфортным для жизни
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru