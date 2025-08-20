Тёмные пятна на листьях картофеля? Это не ожог, а смертельная угроза урожаю

Картофельные листья покрылись тёмными пятнами? Это может быть не солнечный ожог, а фитофтороз — одно из самых опасных заболеваний картофеля. Если не действовать быстро, за неделю грибок способен полностью уничтожить ботву и добраться до клубней.

Что такое фитофтороз и почему он опасен

Возбудитель — грибок Phytophthora infestans. Он поражает листья, стебли и клубни, быстро распространяется в условиях влажности выше 75% и температур +15…+20 °C. Споры сохраняются в почве и растительных остатках, поэтому болезнь легко переходит из сезона в сезон. Потери урожая могут достигать 80%.

Как распознать болезнь

На листьях : тёмно-коричневые пятна с размытыми краями, снизу — белый налёт. Листья скручиваются и сохнут.

На стеблях : чёрные участки, запах гнили.

На клубнях: вдавленные тёмные пятна, под кожурой плотная буро-ржавая гниль с неприятным запахом.

Первые действия при обнаружении

Срежьте и удалите поражённые части растений утром в сухую погоду. Остатки сожгите — не оставляйте их на участке. Места срезов обработайте золой или раствором медного купороса. Инструменты продезинфицируйте.

Чем обработать картофель

Биопрепараты (для профилактики и начальной стадии)

"Фитоспорин-М" — 5 г на 10 л воды.

"Алирин-Б" — 10 таблеток на 10 л воды.

"Гамаир" — 10 таблеток на 10 л воды.

Повтор каждые 5-7 дней.

Химические фунгициды (при активной фазе болезни)

"Ридомил Голд МЦ" — 25 г на 10 л.

"Квадрис" — 6 мл на 10 л.

"Ширлан" — 3 мл на 10 л.

Обрабатывать каждые 7-10 дней, повтор через 10-14 дней.

Агротехника против фитофторы

Удаляйте нижние листья на 20-30 см от почвы.

Сажайте реже, чтобы кусты лучше проветривались.

Высоко окучивайте кусты (15-20 см).

Не поливайте по листве.

Поддерживайте дренаж и регулярно убирайте сорняки.

Подкормка для иммунитета

Монофосфат калия — 15 г/10 л.

Сульфат калия — 20 г/10 л.

Суперфосфат — 30 г/10 л.

медьсодержащие препараты ("ХОМ", медный купорос, бордосская смесь).

Сорта, устойчивые к фитофторозу

Елизавета, Удача, Невский, Русская красавица, Луговской, Жуковский ранний, Сказка, Ред Скарлетт, Импала.

Когда убирать урожай

За 10-14 дней до копки срежьте ботву.

Выкапывайте в сухую погоду, подсушивайте клубни 2-3 часа.

Храните при +2…+4 °C.

После уборки обработайте почву или посейте сидераты.

Если болезнь уже сильно распространилась

Иногда лучше выкопать урожай раньше. При массовом поражении клубни в земле быстро загнивают, поэтому лучше собрать то, что сохранилось, чем потерять всё.

Главное правило: фитофтороз легче предупредить, чем лечить. Следите за кустами каждую неделю, обрабатывайте профилактически, и тогда ваш картофель сохранит здоровье и даст богатый урожай.