Тёмные пятна на листьях картофеля? Это не ожог, а смертельная угроза урожаю
Картофельные листья покрылись тёмными пятнами? Это может быть не солнечный ожог, а фитофтороз — одно из самых опасных заболеваний картофеля. Если не действовать быстро, за неделю грибок способен полностью уничтожить ботву и добраться до клубней.
Что такое фитофтороз и почему он опасен
Возбудитель — грибок Phytophthora infestans. Он поражает листья, стебли и клубни, быстро распространяется в условиях влажности выше 75% и температур +15…+20 °C. Споры сохраняются в почве и растительных остатках, поэтому болезнь легко переходит из сезона в сезон. Потери урожая могут достигать 80%.
Как распознать болезнь
-
На листьях: тёмно-коричневые пятна с размытыми краями, снизу — белый налёт. Листья скручиваются и сохнут.
-
На стеблях: чёрные участки, запах гнили.
-
На клубнях: вдавленные тёмные пятна, под кожурой плотная буро-ржавая гниль с неприятным запахом.
Первые действия при обнаружении
-
Срежьте и удалите поражённые части растений утром в сухую погоду.
-
Остатки сожгите — не оставляйте их на участке.
-
Места срезов обработайте золой или раствором медного купороса.
-
Инструменты продезинфицируйте.
Чем обработать картофель
Биопрепараты (для профилактики и начальной стадии)
-
"Фитоспорин-М" — 5 г на 10 л воды.
-
"Алирин-Б" — 10 таблеток на 10 л воды.
-
"Гамаир" — 10 таблеток на 10 л воды.
Повтор каждые 5-7 дней.
Химические фунгициды (при активной фазе болезни)
-
"Ридомил Голд МЦ" — 25 г на 10 л.
-
"Квадрис" — 6 мл на 10 л.
-
"Ширлан" — 3 мл на 10 л.
Обрабатывать каждые 7-10 дней, повтор через 10-14 дней.
Агротехника против фитофторы
-
Удаляйте нижние листья на 20-30 см от почвы.
-
Сажайте реже, чтобы кусты лучше проветривались.
-
Высоко окучивайте кусты (15-20 см).
-
Не поливайте по листве.
-
Поддерживайте дренаж и регулярно убирайте сорняки.
Подкормка для иммунитета
-
Монофосфат калия — 15 г/10 л.
-
Сульфат калия — 20 г/10 л.
-
Суперфосфат — 30 г/10 л.
-
медьсодержащие препараты ("ХОМ", медный купорос, бордосская смесь).
Сорта, устойчивые к фитофторозу
Елизавета, Удача, Невский, Русская красавица, Луговской, Жуковский ранний, Сказка, Ред Скарлетт, Импала.
Когда убирать урожай
-
За 10-14 дней до копки срежьте ботву.
-
Выкапывайте в сухую погоду, подсушивайте клубни 2-3 часа.
-
Храните при +2…+4 °C.
-
После уборки обработайте почву или посейте сидераты.
Если болезнь уже сильно распространилась
Иногда лучше выкопать урожай раньше. При массовом поражении клубни в земле быстро загнивают, поэтому лучше собрать то, что сохранилось, чем потерять всё.
Главное правило: фитофтороз легче предупредить, чем лечить. Следите за кустами каждую неделю, обрабатывайте профилактически, и тогда ваш картофель сохранит здоровье и даст богатый урожай.
