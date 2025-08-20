Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Свежевыкопанный картофель на земле
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 9:21

Тёмные пятна на листьях картофеля? Это не ожог, а смертельная угроза урожаю

Фитофтороз способен уничтожить до 80% урожая картофеля

Картофельные листья покрылись тёмными пятнами? Это может быть не солнечный ожог, а фитофтороз — одно из самых опасных заболеваний картофеля. Если не действовать быстро, за неделю грибок способен полностью уничтожить ботву и добраться до клубней.

Что такое фитофтороз и почему он опасен

Возбудитель — грибок Phytophthora infestans. Он поражает листья, стебли и клубни, быстро распространяется в условиях влажности выше 75% и температур +15…+20 °C. Споры сохраняются в почве и растительных остатках, поэтому болезнь легко переходит из сезона в сезон. Потери урожая могут достигать 80%.

Как распознать болезнь

  • На листьях: тёмно-коричневые пятна с размытыми краями, снизу — белый налёт. Листья скручиваются и сохнут.

  • На стеблях: чёрные участки, запах гнили.

  • На клубнях: вдавленные тёмные пятна, под кожурой плотная буро-ржавая гниль с неприятным запахом.

Первые действия при обнаружении

  1. Срежьте и удалите поражённые части растений утром в сухую погоду.

  2. Остатки сожгите — не оставляйте их на участке.

  3. Места срезов обработайте золой или раствором медного купороса.

  4. Инструменты продезинфицируйте.

Чем обработать картофель

Биопрепараты (для профилактики и начальной стадии)

  • "Фитоспорин-М" — 5 г на 10 л воды.

  • "Алирин-Б" — 10 таблеток на 10 л воды.

  • "Гамаир" — 10 таблеток на 10 л воды.
    Повтор каждые 5-7 дней.

Химические фунгициды (при активной фазе болезни)

  • "Ридомил Голд МЦ" — 25 г на 10 л.

  • "Квадрис" — 6 мл на 10 л.

  • "Ширлан" — 3 мл на 10 л.
    Обрабатывать каждые 7-10 дней, повтор через 10-14 дней.

Агротехника против фитофторы

  • Удаляйте нижние листья на 20-30 см от почвы.

  • Сажайте реже, чтобы кусты лучше проветривались.

  • Высоко окучивайте кусты (15-20 см).

  • Не поливайте по листве.

  • Поддерживайте дренаж и регулярно убирайте сорняки.

Подкормка для иммунитета

  • Монофосфат калия — 15 г/10 л.

  • Сульфат калия — 20 г/10 л.

  • Суперфосфат — 30 г/10 л.

  • медьсодержащие препараты ("ХОМ", медный купорос, бордосская смесь).

Сорта, устойчивые к фитофторозу

Елизавета, Удача, Невский, Русская красавица, Луговской, Жуковский ранний, Сказка, Ред Скарлетт, Импала.

Когда убирать урожай

  • За 10-14 дней до копки срежьте ботву.

  • Выкапывайте в сухую погоду, подсушивайте клубни 2-3 часа.

  • Храните при +2…+4 °C.

  • После уборки обработайте почву или посейте сидераты.

Если болезнь уже сильно распространилась

Иногда лучше выкопать урожай раньше. При массовом поражении клубни в земле быстро загнивают, поэтому лучше собрать то, что сохранилось, чем потерять всё.

Главное правило: фитофтороз легче предупредить, чем лечить. Следите за кустами каждую неделю, обрабатывайте профилактически, и тогда ваш картофель сохранит здоровье и даст богатый урожай.

