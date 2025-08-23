Когда копать картошку: секреты урожая, которые гарантируют успех, независимо от погоды

Пока мы ждали, что это лето выдастся аномально жарким, у погоды были другие планы, и количество солнечных дней в итоге можно пересчитать по пальцам. И страдают от этого не только люди — картофелю тоже приходится несладко.

Холодные ночи и обильные осадки грозят ему фитофторозом — грибком, который может поразить урожай, сделав картошку непригодной для хранения. Узнаем, когда копать картошку в этом году, почему она чернеет и не цветет, и как подготовить урожай к длительному хранению.

По прогнозам синоптиков, осень в этом году, как и весна, будет ранней. А вместе с ней придут холод и обильные осадки. Для картофеля это не самый лучший расклад: такая погода провоцирует быстрое развитие фитофтороза — грибка, который сначала поражает ботву, а затем и корнеплоды. Необходимо принять меры для защиты урожая от этой опасной болезни.

Сроки уборки картофеля: ранние, среднеспелые и поздние сорта

Ранние сорта я рекомендую убрать пораньше — те, у которых срок созревания 60 дней, например "Гала", "40-дневка"", — посоветовала агроном Людмила Шубина.

Если у картофеля начинает уже отсыхать ботва и она очень густая, то нужно срезать ее на высоту 20 сантиметров. Это нужно сделать, чтобы улучшить проветриваемость в рядах, солнце будет лучше подсушивать почву.

Ранние сорта картофеля нужно выкопать до конца августа. Среднеспелые — до 10 сентября, а поздние — до третьей декады сентября. Важно обращать внимание на состояние ботвы: если она еще зеленая, то стоит подождать с выкопкой, потому что питательные вещества еще не ушли в клубни. Соблюдение сроков уборки поможет сохранить качество и лежкость картофеля.

Прирост клубней начинается при оттоке питательных веществ из листьев: картофель набирает подземную биомассу. В этом году, если посадили в мае, то уже клубни должны быть совсем скоро готовы, — отметила специалист.

Многие дачники переживают, что растения или еще не успели отцвести или решили совсем этого не делать. Бояться не стоит: клубни все равно нарастут. Картошка может не цвести по самым разным причинам — от особенностей сорта до нехватки питательных веществ, но вносить сейчас удобрения уже нецелесообразно.

Фитофтороз: причины почернения ботвы и профилактическая обработка

Ботва чернеет в августе из-за поражения грибком — фитофторозом. Сейчас можно сделать профилактическую обработку посадок биологическими препаратами с бактерией Bacillus subtilis. Важно добиться смачивания всей зеленой массы. Потребуется минимум две обработки с интервалом в 7-10 дней. Использование биологических препаратов безопасно для человека и окружающей среды.

"Все бурые листья, если они появляются, нужно сразу срезать и убирать с дачи: грибок достаточно быстро спускается в клубни. Обрабатывать химией уже поздновато, потому что скоро сбор", — подчеркнула Людмила Шубина.

Своевременное удаление пораженных листьев поможет предотвратить распространение фитофтороза на клубни.

За 10 дней до выкопки нужно срезать ботву на кустах, оставив примерно 20 сантиметров. Это поможет уберечь урожай от грибка. Если ботва здоровая, то можно отложить ее подальше от кустов, но сохранить, чтобы потом вкопать в землю в качестве удобрения.

Сушка клубней: удаление земли и проветривание

"Сразу после выкопки можно посушить клубни несколько часов на открытом воздухе, чтобы легко отряхнуть их от оставшейся земли. А затем уже убирать в темное, прохладное и проветриваемое место. Можно рассыпать в сарае или бане, но так, чтобы хорошо все сушилось", — советует Людмила Шубина.

Сушить картошку нужно минимум 10 дней, а лучше две недели, периодически проверяя состояние клубней. За это время грибок, если он успел добраться до урожая, точно себя проявит. Все почерневшие клубни нужно будет убрать, а остальное отправить на хранение в мешках в погреб или овощехранилище. Стоит сразу разделить картофель на еду и мелкий семенной, чтобы не заниматься двойной работой и не перетряхивать мешки весной.

Интересные факты о картофеле и фитофторозе

Картофель является одним из самых важных продуктов питания в мире.

Фитофтороз — это грибковое заболевание, которое может привести к полной потере урожая картофеля.

Сорта картофеля отличаются по устойчивости к фитофторозу.

В заключение, учитывая погодные условия и риск распространения фитофтороза, важно правильно определить сроки уборки картофеля и принять меры для защиты урожая от гнили. Следуя советам специалистов, вы сможете сохранить свой урожай картофеля и обеспечить себя запасами на зиму.