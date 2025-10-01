Сырой картофель превращает курятник в зону риска: что грозит стаду

Картофель давно стал привычным продуктом для человека, но когда речь заходит о кормлении им домашних кур, возникают сомнения. С одной стороны, клубни доступны, питательны и дают энергию. С другой — в них скрываются риски, особенно если речь идёт о сыром продукте. Чтобы куриный рацион был безопасным и полезным, важно понимать все нюансы.

Пищевая ценность и риски

Главная ценность картофеля — крахмал. Он легко преобразуется в глюкозу, обеспечивая птиц энергией. В клубнях также есть витамины группы В, витамин С, калий и микроэлементы. Но при неправильной подаче вместо пользы птица может получить отравление или проблемы с пищеварением.

Сырой картофель: три главные угрозы

Соланин. Зеленые клубни, ростки и ботва содержат ядовитый гликоалкалоид. Даже небольшие дозы могут вызвать у кур расстройство пищеварения, судороги и гибель. Трудности переваривания. Сырой крахмал плохо усваивается, в кишечнике начинается брожение, появляется понос и вздутие. Низкая биодоступность. Полезные вещества из сырого картофеля усваиваются слабо.

Варёный картофель: безопаснее, но с нюансами

Термическая обработка разрушает большую часть соланина и делает крахмал доступным для пищеварения. Однако при варке нужно учитывать несколько правил:

не использовать соль;

не добавлять масло, специи, чеснок и лук;

не кормить жареным картофелем.

Сам по себе варёный картофель может служить источником энергии, но он не способен заменить зерновые корма, белковые добавки и минеральные комплексы.

Сравнение: сырой и варёный картофель