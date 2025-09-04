Без этих лепёшек картошка так и останется скучным гарниром — и придётся снова тратить деньги на магазинные полуфабрикаты

Эти лепёшки давно прижились в домашнем меню, и чаще всего их называют "хачапури по-сибирски". Готовятся они быстро, тесто замешивается всего за несколько минут, а начинку можно менять по настроению. Сегодня — два простых картофельных варианта, но тесто универсальное: сюда отлично подходят и грибы, и мясо, и даже сладкие наполнители.

Тесто для лепёшек

Основа — кефирное тесто. Берём тёплый кефир (400 мл), три яйца и половину чайной ложки соли. Всё перемешиваем венчиком до однородности.

Муку (270 г) просеиваем, добавляем чайную ложку соды без горки и тщательно соединяем сухие ингредиенты. Постепенно всыпаем муку в кефирно-яичную смесь. Консистенция теста должна быть чуть жиже, чем на оладьи. Пока готовится начинка, оно начинает пузыриться — перемешивать в этот момент уже не нужно.

Начинка №1: картофель с луком

Для первой версии натираем три клубня сырого картофеля на крупной тёрке, туда же добавляем натёртую луковицу. Зелень укропа и немного зелёного лука придают свежесть и аромат. Остаётся только приправить солью и перцем, тщательно перемешать.

Такая начинка выходит сочной, с лёгкой сладостью от лука. При жарке картофель подрумянивается, а зелень делает вкус особенно домашним.

Начинка №2: картофель с чесноком

Вторая версия — более пикантная. Снова натираем три клубня картофеля, добавляем нарезанную зелень. Чеснок (1-2 зубчика) пропускаем через пресс, приправляем солью и перцем. Получается яркая начинка с насыщенным ароматом.

Она хороша тем, что отлично сочетается с румяной корочкой лепёшек и подачей со сметаной.

Процесс жарки

На сковороде разогреваем 2-3 столовые ложки масла. Выкладываем ложку-две начинки и распределяем. Как только картофель схватится и начнёт золотиться, сверху заливаем четырьмя столовыми ложками теста.

Сковороду накрываем крышкой и жарим на среднем огне до плотности верхнего слоя. Затем переворачиваем, снова закрываем крышкой и доводим до готовности.

Из данного количества ингредиентов получается шесть лепёшек диаметром около 24 сантиметров. Подавать их лучше всего тёплыми — со сметаной или свежими овощами.

Другие идеи для начинки

Картофельные варианты — классика, но на том же тесте можно приготовить и сытные, и нежные лепёшки. Отлично подойдут:

мясной фарш;

обжаренные грибы;

сыр с зеленью;

сладкие ягоды.

Таким образом, рецепт остаётся простым, продукты всегда под рукой, а результат получается вкусным и универсальным.