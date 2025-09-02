Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:05

Хватит выбрасывать картошку весной: простой метод сушки сохранит урожай – проверено годами

Картофель — одна из главных культур на любом огороде, и труд по его выращиванию может оказаться напрасным, если неправильно подготовить урожай к зимнему хранению. После того как клубни выкопаны, начинается самый ответственный этап — сушка и сортировка. Именно от этих действий зависит, сохранится ли картофель до весны или начнёт портиться уже через несколько недель.

Почему сушка так важна

Свежевыкопанные клубни содержат много влаги, особенно если перед уборкой шли дожди. Если сразу убрать их в погреб, лишняя влага приведёт к развитию плесени и гнили. Сушка позволяет не только удалить влагу, но и сделать кожуру плотнее и крепче. Толстая оболочка служит естественной защитой от механических повреждений и инфекций.

Однако есть и другая опасность: под прямыми солнечными лучами картофель быстро зеленеет. Это значит, что в нём начинает накапливаться соланин — ядовитое вещество, делающие клубни непригодными в пищу. Поэтому важно помнить: солнце нужно лишь для кратковременного проветривания, но не для длительной сушки.

Когда убирать урожай

Лучшее время для уборки — сухая погода. Влажная земля усложнит процесс, а клубни будут сильнее пачкаться. При этом яркое солнце вовсе не обязательно: пасмурный день даже удобнее, так как картофель не окажется под агрессивными лучами.

После выкапывания клубни можно оставить прямо на грядке на 1-1,5 часа. За это время они слегка подсохнут, а земля на поверхности станет рассыпчатой и легко очистится руками. Но дольше оставлять картофель на солнце нельзя.

Где и как сушить урожай

Через пару часов картофель нужно перенести в укрытое, но хорошо проветриваемое место: сарай, веранду, под навес или в хозблок. Важно, чтобы поверхность была деревянной или застеленной, а не бетонной или земляной, иначе клубни будут тянуть влагу снизу.

Раскладывать урожай следует в один слой, без "горок". При кучной укладке нижние клубни запарятся, и вместо сушки получится теплица для развития гнили. Чтобы процесс проходил равномерно, картошку можно время от времени переворачивать.

Сколько длится сушка

В зависимости от температуры и влажности воздуха процесс занимает от 3 до 10 дней. Готовность легко определить: кожура должна стать плотной и сухой, устоять при лёгком трении. Если оболочка всё ещё мягкая и сходит при надавливании — сушку нужно продолжить.

На этом этапе проводят первичную сортировку. Повреждённые или мягкие клубни откладывают отдельно: они не подходят для хранения и должны быть использованы в ближайшее время.

Подготовка к хранению

После сушки урожай укладывают в ёмкости, которые обеспечивают доступ воздуха. Подойдут тканевые мешки, корзины, деревянные или пластиковые ящики с отверстиями. В сетках картофель хранить не стоит — они пропускают свет, и клубни снова зеленеют. Герметичные контейнеры тоже не подходят: в них скапливается конденсат.

Оптимальные условия хранения: температура +2…+4 °C и влажность 80-90%. Лучшее место — сухой подвал или погреб с вентиляцией. При таких условиях картофель без проблем сохраняется до весны.

Почему нельзя пренебрегать сушкой

Огородники отмечают, что именно нарушение правил сушки чаще всего становится причиной потерь урожая. В непросушенных клубнях быстро развивается плесень и гниль, и один заражённый овощ способен испортить целый ящик. Поэтому сушка — это не дополнительный, а обязательный этап подготовки картофеля.

Три интересных факта

  1. Картофель — третий по значимости продукт в мире после риса и пшеницы: ежегодно выращивается более 350 млн тонн клубней.
  2. В кожуре картофеля содержится больше витамина C, чем в самой мякоти, поэтому запечённые клубни "в мундире" полезнее очищенных.
  3. В Андах, на родине картофеля, существует более 4000 сортов этой культуры — от белых и жёлтых до синих и фиолетовых.

