Как быстро и легко приготовить картофельный салат, который понравится всем

Знаете ли вы, что простой набор продуктов может превратиться в невероятно вкусное и сытное блюдо всего за 40 минут? Этот салат с картошкой и солёными огурцами — яркий тому пример. Он давно полюбился многим благодаря своей универсальности и насыщенному вкусу.

Что делает этот салат особенным?

Простота приготовления: минимум ингредиентов, знакомых каждой хозяйке.

Вариативность: можно добавить яйца, колбасу или яблоки.

Две варианта заправки: классический майонез или пикантная смесь масла с горчицей.

Ингредиенты

Картофель — 700 г

Солёные огурцы — 250-300 г

Лук репчатый — 1 шт.

Растительное масло — 6 ст. л.

Уксус 6% — 5 ст. л.

Соль, перец, зелень — по вкусу

Пошаговое приготовление

Отварите картофель в кожуре до готовности, остудите и очистите. Нарежьте лук полукольцами и замаринуйте в уксусе на 15-20 минут. Огурцы нарежьте кружочками или полукружьями.

Соедините все ингредиенты в салатнике: картофель кубиками, огурцы, отжатый лук, зелень. Заправьте маслом, посолите, поперчите и аккуратно перемешайте. Дайте настояться в холодильнике перед подачей.

Этот салат станет идеальным дополнением к ужину или главным блюдом на праздничном столе. Экспериментируйте с добавками и находите свой идеальный вкус.