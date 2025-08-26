Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Картофельно-помидорный салат
Картофельно-помидорный салат
© flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 10:50

Как быстро и легко приготовить картофельный салат, который понравится всем

Как сделать картофельный салат: пошаговая инструкция и советы по ингредиентам

Знаете ли вы, что простой набор продуктов может превратиться в невероятно вкусное и сытное блюдо всего за 40 минут? Этот салат с картошкой и солёными огурцами — яркий тому пример. Он давно полюбился многим благодаря своей универсальности и насыщенному вкусу.

Что делает этот салат особенным?

  • Простота приготовления: минимум ингредиентов, знакомых каждой хозяйке.
  • Вариативность: можно добавить яйца, колбасу или яблоки.
  • Две варианта заправки: классический майонез или пикантная смесь масла с горчицей.

Ингредиенты

  • Картофель — 700 г
  • Солёные огурцы — 250-300 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Растительное масло — 6 ст. л.
  • Уксус 6% — 5 ст. л.
  • Соль, перец, зелень — по вкусу

Пошаговое приготовление

Отварите картофель в кожуре до готовности, остудите и очистите. Нарежьте лук полукольцами и замаринуйте в уксусе на 15-20 минут. Огурцы нарежьте кружочками или полукружьями.

Соедините все ингредиенты в салатнике: картофель кубиками, огурцы, отжатый лук, зелень. Заправьте маслом, посолите, поперчите и аккуратно перемешайте. Дайте настояться в холодильнике перед подачей.

Этот салат станет идеальным дополнением к ужину или главным блюдом на праздничном столе. Экспериментируйте с добавками и находите свой идеальный вкус.

