Картофельная гармошка с беконом: рецепт, который экономит время и деньги

Картошка гармошка с беконом — это простое и эффектное блюдо, которое легко приготовить в домашних условиях. Оно отлично подходит как для повседневного ужина, так и для праздничного стола. Особенно вкусно подавать его сразу из духовки, когда картофель становится золотистым и ароматным.

Особенности блюда

Главное в рецепте — правильно подготовить картофель. Его нарезают тонкими поперечными ломтиками, не дорезая до конца, чтобы получилась своеобразная гармошка. В эти прорези аккуратно вкладывают кусочки бекона и ломтики помидора, что придаёт блюду сочность и насыщенный вкус.

Бекон стоит выбирать сыровяленый и нарезать его тонкими полосками, чтобы он хорошо прожарился вместе с картофелем. Майонез используется для смазывания картошки, благодаря чему корочка получается аппетитной и хрустящей. Если хочется, майонез можно приготовить самостоятельно — это придаст блюду ещё больше домашнего уюта.

Как подавать

Картофель гармошка с беконом хорошо сочетается с соленьями, маринадами и острыми соусами. Также можно дополнить блюдо свежими овощными салатами с зеленью, что сделает трапезу более лёгкой и разнообразной.

Ингредиенты на 2 порции

Картофель — 2 шт.

Бекон — 50 г

Помидоры — 10 г

Майонез — 12 г

Масло для смазывания формы

Советы по приготовлению шаг за шагом

Тщательно вымойте и обсушите картофель, чтобы корочка получилась более хрустящей. Сделайте надрезы в картофеле, не дорезая до конца, чтобы ломтики не разошлись. Нарежьте бекон тонкими полосками, снимите шкурку, если она есть. В каждый надрез аккуратно вложите кусочки бекона и ломтики помидора для сочности и красоты. Смажьте картофель майонезом — можно использовать домашний, чтобы избежать лишних консервантов. Поместите картошку в смазанную маслом форму для запекания. Запекайте при температуре около 200 градусов примерно час, ориентируясь на особенности своей духовки. Подавайте горячим, дополнив блюдо любимыми соусами и свежими салатами.

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать картофель для гармошки?

Лучше брать средние по размеру клубни с плотной мякотью, чтобы ломтики не разваливались.

Можно ли заменить бекон на что-то другое?

Да, подойдёт копчёная курица, ветчина или даже грибы для вегетарианского варианта.

Сколько калорий в одной порции?

Приблизительно 145 ккал на 100 грамм, но точное значение зависит от используемых ингредиентов.

А что если…

…использовать вместо майонеза сметану или растительное масло с травами? Это сделает вкус более лёгким и менее калорийным, при этом картофель останется сочным.

Интересные факты

Картошка гармошка с беконом — отличный способ удивить близких простым, но эффектным блюдом. Она объединяет в себе хрустящую корочку и сочную начинку, что делает её любимой на многих кухнях.

Интересно, что: