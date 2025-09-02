Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 19:00

Сердце не выдерживает натрия: какой продукт тайно спасает сосуды

Профессор Копенгагенского университета назвал калий ключевым элементом для здоровья сердца

Одним из самых простых и доступных способов укрепить здоровье сердца оказывается правильный выбор продуктов питания. Новые данные показывают, что регулярное употребление пищи, богатой калием, может существенно снизить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

Как работает калий

Калий играет ключевую роль в работе сердца и сосудов. Этот элемент помогает организму избавляться от избытка натрия, который накапливается в крови из-за частого употребления обработанных продуктов. Известно, что повышенное содержание натрия увеличивает риск гипертонии, аритмии и сердечной недостаточности.

По словам Хеннинга Бундгаарда, профессора больницы Копенгагенского университета, именно дисбаланс между калием и натрием стал одним из главных факторов роста сердечно-сосудистых заболеваний в современном мире:

"Человеческое тело эволюционировало на диете, богатой калием и бедной натрием… Сейчас же мы получаем больше натрия и меньше калия, и соотношение полностью изменилось", — сказал профессор Хеннинг Бундгаард.

Такое смещение баланса сказывается на здоровье: низкое потребление калия напрямую связано с повышенным риском аритмии, сердечной недостаточности и даже летальных исходов.

Продукты — источники калия

Включить калий в ежедневное меню достаточно просто. Элемент в больших количествах содержится в:

  • бананах, авокадо, абрикосах;
  • листовой зелени — шпинате, салате, капусте;
  • овощах — брокколи, картофеле, свекле;
  • рыбе и морепродуктах, например, в лососе.

Регулярное употребление этих продуктов помогает поддерживать оптимальный уровень калия и снижает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Результаты исследований

Научная группа под руководством Бундгаарда изучила данные 1200 пациентов с имплантируемыми кардиовертер-дефибрилляторами. Половине участников назначили диету с высоким содержанием калия и ограничением красного мяса. Итог показал: те, кто придерживался подобного рациона, имели значительно меньший риск госпитализаций и смертельных осложнений.

Выводы исследования были представлены на конгрессе Европейского общества кардиологов в Мадриде — крупнейшей в мире конференции в области кардиологии.

Похожие результаты получила и другая работа, опубликованная в American Journal of Physiology-Renal Physiology. В ней говорится, что увеличение потребления калия может оказывать более выраженный эффект на снижение давления, чем простое ограничение соли.

"Наше исследование показывает, что добавление большего количества продуктов, богатых калием, в рацион может оказать большее положительное влияние на давление, чем только сокращение натрия", — отметила профессор Анита Лейтон.

Почему это важно для всех

Хотя исследования проводились на пациентах с заболеваниями сердца, специалисты уверены: рекомендации актуальны для любого человека. Переход к рациону, в котором больше овощей, зелени и фруктов, снижает вероятность развития хронических болезней и помогает дольше сохранять активность.

В то время как индустриальная еда всё чаще насыщена солью и лишена полезных микроэлементов, осознанный выбор простых натуральных продуктов может стать доступным способом укрепления здоровья и продления жизни.

