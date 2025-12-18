Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 16:17

Пот вместо морщин: как 72-летняя женщина превратила тренировки в сыворотку молодости

Участница старше 70 лет поразила судей рельефной формой на President’s Cup — Доктор Питер

На сцене чемпионата President's Cup 2025 внимание зрителей и судей было приковано не к молодым атлетам, а к участнице из Тайбея, чья история стала символом активного долголетия. 72-летняя Линь Суй-цзы, получившая в соцсетях прозвище "бабушка-бодибилдер", поразила публику рельефной фигурой, энергией и спокойной уверенностью. Об этом рассказывает издание "Доктор Питер".

Путь в бодибилдинг после 70

Интерес к силовым тренировкам у Линь Суй-цзы возник не случайно. На протяжении многих лет она работала с пациентами, страдающими диабетом и гипертонией, и постоянно объясняла им, насколько важны физическая активность и питание. По ее словам, большинство людей находят десятки причин, чтобы не заниматься своим здоровьем, чаще всего ссылаясь на возраст и нехватку времени.

Решив подкрепить слова личным примером, Линь впервые пришла в тренажерный зал в 69 лет. Тогда она воспринимала гантели и штанги исключительно как инструмент для наращивания мышц, но довольно быстро изменила свое мнение.

"Я думала, что упражнения с гантелями и штангами нужны только для наращивания огромной мышечной массы, но оказалось, что упор в них делается на здоровье, поддержание тонуса, расслабление мускулатуры, чтобы чувствовать себя здоровым и полным сил", — рассказывает Линь Суй-цзы.

Спортивные результаты и признание

Регулярные тренировки дали заметный результат уже через несколько лет. Линь стала участницей национальных соревнований и сумела подняться на пьедестал. В 2023 году она заняла третье место на национальном чемпионате, а в 2024-м — второе на турнире TBFA.

На President's Cup 2025 в категории для спортсменов старше 70 лет ее подтянутая фигура, рельефные мышцы и доброжелательная улыбка произвели настоящий фурор. Фотографии Линь в соревновательном бикини быстро разошлись по социальным сетям, вызвав волну обсуждений и восхищения.

Поддержка семьи и образ жизни

Преображение Линь стало предметом гордости для ее семьи. Муж спортсменки — известный кардиолог — полностью поддерживает увлечение супруги и подчеркивает, что силовые нагрузки под контролем специалистов важны для профилактики возрастных заболеваний.

Пятеро внуков называют свою бабушку непобедимой. Сама Линь признается, что секрет ее формы прост, но требует дисциплины. Каждое утро с понедельника по пятницу она посвящает около часа силовым тренировкам, иногда преодолевая усталость и нежелание. В питании она делает ставку на цельные продукты и минимизирует количество углеводов.

Философия активного долголетия

Спортзал — не единственное увлечение Линь Суй-цзы. Она занимается йогой, бальными танцами и живописью, считая, что развитие тела и духа должно идти параллельно.

"Я надеюсь и в глубокой старости учить людей в доме престарелых рисовать, танцевать и поднимать тяжести", — говорит Линь.

На заявления о бессмысленности долгой жизни она отвечает, что вторая половина пути может быть наполнена открытиями, если сохранить желание двигаться и развиваться. Пользователи сети называют ее примером того, что пот действительно может стать "сывороткой от старения". Добавим, что победу в категории 70+ на чемпионате President's Cup 2025 одержала 70-летняя американка Джозефина Монастерио, работающая мотивационным оратором.

