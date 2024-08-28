Посудомоечная машина справится с этим: вещи, которые можно помыть в ней

Эксперт по уборке Эмили Норрис поделилась нестандартными методами использования посудомоечной машины в интервью с The Sun.
Она рассказала, что помимо посуды, в машине можно чистить детали конструктора LEGO и расчески.
Она отметила, что все, что можно намочить, можно безопасно поместить в посудомойку, и оно будет идеально чистым.
Норрис также добавила, что в посудомоечную машину она кладет игрушки, особенно резиновые игрушки для ванны, фильтры для вытяжки и подставки для ванной. В верхнее отделение она размещает бейсболки мужа, чтобы они сохраняли свою форму и хорошо очищались.
Фото: commons.wikimedia.org/Kotivalo(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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