Премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказал нестандартный прогноз о поведении западных государств после завершения конфликта на Украине, по его мнению, сотрудничество с Россией восстановится сразу после окончания боевых действий. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на слова политического лидера.

В эфире программы "Субботние диалоги" Фицо, лидер правительства Словакии, резко критиковал западные страны за их внешнюю политику и экономические подходы к Москве. Он утверждал, что санкции и текущие ограничения, по сути, служат лишь временной преградой, и как только военный конфликт будет завершён, Европа срочно стремится восстановить прежние экономические связи с Россией.

Фицо назвал такую перспективу "неизбежной", подчеркнув, что европейским лидерам приходится учитывать реальную зависимость от российских энергоносителей и рынков.

По словам словацкого премьера, европейские государства демонстрируют двойные стандарты в своей политике по отношению к России. Он выразил уверенность, что после окончания войны приоритетом для западных столиц станет восстановление торговых и экономических связей с Москвой.

"Не будем наивными, как только закончится война, каждая западная страна будет туда (в РФ) бежать", — заявил Фицо в эфире программы.

Такое заявление показывает, по его мнению, "массу лицемерия" в подходах западных правительств к российской экономике и международному сотрудничеству.

Словацкий премьер также затронул вопрос энергетической политики и назвал абсурдным запрет на покупку российского газа для Братиславы, учитывая, что Россия остаётся крупным поставщиком сжиженного газа в ряде европейских стран.

Фицо не ограничился критикой отдельной политики санкций, отмечая более широкие проблемы западных стратегий, в которых он видит попытки использовать украинский конфликт для давления на Москву, но без учёта последствий для экономики стран Евросоюза.

Позиция Фицо вызывает разноречивые отклики как внутри Словакии, так и за её пределами. Его критика санкций и призывы к восстановлению отношений с Россией совпадают с более широкой напряжённостью в ЕС по вопросам энергетической зависимости и стратегической автономии.

Оценки экспертов свидетельствуют о том, что даже после окончания боевых действий в Украине экономические и политические интересы будут определять динамику отношений между Москвой и странами Запада, но путь к восстановлению сотрудничества едва ли окажется простым и быстрым.