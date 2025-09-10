Как избавиться от сутулости без напряжения и усталости

Поддерживать правильную осанку гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. Эксперт по осанке и естественному омоложению Ольга Махова отмечает, что многие совершают одну и ту же ошибку — постоянно пытаются контролировать себя и одергивать спину при малейшей сутулости.

"Таким образом, мы будем только иметь дополнительное напряжение в теле. Ничего полезного от такого подхода ожидать не стоит", — заявила эксперт Ольга Махова.

Почему не стоит себя насильно выпрямлять

Привычка сутулиться не уходит оттого, что человек несколько раз в день "приказывает" себе держать спину ровно. Напротив, постоянное самоконтролирование вызывает зажимы, дискомфорт и ощущение усталости. В итоге осанка не улучшается, а самочувствие ухудшается.

Правильный способ — создать условия, при которых позвоночник удерживается в физиологичном положении естественно, без усилий. И здесь важнее не осознанные команды самому себе, а регулярная работа с телом.

Какие мышцы нужно укреплять

Основная поддержка позвоночника зависит от крепких мышц кора и спины. Именно они формируют "каркас", который удерживает тело без лишнего напряжения. Упражнения для этих зон помогают стабилизировать корпус, улучшить баланс и избавить от хронической сутулости.

"Если уделять укреплению мышц в день минут по 15-20, то это уже будет отличным вкладом в красивую осанку. И, конечно, занятия в бассейне, особенно с персональным тренером", — добавила эксперт Ольга Махова.

Лучшие привычки для красивой осанки

Помимо специальных упражнений, полезно внедрить в повседневность простые, но эффективные приёмы:

• регулярные перерывы при сидячей работе, чтобы размяться;

• использование удобного стула с поддержкой поясницы;

• ходьба пешком для естественного укрепления мышц;

• плавание, которое одновременно расслабляет и укрепляет тело.

Даже небольшое внимание к этим привычкам постепенно меняет положение позвоночника, делает походку легче и увереннее. А главная награда за старания — не только красивая осанка, но и общее ощущение бодрости и свободы в движении.