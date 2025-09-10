Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Выраженный сколиоз у пациента на приеме у врача
Выраженный сколиоз у пациента на приеме у врача
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:37

Как избавиться от сутулости без напряжения и усталости

Эксперт по осанке Ольга Махова рассказала, какие мышцы нужно укреплять для ровной спины

Поддерживать правильную осанку гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. Эксперт по осанке и естественному омоложению Ольга Махова отмечает, что многие совершают одну и ту же ошибку — постоянно пытаются контролировать себя и одергивать спину при малейшей сутулости.

"Таким образом, мы будем только иметь дополнительное напряжение в теле. Ничего полезного от такого подхода ожидать не стоит", — заявила эксперт Ольга Махова.

Почему не стоит себя насильно выпрямлять

Привычка сутулиться не уходит оттого, что человек несколько раз в день "приказывает" себе держать спину ровно. Напротив, постоянное самоконтролирование вызывает зажимы, дискомфорт и ощущение усталости. В итоге осанка не улучшается, а самочувствие ухудшается.

Правильный способ — создать условия, при которых позвоночник удерживается в физиологичном положении естественно, без усилий. И здесь важнее не осознанные команды самому себе, а регулярная работа с телом.

Какие мышцы нужно укреплять

Основная поддержка позвоночника зависит от крепких мышц кора и спины. Именно они формируют "каркас", который удерживает тело без лишнего напряжения. Упражнения для этих зон помогают стабилизировать корпус, улучшить баланс и избавить от хронической сутулости.

"Если уделять укреплению мышц в день минут по 15-20, то это уже будет отличным вкладом в красивую осанку. И, конечно, занятия в бассейне, особенно с персональным тренером", — добавила эксперт Ольга Махова.

Лучшие привычки для красивой осанки

Помимо специальных упражнений, полезно внедрить в повседневность простые, но эффективные приёмы:
• регулярные перерывы при сидячей работе, чтобы размяться;
• использование удобного стула с поддержкой поясницы;
• ходьба пешком для естественного укрепления мышц;
• плавание, которое одновременно расслабляет и укрепляет тело.

Даже небольшое внимание к этим привычкам постепенно меняет положение позвоночника, делает походку легче и увереннее. А главная награда за старания — не только красивая осанка, но и общее ощущение бодрости и свободы в движении.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тина Танг: укрепление приводящих мышц снижает риск травм бёдер и поясницы сегодня в 6:50

Эти простые движения меняют представление о тренировке ног

Внутренняя поверхность бедра играет ключевую роль в движении и защите от травм. Узнайте, какие упражнения помогут укрепить её и улучшить стабильность тела.

Читать полностью » Подъём ног в висе и другие упражнения на турнике: советы спортивных медиков сегодня в 6:10

Турник превращает пресс в испытание: одно неверное движение — и тренировка обернётся провалом

Турник способен превратить тренировку пресса в настоящее испытание. Эти упражнения проверят не только живот, но и силу хвата, выносливость и технику.

Читать полностью » Фитнес-эксперты о эффективных упражнениях для укрепления ягодиц: выпады, приседания, подъемы таза сегодня в 5:50

Не просто красота: скрытая функция, которая избавит от боли в спине и коленях.

Подборка из 24 упражнений для построения сильных и рельефных ягодиц. Разные уровни сложности, варианты с оборудованием и без.

Читать полностью » Плавание одной мили в день сжигает больше калорий, чем бег — Harvard Health сегодня в 5:10

64 круга против 5 километров: неожиданный способ похудеть без изнуряющих пробежек

Ежедневное плавание мили помогает сжигать калории и укреплять тело, но для результата важны правильная техника, режим и питание.

Читать полностью » Эшли Гэлвин: три занятия йогой в неделю помогают развить силу и гибкость сегодня в 4:50

30 дней, которые могут изменить тело и мозг: секрет йога-челленджа

Узнайте, как 30-дневный йога-челлендж помогает шаг за шагом развить гибкость, силу и внутреннее равновесие, не ломая привычный ритм жизни.

Читать полностью » Бой с тенью в боксе: зачем упражнение нужно новичкам и профессионалам сегодня в 4:22

Десять минут у зеркала — и ошибки в ударах исчезают сами собой

Бой с тенью — простое упражнение без инвентаря, которое развивает реакцию, технику и концентрацию. Узнайте, почему им занимаются даже профессионалы.

Читать полностью » Армия США использует отжимания и подъёмы корпуса для проверки выносливости сегодня в 4:10

Армейская тренировка, которая доведёт мышцы до предела

Отжимания и подъёмы корпуса лежат в основе армейских нормативов. Почему эти простые движения считаются одними из самых тяжёлых тренировок?

Читать полностью » Пилатес полезен для всех категорий людей — заявила инструктор Джессика Маршалл сегодня в 3:50

Пилатес ломает мифы: зачем его практикуют не только модели, но и военные

Пилатес называют универсальной системой для тела и разума. Разбираем, чем полезна методика, как проходят тренировки и кому она подойдёт.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Гастроэнтеролог Нурия Дианова: диета Ларисы Долиной может привести к расстройствам пищевого поведения
Питомцы

Ветеринары сообщили, что металлические миски не впитывают запахи и считаются самыми гигиеничными
Садоводство

Гнилой лук на грядке: как спасти урожай и избежать потерь - 5 шагов
ДФО

Китайский безвиз для россиян: месяц свободы или суровое наказание за нарушение
Еда

Кулинары рекомендуют салат Оливье с говяжьим языком для праздничного стола
Туризм

Туристы исследуют долины Каппадокии с помощью маркированных маршрутов
Красота и здоровье

Врачи Нижневартовской детской больницы сохранили руку подростку после укуса змеи
Наука

Польские археологи нашли в захоронении лужицкой культуры украшение из жуков
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet