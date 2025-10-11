Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 5:10

Сутулость крадёт здоровье: врач рассказал, как осанка влияет на мозг и щитовидку

Остеопат Евдокимов объяснил, как неправильная осанка влияет на работу мозга и щитовидной железы

Правильная осанка — не только вопрос внешнего вида, но и фундамент здоровья. По словам врача-остеопата, невролога и мануального терапевта Александра Евдокимова, искривление позвоночника и привычка сутулиться могут стать причиной десятков хронических заболеваний, начиная от мигреней и усталости и заканчивая нарушением работы щитовидной железы.

"Например, при изменении положения шеи головной мозг хуже снабжается кровью, и это приводит к различным негативным проявлениям", — подчеркнул врач-остеопат Александр Евдокимов.

Как осанка влияет на здоровье

Позвоночник — это не просто опора тела, а ось, через которую проходят основные нервные пути и сосуды. Любое смещение позвонков, особенно в шейном и грудном отделах, нарушает кровоток и передачу нервных импульсов к органам.

Когда человек постоянно сидит с выдвинутой вперёд головой, мышцы шеи и спины находятся в хроническом напряжении. Это вызывает застой крови, сдавливание сосудов и ухудшение снабжения мозга кислородом.

Со временем появляются головные боли, усталость, раздражительность, снижается концентрация внимания. Нарушается и работа внутренних органов — ведь через позвоночник проходят нервные каналы, регулирующие их деятельность.

Что происходит при неправильной осанке

Евдокимов поясняет, что постоянное мышечное напряжение ведёт к застою в определённых точках тела, которые через нервную систему связаны с внутренними органами. И если проблема не устранена, формируется "цепная реакция" нарушений.

При смещении центра тяжести вперёд шея вынуждена удерживать голову под неестественным углом. Это ухудшает кровообращение, нарушает питание мозга и вызывает спазмы сосудов.

Среди последствий — головокружения, онемение рук, шум в ушах, снижение слуха и зрения. Со временем страдает щитовидная железа, могут появляться гормональные сбои и проблемы с памятью.

"У многих наблюдается неправильное положение, когда голова выдвинута вперёд. Это сказывается на состоянии кровеносных сосудов шеи, нарушен приток и отток крови к мозгу", — отметил специалист.

Сравнение: правильная и неправильная осанка

Признак Правильная осанка Нарушенная осанка
Положение головы На одной линии с позвоночником Выдвинута вперёд
Нагрузка на шею Равномерная Повышенная
Кровоснабжение мозга Нормальное Нарушенное
Состояние мышц Расслабленные Перенапряжённые
Общее самочувствие Энергичное Усталость, головные боли

А что если осанка уже нарушена?

Даже если сутулость стала привычкой, положение можно исправить. Первым шагом будет диагностика: врач-остеопат оценивает состояние позвоночника, мышц и суставов.

После этого назначается курс мануальной терапии, лечебного массажа и упражнений для укрепления мышечного корсета. В некоторых случаях помогает физиотерапия и коррекция образа жизни — снижение времени за компьютером, использование правильной мебели, контроль веса.

Главное — не ждать, пока появятся осложнения. Исправить осанку легче на ранней стадии, чем лечить последствия хронического напряжения.

FAQ

Как понять, что у меня нарушена осанка?
Если плечи опущены, голова выдвинута вперёд, а подбородок направлен вниз — осанка нарушена.

Можно ли исправить сутулость во взрослом возрасте?
Да. Мышцы сохраняют пластичность, и при регулярных тренировках положение позвоночника восстанавливается.

Помогает ли плавание при искривлении позвоночника?
Да, особенно стиль "кроль" и "на спине" — они равномерно укрепляют мышцы спины.

Опасно ли постоянное напряжение шеи?
Да. Оно может вызывать головные боли, онемение рук и ухудшение кровообращения мозга.

Сколько времени нужно для коррекции осанки?
Первые улучшения видны через 2-3 недели регулярных упражнений, полный эффект — за 3-6 месяцев.

