Сутулость крадёт здоровье: врач рассказал, как осанка влияет на мозг и щитовидку
Правильная осанка — не только вопрос внешнего вида, но и фундамент здоровья. По словам врача-остеопата, невролога и мануального терапевта Александра Евдокимова, искривление позвоночника и привычка сутулиться могут стать причиной десятков хронических заболеваний, начиная от мигреней и усталости и заканчивая нарушением работы щитовидной железы.
"Например, при изменении положения шеи головной мозг хуже снабжается кровью, и это приводит к различным негативным проявлениям", — подчеркнул врач-остеопат Александр Евдокимов.
Как осанка влияет на здоровье
Позвоночник — это не просто опора тела, а ось, через которую проходят основные нервные пути и сосуды. Любое смещение позвонков, особенно в шейном и грудном отделах, нарушает кровоток и передачу нервных импульсов к органам.
Когда человек постоянно сидит с выдвинутой вперёд головой, мышцы шеи и спины находятся в хроническом напряжении. Это вызывает застой крови, сдавливание сосудов и ухудшение снабжения мозга кислородом.
Со временем появляются головные боли, усталость, раздражительность, снижается концентрация внимания. Нарушается и работа внутренних органов — ведь через позвоночник проходят нервные каналы, регулирующие их деятельность.
Что происходит при неправильной осанке
Евдокимов поясняет, что постоянное мышечное напряжение ведёт к застою в определённых точках тела, которые через нервную систему связаны с внутренними органами. И если проблема не устранена, формируется "цепная реакция" нарушений.
При смещении центра тяжести вперёд шея вынуждена удерживать голову под неестественным углом. Это ухудшает кровообращение, нарушает питание мозга и вызывает спазмы сосудов.
Среди последствий — головокружения, онемение рук, шум в ушах, снижение слуха и зрения. Со временем страдает щитовидная железа, могут появляться гормональные сбои и проблемы с памятью.
"У многих наблюдается неправильное положение, когда голова выдвинута вперёд. Это сказывается на состоянии кровеносных сосудов шеи, нарушен приток и отток крови к мозгу", — отметил специалист.
Сравнение: правильная и неправильная осанка
|Признак
|Правильная осанка
|Нарушенная осанка
|Положение головы
|На одной линии с позвоночником
|Выдвинута вперёд
|Нагрузка на шею
|Равномерная
|Повышенная
|Кровоснабжение мозга
|Нормальное
|Нарушенное
|Состояние мышц
|Расслабленные
|Перенапряжённые
|Общее самочувствие
|Энергичное
|Усталость, головные боли
А что если осанка уже нарушена?
Даже если сутулость стала привычкой, положение можно исправить. Первым шагом будет диагностика: врач-остеопат оценивает состояние позвоночника, мышц и суставов.
После этого назначается курс мануальной терапии, лечебного массажа и упражнений для укрепления мышечного корсета. В некоторых случаях помогает физиотерапия и коррекция образа жизни — снижение времени за компьютером, использование правильной мебели, контроль веса.
Главное — не ждать, пока появятся осложнения. Исправить осанку легче на ранней стадии, чем лечить последствия хронического напряжения.
FAQ
Как понять, что у меня нарушена осанка?
Если плечи опущены, голова выдвинута вперёд, а подбородок направлен вниз — осанка нарушена.
Можно ли исправить сутулость во взрослом возрасте?
Да. Мышцы сохраняют пластичность, и при регулярных тренировках положение позвоночника восстанавливается.
Помогает ли плавание при искривлении позвоночника?
Да, особенно стиль "кроль" и "на спине" — они равномерно укрепляют мышцы спины.
Опасно ли постоянное напряжение шеи?
Да. Оно может вызывать головные боли, онемение рук и ухудшение кровообращения мозга.
Сколько времени нужно для коррекции осанки?
Первые улучшения видны через 2-3 недели регулярных упражнений, полный эффект — за 3-6 месяцев.
