Сутулость крадёт здоровье: врач рассказал, как осанка влияет на мозг и щитовидку

Правильная осанка — не только вопрос внешнего вида, но и фундамент здоровья. По словам врача-остеопата, невролога и мануального терапевта Александра Евдокимова, искривление позвоночника и привычка сутулиться могут стать причиной десятков хронических заболеваний, начиная от мигреней и усталости и заканчивая нарушением работы щитовидной железы.

"Например, при изменении положения шеи головной мозг хуже снабжается кровью, и это приводит к различным негативным проявлениям", — подчеркнул врач-остеопат Александр Евдокимов.

Как осанка влияет на здоровье

Позвоночник — это не просто опора тела, а ось, через которую проходят основные нервные пути и сосуды. Любое смещение позвонков, особенно в шейном и грудном отделах, нарушает кровоток и передачу нервных импульсов к органам.

Когда человек постоянно сидит с выдвинутой вперёд головой, мышцы шеи и спины находятся в хроническом напряжении. Это вызывает застой крови, сдавливание сосудов и ухудшение снабжения мозга кислородом.

Со временем появляются головные боли, усталость, раздражительность, снижается концентрация внимания. Нарушается и работа внутренних органов — ведь через позвоночник проходят нервные каналы, регулирующие их деятельность.

Что происходит при неправильной осанке

Евдокимов поясняет, что постоянное мышечное напряжение ведёт к застою в определённых точках тела, которые через нервную систему связаны с внутренними органами. И если проблема не устранена, формируется "цепная реакция" нарушений.

При смещении центра тяжести вперёд шея вынуждена удерживать голову под неестественным углом. Это ухудшает кровообращение, нарушает питание мозга и вызывает спазмы сосудов.

Среди последствий — головокружения, онемение рук, шум в ушах, снижение слуха и зрения. Со временем страдает щитовидная железа, могут появляться гормональные сбои и проблемы с памятью.

"У многих наблюдается неправильное положение, когда голова выдвинута вперёд. Это сказывается на состоянии кровеносных сосудов шеи, нарушен приток и отток крови к мозгу", — отметил специалист.

Сравнение: правильная и неправильная осанка