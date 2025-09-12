Сутулость незаметно крадёт здоровье: что происходит с телом каждый день
Сутулость или привычка подолгу сидеть с округлой спиной кажутся безобидными, но постепенно они могут серьёзно сказаться на здоровье. Неправильная осанка не только портит внешний вид, но и создаёт избыточную нагрузку на мышцы и суставы. Со временем это приводит к болям, ограничению подвижности и даже травмам.
"Плохая осанка может ослаблять одни мышцы и перегружать другие, вызывая дисбаланс", — пояснил клинический директор React Physical Therapy Франко Калабрезе.
Из-за таких перекосов крупные и мелкие группы мышц начинают работать неравномерно. Движения становятся скованными и требуют больше усилий, что повышает риск повреждений.
Откуда берётся плохая осанка
Чаще всего проблема связана с сидячей работой: часы за компьютером в одном положении быстро формируют привычку сутулиться. Но это не единственная причина. Негативно влияют и длительное стояние без движения, малоподвижный образ жизни, старые травмы мышц или суставов, а также естественная слабость отдельных мышечных групп.
Даже специальные корректоры осанки, включая модные бра-топы, не решают вопрос полностью. Они могут напоминать о правильном положении тела, но не заменяют работу мышц.
"То, как вы двигаетесь вне тренировок, влияет на самочувствие не меньше, чем сами тренировки", — отметила сертифицированный тренер Мэгги Умбергер.
Именно поэтому важно укреплять мышцы и развивать привычку держать спину ровно в повседневной жизни.
Зачем нужны упражнения для осанки
Правильно подобранная тренировка помогает снять напряжение с передней поверхности тела и одновременно укрепить мышцы спины. Это особенно актуально для средней и нижней трапеций, задних дельт и широчайших мышц — именно они удерживают плечи в правильном положении и препятствуют их округлению.
Регулярная практика повышает не только силу, но и осознанность движений. Человек начинает лучше чувствовать своё тело и автоматически корректировать положение спины, даже не думая об этом.
"Часто люди гонятся за сложными упражнениями, хотя простые, если делать их регулярно, приносят больше пользы", — добавил Франко Калабрезе.
Эксперты советуют уделять внимание не только спине, но и ногам, ягодицам, прессу. Такой комплексный подход создаёт баланс и защищает суставы от перегрузки.
Комплекс упражнений для улучшения осанки
Для тренировки понадобится минимум оборудования — достаточно двух эластичных лент разной плотности и немного свободного пространства у стены или на полу. Заниматься можно дома или в офисе.
• "Y"-подъёмы в упоре на четвереньках помогут активировать трапецию и задние дельты.
• Тяга резинки к груди и упражнения на разведение рук укрепят мышцы спины.
• "Мостик" на четвереньках с подъемом ноги активирует ягодицы, разгружая поясницу.
• Планка на боку развивает стабильность корпуса и плечевого пояса.
• Простые дыхательные практики у стены учат держать рёбра и таз в правильном положении.
• "Ангелы" на полу помогают растянуть грудные мышцы и развить подвижность плеч.
Выполнять упражнения достаточно 2-3 раза в неделю. Начинать лучше с одного круга, постепенно увеличивая до трёх. Главное — не спешить и следить за техникой.
Проблемы с осанкой не появляются за один день, и исправить их тоже быстро не получится. Но регулярные тренировки, даже простые, способны вернуть телу баланс, снять лишнее напряжение и защитить от травм в будущем.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru