Global work from home day
Global work from home day
© commons.wikimedia.org by DominikaMiazek is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:47

Живот скажет спасибо: как правильная осанка избавит вас от вздутия и изжоги

Влияние осанки на пищеварение: как сидеть правильно – советы врачей

Мало кто задумывается о том, как осанка, в которой мы проводим большую часть дня, влияет на наше здоровье и самочувствие. Неправильная поза при сидении может привести к серьезным проблемам, начиная от дискомфорта в области живота и заканчивая нарушениями в работе внутренних органов.

Желудок, кишечник, печень — все оказывается сдавленным при неправильной осанке. Это физически затрудняет их нормальную работу, что в итоге приводит к нарушениям в пищеварении.

Замедленное пищеварение: вздутие и изжога

Пищеварение замедляется, могут возникать неприятные ощущения — вздутие, изжога, запоры. Неправильная осанка может спровоцировать целый комплекс проблем, связанных с пищеварением.

Дыхание становится поверхностным, диафрагма — главная дыхательная мышца — не может полноценно двигаться, что еще больше ухудшает процесс переваривания пищи и, как следствие, кислородное снабжение организма.

Слабый кор: выпирающий живот

Кроме того, постоянное сжатие в области талии способствует ослаблению мышц кора (пресса и спины), которые должны поддерживать внутренние органы и стабилизировать позвоночник. Слабый кор не справляется с этой задачей, и живот может выглядеть более выпирающим, даже если лишнего веса нет, что влияет на самооценку.

Как же разорвать этот порочный круг? Фокус — на раскрытии зоны живота и активации мышц кора, что является ключевым моментом для улучшения осанки и здоровья.

Каждый час делайте перерывы, вставайте на 2-3 минуты. Просто встаньте, потянитесь руками вверх, сделайте несколько глубоких вдохов животом, чтобы освободить пространство внутри.

Положение сидя: правильная поза

Сидя, откатите таз немного вперед, чтобы почувствовать, как копчик тянется назад, а поясница удлиняется. Представьте, что вас мягко тянут за макушку вверх. Плечи отведите назад и вниз, грудь слегка приподнимите, чтобы открыть грудную клетку.

Не зажимайтесь! Подложите небольшую подушку или валик за поясницу для поддержки естественного изгиба, чтобы чувствовать себя комфортно.

Следите за дыханием: дышите глубоко в живот, на вдохе позволяя ему мягко надуваться, на выдохе — подтягиваться. Такое дыхание улучшает кровообращение и массирует внутренние органы, что благотворно влияет на процесс пищеварения.

Упражнения: укрепление мышц кора

Укрепляйте мышцы кора не только скручиваниями, но и планкой (правильной!) и упражнениями на стабилизацию. Это поможет укрепить мышцы спины и живота, которые поддерживают правильную осанку.

Исправление осанки — это не только про спину. Это про свободу вашего живота, комфортное пищеварение и ощущение легкости изнутри. Начните сидеть по-новому уже сегодня, чтобы улучшить свое самочувствие и позаботиться о своем здоровье.

Интересные факты:

  • Неправильная осанка может приводить к головным болям и хронической усталости.
  • Сидение в неправильной позе может увеличить риск развития заболеваний позвоночника.
  • Регулярные упражнения для укрепления мышц спины и кора помогают улучшить осанку.
  • Правильная осанка может улучшить настроение и самооценку.

