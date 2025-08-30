Одна минута в день против сутулости: метод, который работает без спортзала

Мы часто думаем, что сутулость появляется только с возрастом и является естественным признаком старения. Однако врачи напоминают: причина кроется не столько в годах, сколько в образе жизни. Малоподвижность, долгие часы у компьютера или привычка смотреть в телефон с наклонённой головой — всё это приводит к развитию гиперкифоза, той самой "коробочки" на спине.

Почему появляется сутулость

Современный ритм жизни устроен так, что человек всё меньше двигается. Работа за ноутбуком, домашний офис без эргономичной мебели, гаджеты, от которых сложно оторваться, — эти факторы формируют привычку постоянно держать плечи сведёнными и голову наклонённой. При регулярном повторении такое положение закрепляется, и спина приобретает неестественный изгиб.

Проблема в том, что гиперкифоз может проявляться не только у пожилых, но и у молодых. Причём последствия выходят далеко за рамки эстетики: нарушается дыхание, появляются боли в шее и пояснице, снижается подвижность плечевого пояса.

Как исправить ситуацию

Хорошая новость в том, что сутулость обратима. Основа коррекции — осознанность, новые привычки и регулярная работа с мышцами. Даже простые упражнения помогают разгрузить грудные мышцы, которые часто находятся в постоянном напряжении, и вернуть позвоночнику правильное положение.

Остеопат и тренер Пабло Иглесиас предложил один из таких методов, не требующих спортивного зала или специального инвентаря.

"Физические упражнения должны снимать мышечное укорочение в области груди", — сказал остеопат Пабло Иглесиас.

Простое упражнение у дверного проёма

Встаньте прямо напротив дверного проёма, стопы расположите на ширине плеч. Упритесь ладонями в стойки двери примерно на уровне плеч. Опустите плечи вниз, стараясь максимально расслабить их. Сделайте небольшой шаг вперёд, корпус мягко подайте вперёд, руки остаются неподвижными. Задержитесь в положении на минуту, глубоко и спокойно дыша.

Во время растяжки вы ощутите раскрытие грудных мышц — именно это и необходимо для исправления сутулости.

Что ещё поможет держать спину ровно

Настройте рабочее место: экран должен быть на уровне глаз, стопы — уверенно стоять на полу, а спина опираться на спинку стула. Колени лучше держать под прямым углом. Делайте активные паузы: каждый час вставайте, вытягивайте руки вверх, выполняйте лёгкие наклоны и повороты корпуса. Работайте с мышцами кора: планка, упражнения на пресс и ягодицы укрепляют каркас тела и поддерживают позвоночник. Обратите внимание на подушку: она должна обеспечивать естественное положение шеи во сне, не изгибая её слишком сильно.

Секрет в том, чтобы сочетать регулярную профилактику, ежедневные короткие практики и внимание к мелочам. Так вы сможете не только избавиться от сутулости, но и сохранить здоровье позвоночника на долгие годы.