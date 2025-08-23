Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
поза Baby Cobra в йоге
поза Baby Cobra в йоге
© flickr. com by Famartin is licensed under CC-BY-SA-4.0
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 8:10

Сутулость крадёт годы жизни: упражнения, которые возвращают силу

Врачи объяснили, какие растяжки и упражнения помогают держать спину прямой

Часами сидите за компьютером и замечаете, что спина постепенно округляется, а плечи тянутся вперёд? Правильные упражнения способны исправить осанку — но только если они направлены на те самые мышцы, которые удерживают позвоночник в здоровом положении.

Почему осанка страдает

Основная причина в том, что мы перегружаем переднюю часть тела: грудные мышцы укорачиваются, а верх спины и задние дельты слабеют. В итоге плечи опускаются вперёд, а позвоночник теряет естественное выпрямление. Чтобы вернуть телу баланс, необходимо укреплять задние дельтовидные мышцы, трапецию и ромбовидные мышцы. Не менее важно — регулярно растягивать грудь.

Интересный факт: исследования показывают, что сильные мышцы верхней части спины напрямую связаны с более низким риском болей в пояснице, ведь они создают стабильный "каркас" для всего позвоночника.

Упражнения для исправления осанки

1. Тяга к задним дельтам

Подойдут гантели, штанга или тренажёр. Главное — держать локти под углом 90 градусов к корпусу. Это упражнение работает на задние дельты, ромбовидные и трапециевидные мышцы.

2. Обратные разведения (Reverse Fly)

С гантелями или на блочном тренажёре. Наклонитесь вперёд, слегка согните руки и разведите их в стороны, сводя лопатки. Отличный способ "научить" плечи оставаться в правильном положении.

3. Y-Podъём (Y Raise)

Лягте на живот, вытяните руки вперёд буквой "Y". Поднимите руки и грудь, сводя лопатки. Это упражнение можно делать ежедневно, оно мягкое, но эффективное.

4. Растяжка груди

Лягте на фитбол или скамью, разведите руки в стороны и позвольте мышцам расслабиться. Регулярная растяжка помогает "раскрыть" грудную клетку и противодействует сутулости.

5. Круговые движения плечами

Сидя или стоя, сделайте серию медленных подъёмов и вращений плеч. Это улучшает подвижность и снимает напряжение.

6. Поза кобры из йоги

Лягте на живот, поднимите грудь и плечи, руки — ближе к корпусу. Эта асана растягивает переднюю часть тела и возвращает спине лёгкость.

7. Растяжка широчайших стоя

Опираясь руками на стену или любую поверхность на уровне груди, плавно наклонитесь вперёд. Отличное упражнение, чтобы снять зажимы с боковых мышц спины.

Маленькие советы для большого результата

  • Во время любых упражнений подтягивайте мышцы живота, представляя, что застёгиваете "молнию" от таза до груди. Это создаёт стабильную базу для правильной осанки.
  • Делайте по 3 подхода по 8-12 повторений в зависимости от уровня подготовки.
  • Добавьте растяжку несколько раз в день — особенно если работаете за компьютером.

Знаете ли вы, что всего 10-15 минут таких упражнений в день могут заметно изменить походку и сделать вас визуально выше? Это один из тех случаев, когда небольшие усилия приносят впечатляющие результаты.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фитнес-тренеры объяснили, как правильно выбрать размер фитбола по росту сегодня в 5:30

Фитбол укрепляет мышцы быстрее, чем тренажёры: в чём секрет

Фитбол кажется простым мячом, но способен укрепить мышцы, улучшить осанку и даже заменить стул в офисе. Как правильно выбрать и накачать его?

Читать полностью » Учёные из Acta Orthopaedica назвали лучшие упражнения для внутренней части трицепса сегодня в 5:10

Как прокачать руки без спортзала: секрет медиальной головки трицепса

Хотите, чтобы руки выглядели мощнее и гармоничнее? Секрет в медиальной головке трицепса. Узнайте, какие упражнения помогут выделить её.

Читать полностью » Зак Армстронг из YogaSix перечислил четыре упражнения для подвижности утром сегодня в 4:50

Почему самый обычный подъём с кровати превращается в проверку на выносливость

Почему утренний подъём становится испытанием и как четыре простых упражнения помогут сделать его лёгким стартом дня без боли и скованности.

Читать полностью » Инструктор йоги Шонна Дэвис рекомендовала позы для улучшения гибкости тазобедренных суставов сегодня в 4:30

Как снять зажимы в бёдрах без тренажёров и походов в зал

Всего 20 минут йоги способны снять зажимы в бёдрах и вернуть телу лёгкость. Узнайте, какие простые позы помогают справиться с напряжением.

Читать полностью » Специалисты по фитнесу предложили варианты 10-минутной тренировки для разных уровней сегодня в 4:26

10 минут ада: простой комплекс превращается в испытание силы и характера

10 минут, которые проверят силу и выносливость: становая тяга с гантелями и стойка на руках. Три уровня сложности и советы по технике.

Читать полностью » Врачи Mayo Clinic указали на роль обезвоживания в вздутии после тренировок сегодня в 4:10

Фитнес сушит мышцы, но надувает живот: парадокс спортзала

Почему после тренировки возникает вздутие живота? Разбираем причины — от питания и воды до приёма лекарств — и простые способы вернуть комфорт.

Читать полностью » Недооценённые упражнения со штангой для силы и выносливости названы тренером Никой Шелби сегодня в 3:50

Неочевидные движения со штангой, которые меняют тело быстрее приседаний

Пять недооценённых упражнений со штангой, которые помогут развить силу, улучшить баланс и разнообразить тренировки, выходя за рамки привычной рутины.

Читать полностью » Физиотерапевт Джереми Шумахер назвал пользу лягушачьих приседаний для ног и суставов сегодня в 3:30

Сидячая работа разрушает суставы: необычное упражнение спасает ситуацию

Лягушки умеют прыгать на десятки длин своего тела. Что общего у них и эффективного упражнения для ног, которое укрепляет мышцы и даже улучшает сердце?

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Польские археологи обнаружили 70,000-летнюю мастерскую неандертальцев в долине Золенки
Питомцы

Ветеринары советуют давать опекуну подробные инструкции по уходу за собакой
Дом

Освещение в детской: что важно для здоровья и комфорта ребёнка
Еда

Как приготовить нежное куриное филе в сметане
Красота и здоровье

5 продуктов, которые повышают шансы стать отцом: мнение диетолога Елены Хохловой
Туризм

Как защитить себя от кражи в путешествии: разделение денег
Туризм

Помогает ли туристическая страховка при потере документов
Садоводство

Борьба с муравьями: экологические методы против химических средств
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru