Поступления от одной компании становятся сигналом: ФНС ищет незадекларированный доход

Перевод денег на банковскую карту сам по себе не считается нарушением, но такие операции могут привлечь внимание налоговых органов, если выглядят как регулярный доход. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора Национальной юридической компании "Митра" Юрия Мирзоева. По его словам, ФНС анализирует транзакции не ради контроля бытовых переводов, а чтобы выявлять возможные случаи неуплаты налогов.

Какие переводы вызывают вопросы у налоговой

Юрист уточнил: подозрения чаще всего возникают тогда, когда поступления напоминают оплату услуг или получение денег за аренду. В поле внимания попадают переводы, которые по смыслу и структуре выглядят как доход от фриланса или подработки — например, дизайнерских услуг, программирования, консультаций, репетиторства или ремонта. Отдельной категорией идут случаи сдачи жилья или другого имущества в аренду: оплата на карту в таких ситуациях воспринимается как доход, который должен быть задекларирован.

"Если вы оказали услугу (дизайн, программирование, консультации, репетиторство, ремонт) или продали товар, сдали имущество в аренду и получили оплату на карту, это ваш доход", — пояснил юрист Юрий Мирзоев.

По словам Мирзоева, сомнение могут вызвать и поступления от одной и той же компании через определённые промежутки времени. Такие переводы визуально похожи на регулярные выплаты и могут восприниматься как незадекларированный заработок. В подобных случаях налоговая, как правило, оценивает не один перевод, а общую картину — частоту, повторяемость и назначение платежей, если оно указывается.

Чем грозит уклонение от налогов и почему доходы лучше легализовать

Юрист напомнил, что ответственность за уклонение от уплаты налогов может выражаться в финансовых санкциях. По его данным, штраф составляет от 20 до 40% от суммы, которая не была доплачена. При этом, подчеркнул Мирзоев, у ФНС достаточно инструментов для выявления сомнительных поступлений, поэтому рассчитывать на "незаметность" таких доходов рискованно.

В этой логике наиболее безопасная стратегия — легализовать заработок. Мирзоев отметил, что это можно сделать, например, через режим самозанятости, чтобы доходы были оформлены корректно и не создавали налоговых рисков при поступлениях на карту.