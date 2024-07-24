На северной окраине столицы произошел инцидент с внедорожником премиум-класса, в результате которого пострадал мужчина, ранее проходивший службу в засекреченном военном подразделении. Эту информацию обнародовало одно из московских изданий.

Согласно полученным сведениям, потерпевший занимал высокую офицерскую должность в упомянутой части. Его биография включает рождение в Казахстане, последующее проживание в Новосибирске и Калининграде, а затем переезд в Москву.

Происшествие случилось рано утром в среду на Синявинской улице. В момент взрыва в салоне автомобиля находились мужчина и женщина. Водитель получил серьезные травмы нижних конечностей и был экстренно доставлен в медицинское учреждение.

По предварительной информации от правоохранительных органов, причиной взрыва стала детонация взрывного устройства. Предположительно, пострадали два человека. Свидетели происшествия утверждают, что в автомобиле мог находиться участник специальной военной операции со своей супругой.

Фото: From Wikimedia Commons/ Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)