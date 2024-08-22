Террорист в костюме: постпред Израиля оскорбил наблюдателя от Палестины в ООН

В ходе заседания Совета Безопасности ООН постоянный представитель Израиля Дани Данон назвал постоянного наблюдателя Палестины Рияда Мансура "террористом в костюме" и выразил требование осудить действия палестинской группировки ХАМАС.
Данон подчеркнул, что Мансур за последние месяцы не произнес ни одного слова осуждения в адрес ХАМАС, несмотря на их агрессивные действия.
"Если вы не можете осудить ХАМАС, значит, вы стоите на их стороне. Вы не представляете палестинский народ, вы — террорист в костюме," — заявил Данон.
На вопрос о высказываниях Данона официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отказался комментировать, сославшись на то, что не стоит обсуждать личные перепалки между представителями стран.
Это выступление стало первым для Данона после его возвращения на пост постоянного представителя Израиля в ООН.
Ранее он уже занимал эту должность с 2015 по 2020 годы и сменил на ней Гилада Эрдана, известного своими радикальными действиями, включая публичное уничтожение устава ООН во время голосования в Генеральной Ассамблее.
Контекстом выступления Данона стали события начала октября 2023 года, когда Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны ХАМАСа из сектора Газа, в результате чего были захвачены заложники и погибли сотни людей.
В ответ Израиль запустил операцию "Железные мечи", в ходе которой была усилена блокада сектора Газа, что привело к еще большему числу жертв среди мирного населения. Международное сообщество призывает к немедленному прекращению огня и поиску мирного решения конфликта на основе резолюций ООН.
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