Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Йога во время беременности
Йога во время беременности
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:06

Тело после родов: 4 простых упражнения, которые вернут силу и уверенность

Эксперт Яблокова: начинать тренировки можно через 1,5–2 месяца после родов

Восстановление после родов — важный этап для здоровья женщины. Легкая физическая активность помогает вернуть тонус мышцам, укрепить спину, улучшить осанку и поднять настроение. Однако спешить с нагрузками не стоит: важно учитывать рекомендации врачей и подбирать щадящие упражнения. Фитнес-тренер Ольга Яблокова рассказала, с чего лучше начать женщинам, недавно ставшим мамами.

"Начать предлагаю с классических приседаний. В то время, как малыш спит, можно заняться укреплением мышц груди и рук, а именно сделать отжимания. Дальше выполняем выпады. Еще одно упражнение — планка на диване. Используйте мебель для укрепления спины, мышц кора и рук", — рассказала Ольга Яблокова.

Когда можно начинать тренировки

Эксперт подчеркивает: организм должен успеть восстановиться.

  • после естественных родов — через 1,5-2 месяца;

  • после кесарева сечения — не ранее 3 месяцев, и только после разрешения врача.

Это время необходимо для заживления тканей и восстановления внутренних органов.

Лучшие упражнения после родов

  1. Классические приседания
    Укрепляют ноги и ягодицы, помогают восстановить тонус мышц таза.

  2. Отжимания
    Развивают мышцы груди, рук и плечевого пояса. Выполнять можно с колен или от опоры, если полная версия дается тяжело.

  3. Выпады
    Формируют силу и устойчивость, укрепляют бедра и ягодицы.

  4. Планка на диване
    Удобный вариант для молодых мам: мебель помогает удерживать правильное положение и снижает нагрузку. Это упражнение задействует мышцы кора, спину и руки.

Подготовка к тренировке

Ольга Яблокова рекомендует:

  • подготовить бутылку воды, чтобы восполнять жидкость;

  • тренироваться в удобной одежде;

  • заниматься во время сна малыша, чтобы совмещать заботу и восстановление.

Сравнение: упражнения после родов и классический фитнес

Упражнения после родов Особенности Цель
Приседания, выпады Щадящие нагрузки на ноги и таз Укрепление мышц, восстановление тонуса
Отжимания, планка Легкие варианты, опора на мебель Формирование силы рук и кора
Кардио (ходьба, прогулки) Без резких движений Улучшение кровообращения
Классический фитнес Более интенсивный Набор мышечной массы, жиросжигание

FAQ

Когда лучше тренироваться — утром или вечером?
Время не принципиально, главное — подобрать удобный момент (например, пока ребенок спит).

Нужен ли спортинвентарь?
Нет, достаточно собственного веса и мебели для опоры.

Можно ли совмещать с грудным вскармливанием?
Да, умеренные нагрузки не влияют на лактацию.

Сон и психология

Физическая активность помогает бороться с послеродовой усталостью и перепадами настроения. Упражнения стимулируют выработку эндорфинов, снижают уровень стресса и улучшают качество сна. Это особенно важно для женщин, которые часто испытывают эмоциональные трудности в первые месяцы материнства.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Алекс Лоренц составил тренировку с планкой, обратной планкой и подъёмом ног для всего тела сегодня в 7:10
Всего 7 движений — и мышцы работают так, будто вы провели час с тренером

Семь упражнений от Алекса Лоренца помогут задействовать все основные мышцы и улучшить форму без тренажёров и спортзала.

Читать полностью » Комплекс с отжиманиями, прыжками и позой дельфина развивает силу, баланс и гибкость сегодня в 6:50
Короткая тренировка, которая обманет мозг и ускорит сжигание калорий

Три движения, которые заменят полноценное занятие в зале, укрепят мышцы, улучшат баланс и подарят заряд бодрости на день.

Читать полностью » Комплекс упражнений с мини-резинкой: выпады, планка и приседания сегодня в 6:10
Секрет тренировки, который помещается в карман спортивной сумки

Лёгкая резинка может заменить целый тренажёрный зал. Узнайте, как прокачать силу и выносливость с помощью простого эспандера.

Читать полностью » Сведение лопаток и лодочка: 5-минутный комплекс для укрепления спины и плеч сегодня в 5:50
Пять минут, которые выпрямят спину: неожиданный способ вернуть лёгкость телу

Пяти минут достаточно, чтобы снять зажимы и вернуть лёгкость плечам. Этот короткий комплекс помогает расслабить спину и укрепить мышцы без оборудования.

Читать полностью » Тренеры: упражнения с мини-эспандером активнее включают ягодицы и бёдра сегодня в 5:10
Маленькая резинка, большие результаты: почему фитнес уже не тот без эспандеров

Мини-эспандеры меняют представление о домашних тренировках: они добавляют нагрузку, развивают силу и помогают задействовать даже глубокие мышцы.

Читать полностью » Прокачка спины с собственным весом: 5 упражнений для дома сегодня в 4:50
Хотите узнать, как прокачать спину без тренажёров? Эти простые движения вам не покажутся очевидными

Узнайте, как тренировать спину без тренажёров, используя только вес своего тела. Эффективные упражнения для широчайших мышц и трапеции.

Читать полностью » Исследователи из США: после паузы мышцы растут на 30% быстрее сегодня в 4:35
Мышцы ничего не забывают: учёные доказали, что тело помнит спорт

Учёные выяснили, что мышцы действительно способны "помнить" тренировки: даже после долгой паузы они растут быстрее, чем при первом занятии.

Читать полностью » Аквааэробика при болях в пояснице и варикозе: рекомендации специалистов сегодня в 4:10
Аквааэробика обещает похудение, но в ней кроется ловушка: не все готовы к последствиям

Аквааэробика совмещает кардио и работу мышц в воде. Разберём, кому она подходит, где есть риски и как получить от занятий максимум пользы.

Читать полностью »

Новости
Еда
Баклажаны с помидорами на зиму без стерилизации сохраняют вкусовые качества до года
Красота и здоровье
Врач Андрей Кондрахин: народные средства не помогают при ОРВИ
Еда
Рулетики из свинины с грибами получаются сочными
Технологии
Bloomberg: Apple переносит акцент с Vision Pro на умные очки с ИИ
Питомцы
Волнистые попугаи способны присоединиться к стайкам воробьёв или синиц
Красота и здоровье
Одиночество может быть ресурсом здоровья, снижая вероятность болезни Альцгеймера у взрослых
Садоводство
Горох требует обработки биологическими средствами в период массового цветения растений
Дом
Как навести порядок в гардеробной: советы организатора пространства
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet