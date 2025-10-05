Тело после родов: 4 простых упражнения, которые вернут силу и уверенность
Восстановление после родов — важный этап для здоровья женщины. Легкая физическая активность помогает вернуть тонус мышцам, укрепить спину, улучшить осанку и поднять настроение. Однако спешить с нагрузками не стоит: важно учитывать рекомендации врачей и подбирать щадящие упражнения. Фитнес-тренер Ольга Яблокова рассказала, с чего лучше начать женщинам, недавно ставшим мамами.
"Начать предлагаю с классических приседаний. В то время, как малыш спит, можно заняться укреплением мышц груди и рук, а именно сделать отжимания. Дальше выполняем выпады. Еще одно упражнение — планка на диване. Используйте мебель для укрепления спины, мышц кора и рук", — рассказала Ольга Яблокова.
Когда можно начинать тренировки
Эксперт подчеркивает: организм должен успеть восстановиться.
после естественных родов — через 1,5-2 месяца;
после кесарева сечения — не ранее 3 месяцев, и только после разрешения врача.
Это время необходимо для заживления тканей и восстановления внутренних органов.
Лучшие упражнения после родов
Классические приседания
Укрепляют ноги и ягодицы, помогают восстановить тонус мышц таза.
Отжимания
Развивают мышцы груди, рук и плечевого пояса. Выполнять можно с колен или от опоры, если полная версия дается тяжело.
Выпады
Формируют силу и устойчивость, укрепляют бедра и ягодицы.
Планка на диване
Удобный вариант для молодых мам: мебель помогает удерживать правильное положение и снижает нагрузку. Это упражнение задействует мышцы кора, спину и руки.
Подготовка к тренировке
Ольга Яблокова рекомендует:
подготовить бутылку воды, чтобы восполнять жидкость;
тренироваться в удобной одежде;
заниматься во время сна малыша, чтобы совмещать заботу и восстановление.
Сравнение: упражнения после родов и классический фитнес
|Упражнения после родов
|Особенности
|Цель
|Приседания, выпады
|Щадящие нагрузки на ноги и таз
|Укрепление мышц, восстановление тонуса
|Отжимания, планка
|Легкие варианты, опора на мебель
|Формирование силы рук и кора
|Кардио (ходьба, прогулки)
|Без резких движений
|Улучшение кровообращения
|Классический фитнес
|Более интенсивный
|Набор мышечной массы, жиросжигание
FAQ
Когда лучше тренироваться — утром или вечером?
Время не принципиально, главное — подобрать удобный момент (например, пока ребенок спит).
Нужен ли спортинвентарь?
Нет, достаточно собственного веса и мебели для опоры.
Можно ли совмещать с грудным вскармливанием?
Да, умеренные нагрузки не влияют на лактацию.
Сон и психология
Физическая активность помогает бороться с послеродовой усталостью и перепадами настроения. Упражнения стимулируют выработку эндорфинов, снижают уровень стресса и улучшают качество сна. Это особенно важно для женщин, которые часто испытывают эмоциональные трудности в первые месяцы материнства.
