Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
ягодичный мост
ягодичный мост
© freepik
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 5:10

Девять месяцев ожидания — и новая глава начинается: тренировки, которые возвращают энергию

Ягодичный мостик укрепляет мышцы таза у женщин после родов — эксперт Джесси Мандел

Послеродовой период — время, когда женщинам важно не только восстановить физическую форму, но и вернуть себе ощущение внутреннего равновесия. Правильно подобранные упражнения помогают укрепить мышцы, улучшить осанку, снизить стресс и вернуть энергию. Главное — делать всё постепенно и с учётом особенностей своего тела.

"Лёгкую гимнастику можно выполнять через две недели после родов", — отметила акушер-гинеколог высшей категории Татьяна Леонидовна Федина.
"Более интенсивные физические упражнения — не ранее 6-8 недель после родов или операции. Полноценные занятия спортом после операции рекомендуется начинать не ранее, чем через 6 месяцев", — добавила она.

Первые шаги к восстановлению

Через две недели после выписки можно начинать лёгкие дыхательные и расслабляющие упражнения. Они активизируют диафрагму, нормализуют работу кишечника и кровообращения, а также помогают организму постепенно вернуться к привычной активности.

Эксперт по постнатальным тренировкам Джесси Мандел рекомендует начинать с трёх базовых упражнений: дыхания для мышц кора, растяжки сгибателей бедра и воздушных приседаний.

Дыхание для мышц кора

Во время беременности растущая матка смещает диафрагму, и дыхание становится поверхностным. Это может влиять на работу органов и вызывать чувство усталости. Чтобы вернуть правильное дыхание, выполняйте простое упражнение:

  • Лягте на спину, согнув ноги и поставив стопы на пол.

  • Одну руку положите на живот, другую — на пояс.

  • На вдохе ощущайте, как поднимается живот, а мышцы тазового дна расслабляются.

  • На выдохе втяните живот и напрягите мышцы таза.

  • Сделайте 2 подхода по 10 повторений ежедневно.

Если вам удобнее, упражнение можно выполнять сидя или стоя, но важно сохранять естественное положение позвоночника.

Растяжка сгибателей бедра

Эта простая растяжка помогает улучшить подвижность таза и стабилизировать дыхание.

  • Встаньте в выпад, одно колено на полу.

  • Следите, чтобы оба колена образовали угол 90 градусов.

  • Перенесите вес немного на заднюю ногу, напрягите ягодицы.

  • Поднимите руку со стороны опорного колена вверх и потянитесь вбок.

  • Повторите по 6-8 раз на каждую сторону.

Воздушные приседания

Такое движение помогает вернуть подвижность тазобедренных суставов и укрепить мышцы кора.

  • Встаньте прямо, ноги чуть шире плеч, руки перед собой.

  • На вдохе отведите таз назад и присядьте, пока бёдра не станут параллельны полу.

  • На выдохе поднимитесь, напрягая ягодицы.

  • Выполняйте 2 подхода по 10 повторений ежедневно.

Упражнения для укрепления мышц

Через месяц после родов, когда дыхание и осанка улучшатся, можно добавить лёгкие упражнения для кора и бёдер. Эти движения помогут сократить диастаз и вернуть тонус.

Подъём ног

  • Лягте на спину, согните колени и прижмите поясницу к полу.

  • На выдохе подтяните одно бедро к груди, напрягая мышцы таза.

  • Задержитесь на 3-10 секунд и вернитесь в исходное положение.

  • Сделайте 3 повторения на каждую ногу.

Повороты ног

  • Лягте на спину, согните колени, стопы на полу.

  • На выдохе поверните колени вправо, втягивая живот.

  • Вернитесь в центр, расслабьтесь, затем повторите влево.

  • Сделайте 3 повтора в каждую сторону.

Подъёмы головы

  • Лягте на спину, согнув колени.

  • На выдохе напрягите мышцы таза и поднимите голову и плечи.

  • Задержитесь на 3 секунды и медленно опуститесь.

  • Повторите 10 раз.

Советы шаг за шагом

  1. Всегда консультируйтесь с врачом перед началом тренировок.

  2. Избегайте упражнений, вызывающих боль или дискомфорт.

  3. Уделяйте внимание дыханию — оно должно быть глубоким и спокойным.

  4. Пейте достаточно воды, особенно если кормите грудью.

  5. Следите за осанкой, даже во время прогулок и сна.

Прогулки как форма активности

Ходьба с ребёнком — это не просто способ успокоить малыша, но и отличная тренировка. Один час прогулки со скоростью 4 км/ч помогает сжечь до 200 ккал. Если гулять дважды в день по 1,5 часа, можно создавать дефицит около 600 ккал ежедневно. Уже через месяц вы заметите изменения в теле без строгих диет.

От двух до шести месяцев: укрепляем тело

В этот период можно подключить плавание и аквааэробику. Они мягко тренируют мышцы, улучшают кровообращение и снижают нагрузку на суставы.

"Если во время беременности у вас были боли в коленях и спине, после родов желательно снизить нагрузку на суставы", — пояснила акушер-гинеколог Татьяна Федина.

Аквааэробика и плавание помогают тем, у кого изменилась арка стопы, — это частая проблема после беременности. Вода разгружает позвоночник, укрепляет мышцы и улучшает тонус.

Упражнения с весом тела

Пока организм восстанавливается, не нужно идти в спортзал. Достаточно упражнений с собственным весом: они безопасны и эффективны.

Ягодичный мостик

  • Лягте на спину, согните ноги в коленях.

  • На выдохе поднимите таз, напрягая ягодицы.

  • На вдохе опуститесь.

  • Делайте 3 подхода по 15 повторов.

Отжимания с колен

  • Встаньте на колени, ладони под плечами.

  • Опускайтесь к полу и возвращайтесь обратно.

  • Следите, чтобы спина оставалась прямой.

  • Делайте 2 подхода по 15 повторений.

Выпады

  • Сделайте шаг вперёд, опуститесь до касания коленом пола.

  • Не выводите колено за носок, держите спину прямой.

  • Сделайте 2 подхода по 10 раз на каждую ногу.

После шести месяцев: возвращаемся к спорту

К этому моменту тело готово к более активным занятиям. Можно постепенно переходить к бегу или лёгким силовым тренировкам.

Бег

Начинайте с трёх пробежек в неделю. Двигайтесь в комфортном "разговорном темпе", при котором вы можете спокойно говорить. Если есть пульсометр, держите нагрузку на уровне 70-85% от максимальной частоты сердечных сокращений.

Тренировка может выглядеть так:

  • 5-10 минут быстрой ходьбы для разминки;

  • 15 минут лёгкого бега;

  • 5-10 минут ходьбы в качестве заминки.

Не забудьте о кроссовках с амортизацией и правильной поддержкой стопы. Это снизит риск травм.

Силовые тренировки

После полугода можно добавить гантели и упражнения на тренажёрах. Но важно заниматься под контролем специалиста, особенно если вы кормите грудью.

"Прежде чем выбрать тренера, спросите о наличии профессионального образования и опыта работы с женщинами в постнатальном периоде", — подчеркнула акушер-гинеколог Татьяна Федина.

Следите за уровнем жидкости, избегайте перегрева и не используйте тугие спортивные бра, если кормите грудью.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Слишком ранние тренировки → могут привести к боли и кровотечениям → подождите разрешения врача.

  • Игнорирование дыхания → вызывает головокружение и спазмы → начните с дыхательных упражнений.

  • Перенапряжение мышц пресса → провоцирует диастаз → делайте только безопасные упражнения на кор.

А что если нет времени на тренировки

Можно выполнять короткие комплексы по 10-15 минут, пока ребёнок спит. Даже небольшие усилия, если они регулярные, дают заметный результат. Главное — слушайте своё тело и не стремитесь к прежней форме слишком быстро.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Улучшение осанки и тонуса мышц.

  • Повышение уровня энергии и настроения.

  • Снижение риска послеродовой депрессии.

Минусы:

  • Риск перегрузки без консультации врача.

  • Возможность диастаза при неправильных нагрузках.

  • Медленный прогресс при ограниченном времени.

FAQ

Когда можно начинать тренировки после родов?
Лёгкую гимнастику — через 2 недели, более активные упражнения — через 6-8 недель, интенсивный спорт — после 6 месяцев.

Можно ли заниматься, если есть диастаз?
Да, но только под контролем специалиста и с акцентом на дыхательные упражнения и работу мышц таза.

Что лучше: бег или плавание?
Плавание мягче воздействует на суставы и подходит большинству женщин в первый год после родов.

Как похудеть без диет?
Регулярные прогулки и умеренные нагрузки помогут создать дефицит калорий, не вредя здоровью.

Когда возвращаться в спортзал?
После полугода и только с разрешения врача.

Мифы и правда

  • Миф: интенсивные тренировки помогают быстрее восстановиться.

  • Правда: перегрузка только замедляет процесс.

  • Миф: упражнения вредят лактации.

  • Правда: умеренная активность, наоборот, улучшает кровообращение и выработку молока.

  • Миф: после кесарева нельзя заниматься спортом.

  • Правда: можно, но только с разрешения врача и спустя 6 месяцев.

Физическая активность после родов не просто возвращает фигуру — она помогает женщине почувствовать себя снова сильной, уверенной и энергичной. Главное — слушать своё тело и не спешить, ведь восстановление — это тоже часть заботы о себе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренер сборной по пауэрлифтингу: становая тяга без контроля формы опасна для позвоночника сегодня в 2:16
Всего один наклон — и судьба поясницы решена: что скрывает становая тяга

Несколько сантиметров решают всё: как сделать становую тягу безопасной, не сорвать спину и превратить её в упражнение, которое укрепляет всё тело.

Читать полностью » Выпады с гантелями укрепляют ноги и ягодицы — совет онлайн-тренера Алексии Кларк сегодня в 2:10
Пресс, ноги, ягодицы — всё за одно занятие: комплекс, после которого не нужен зал

Эти пять упражнений от известных тренеров помогут укрепить тело и создать рельеф. Разбираемся, как их выполнять, чтобы эффект был максимальным.

Читать полностью » Прогулка по стене с отжиманием: упражнение для силы и координации в формате EMOM сегодня в 1:50
Когда каждая секунда на счету: тренировка, где отдых становится испытанием

Эта тренировка объединяет два формата — силовой и скоростной. Разбираемся, как сжечь максимум калорий и укрепить мышцы всего за одно занятие.

Читать полностью » Эксперты: десять минут прыжков со скакалкой заменяют получасовой бег сегодня в 1:22
Простой трос, а заменяет абонемент в спортзал — секрет феномена скакалки

Всего несколько минут в день со скакалкой могут изменить тело и настроение. Как обычная детская игра превращается в мощный инструмент для похудения?

Читать полностью » Махи ногами и скольжение на одной лыже: упражнения для уверенного старта новичков сегодня в 1:10
Тайна первого скольжения: что на самом деле решает успех на лыжах

Освоить лыжи может каждый, если знать с чего начать. Разбираемся, как надеть экипировку, выбрать технику и уверенно сделать первые шаги по снегу.

Читать полностью » Hot feet, выпады и отжимания: программа круговой тренировки по схеме 40/20 сегодня в 0:50
Пять кругов без остановки: тренировка, после которой мышцы просят пощады

Эта короткая программа заменит поход в спортзал и заставит тело работать на максимум. Разбираемся, как выполнять упражнения без пауз и ошибок.

Читать полностью » Физиологи подтвердили: интервальная тренировка с отжиманиями и подъёмом ног ускоряет метаболизм на 48 часов сегодня в 0:10
Короткая тренировка, которая заменяет час на беговой дорожке: тело просыпается, жир тает

Необязательно ходить в зал, чтобы почувствовать эффект. Разбираемся, как четыре простых упражнения могут заменить полноценную тренировку.

Читать полностью » Учёные подтвердили: регулярные тренировки снижают хроническую боль в спине и суставах вчера в 23:44
Таблетки не помогли, а боль осталась? Возможно, лекарство всё это время было внутри вас

Почему тренировки уменьшают хроническую боль — от поясницы до шеи — даже когда учёные ещё спорят о механизмах? Простая стратегия, которую можно начать уже сегодня.

Читать полностью »

Новости
Дом
Народные способы чистки газовой плиты: как удалить жир и нагар без вреда для покрытия
Культура и шоу-бизнес
Космо Джарвис присоединился к актёрскому составу исторической драмы "The Uprising" — The Hollywood Reporter
Технологии
Проект Evergreen помогает студентам Дартмута управлять стрессом с помощью искусственного интеллекта
УрФО
Национальные парки Челябинской области стали одними из самых популярных на Урале — ОСИГ
Еда
Салат из моркови, колбасы и огурца сохраняет свежесть овощей при заправке майонезом
Еда
Тушёное мясо в казане получается мягким и сочным
Садоводство
Дрова, хранящиеся под открытым небом, быстро отсыревают и теряют теплоотдачу — дровяник решает эту проблему
Наука
Клювоголовая рептилия юрского периода восстановлена из окаменелостей музеев - Ханна Уитлок
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet