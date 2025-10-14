Девять месяцев ожидания — и новая глава начинается: тренировки, которые возвращают энергию

Послеродовой период — время, когда женщинам важно не только восстановить физическую форму, но и вернуть себе ощущение внутреннего равновесия. Правильно подобранные упражнения помогают укрепить мышцы, улучшить осанку, снизить стресс и вернуть энергию. Главное — делать всё постепенно и с учётом особенностей своего тела.

"Лёгкую гимнастику можно выполнять через две недели после родов", — отметила акушер-гинеколог высшей категории Татьяна Леонидовна Федина.

"Более интенсивные физические упражнения — не ранее 6-8 недель после родов или операции. Полноценные занятия спортом после операции рекомендуется начинать не ранее, чем через 6 месяцев", — добавила она.

Первые шаги к восстановлению

Через две недели после выписки можно начинать лёгкие дыхательные и расслабляющие упражнения. Они активизируют диафрагму, нормализуют работу кишечника и кровообращения, а также помогают организму постепенно вернуться к привычной активности.

Эксперт по постнатальным тренировкам Джесси Мандел рекомендует начинать с трёх базовых упражнений: дыхания для мышц кора, растяжки сгибателей бедра и воздушных приседаний.

Дыхание для мышц кора

Во время беременности растущая матка смещает диафрагму, и дыхание становится поверхностным. Это может влиять на работу органов и вызывать чувство усталости. Чтобы вернуть правильное дыхание, выполняйте простое упражнение:

Лягте на спину, согнув ноги и поставив стопы на пол.

Одну руку положите на живот, другую — на пояс.

На вдохе ощущайте, как поднимается живот, а мышцы тазового дна расслабляются.

На выдохе втяните живот и напрягите мышцы таза.

Сделайте 2 подхода по 10 повторений ежедневно.

Если вам удобнее, упражнение можно выполнять сидя или стоя, но важно сохранять естественное положение позвоночника.

Растяжка сгибателей бедра

Эта простая растяжка помогает улучшить подвижность таза и стабилизировать дыхание.

Встаньте в выпад, одно колено на полу.

Следите, чтобы оба колена образовали угол 90 градусов.

Перенесите вес немного на заднюю ногу, напрягите ягодицы.

Поднимите руку со стороны опорного колена вверх и потянитесь вбок.

Повторите по 6-8 раз на каждую сторону.

Воздушные приседания

Такое движение помогает вернуть подвижность тазобедренных суставов и укрепить мышцы кора.

Встаньте прямо, ноги чуть шире плеч, руки перед собой.

На вдохе отведите таз назад и присядьте, пока бёдра не станут параллельны полу.

На выдохе поднимитесь, напрягая ягодицы.

Выполняйте 2 подхода по 10 повторений ежедневно.

Упражнения для укрепления мышц

Через месяц после родов, когда дыхание и осанка улучшатся, можно добавить лёгкие упражнения для кора и бёдер. Эти движения помогут сократить диастаз и вернуть тонус.

Подъём ног

Лягте на спину, согните колени и прижмите поясницу к полу.

На выдохе подтяните одно бедро к груди, напрягая мышцы таза.

Задержитесь на 3-10 секунд и вернитесь в исходное положение.

Сделайте 3 повторения на каждую ногу.

Повороты ног

Лягте на спину, согните колени, стопы на полу.

На выдохе поверните колени вправо, втягивая живот.

Вернитесь в центр, расслабьтесь, затем повторите влево.

Сделайте 3 повтора в каждую сторону.

Подъёмы головы

Лягте на спину, согнув колени.

На выдохе напрягите мышцы таза и поднимите голову и плечи.

Задержитесь на 3 секунды и медленно опуститесь.

Повторите 10 раз.

Советы шаг за шагом

Всегда консультируйтесь с врачом перед началом тренировок. Избегайте упражнений, вызывающих боль или дискомфорт. Уделяйте внимание дыханию — оно должно быть глубоким и спокойным. Пейте достаточно воды, особенно если кормите грудью. Следите за осанкой, даже во время прогулок и сна.

Прогулки как форма активности

Ходьба с ребёнком — это не просто способ успокоить малыша, но и отличная тренировка. Один час прогулки со скоростью 4 км/ч помогает сжечь до 200 ккал. Если гулять дважды в день по 1,5 часа, можно создавать дефицит около 600 ккал ежедневно. Уже через месяц вы заметите изменения в теле без строгих диет.

От двух до шести месяцев: укрепляем тело

В этот период можно подключить плавание и аквааэробику. Они мягко тренируют мышцы, улучшают кровообращение и снижают нагрузку на суставы.

"Если во время беременности у вас были боли в коленях и спине, после родов желательно снизить нагрузку на суставы", — пояснила акушер-гинеколог Татьяна Федина.

Аквааэробика и плавание помогают тем, у кого изменилась арка стопы, — это частая проблема после беременности. Вода разгружает позвоночник, укрепляет мышцы и улучшает тонус.

Упражнения с весом тела

Пока организм восстанавливается, не нужно идти в спортзал. Достаточно упражнений с собственным весом: они безопасны и эффективны.

Ягодичный мостик

Лягте на спину, согните ноги в коленях.

На выдохе поднимите таз, напрягая ягодицы.

На вдохе опуститесь.

Делайте 3 подхода по 15 повторов.

Отжимания с колен

Встаньте на колени, ладони под плечами.

Опускайтесь к полу и возвращайтесь обратно.

Следите, чтобы спина оставалась прямой.

Делайте 2 подхода по 15 повторений.

Выпады

Сделайте шаг вперёд, опуститесь до касания коленом пола.

Не выводите колено за носок, держите спину прямой.

Сделайте 2 подхода по 10 раз на каждую ногу.

После шести месяцев: возвращаемся к спорту

К этому моменту тело готово к более активным занятиям. Можно постепенно переходить к бегу или лёгким силовым тренировкам.

Бег

Начинайте с трёх пробежек в неделю. Двигайтесь в комфортном "разговорном темпе", при котором вы можете спокойно говорить. Если есть пульсометр, держите нагрузку на уровне 70-85% от максимальной частоты сердечных сокращений.

Тренировка может выглядеть так:

5-10 минут быстрой ходьбы для разминки;

15 минут лёгкого бега;

5-10 минут ходьбы в качестве заминки.

Не забудьте о кроссовках с амортизацией и правильной поддержкой стопы. Это снизит риск травм.

Силовые тренировки

После полугода можно добавить гантели и упражнения на тренажёрах. Но важно заниматься под контролем специалиста, особенно если вы кормите грудью.

"Прежде чем выбрать тренера, спросите о наличии профессионального образования и опыта работы с женщинами в постнатальном периоде", — подчеркнула акушер-гинеколог Татьяна Федина.

Следите за уровнем жидкости, избегайте перегрева и не используйте тугие спортивные бра, если кормите грудью.

Ошибки, последствия и альтернативы

Слишком ранние тренировки → могут привести к боли и кровотечениям → подождите разрешения врача.

Игнорирование дыхания → вызывает головокружение и спазмы → начните с дыхательных упражнений.

Перенапряжение мышц пресса → провоцирует диастаз → делайте только безопасные упражнения на кор.

А что если нет времени на тренировки

Можно выполнять короткие комплексы по 10-15 минут, пока ребёнок спит. Даже небольшие усилия, если они регулярные, дают заметный результат. Главное — слушайте своё тело и не стремитесь к прежней форме слишком быстро.

Плюсы и минусы

Плюсы:

Улучшение осанки и тонуса мышц.

Повышение уровня энергии и настроения.

Снижение риска послеродовой депрессии.

Минусы:

Риск перегрузки без консультации врача.

Возможность диастаза при неправильных нагрузках.

Медленный прогресс при ограниченном времени.

FAQ

Когда можно начинать тренировки после родов?

Лёгкую гимнастику — через 2 недели, более активные упражнения — через 6-8 недель, интенсивный спорт — после 6 месяцев.

Можно ли заниматься, если есть диастаз?

Да, но только под контролем специалиста и с акцентом на дыхательные упражнения и работу мышц таза.

Что лучше: бег или плавание?

Плавание мягче воздействует на суставы и подходит большинству женщин в первый год после родов.

Как похудеть без диет?

Регулярные прогулки и умеренные нагрузки помогут создать дефицит калорий, не вредя здоровью.

Когда возвращаться в спортзал?

После полугода и только с разрешения врача.

Мифы и правда

Миф: интенсивные тренировки помогают быстрее восстановиться.

Правда: перегрузка только замедляет процесс.

Миф: упражнения вредят лактации.

Правда: умеренная активность, наоборот, улучшает кровообращение и выработку молока.

Миф: после кесарева нельзя заниматься спортом.

Правда: можно, но только с разрешения врача и спустя 6 месяцев.

Физическая активность после родов не просто возвращает фигуру — она помогает женщине почувствовать себя снова сильной, уверенной и энергичной. Главное — слушать своё тело и не спешить, ведь восстановление — это тоже часть заботы о себе.