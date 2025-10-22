Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:26

Малыш уснул — не теряй время: тренировка, которая помогает вернуть себя без вреда

Фитнес-тренер назвала эффективные упражнения для молодых мам — приседания, выпады и планку

После родов тело женщины нуждается в особом внимании и бережном восстановлении. Возвращаться к физической активности важно постепенно, чтобы укрепить мышцы, улучшить осанку и повысить общий тонус, не нанося вреда организму. Фитнес-тренер Ольга Яблокова поделилась комплексом безопасных упражнений, которые помогут молодым мамам мягко вернуться в форму и восстановить силы.

"Начать предлагаю с классических приседаний. В то время, как малыш спит, можно заняться укреплением мышц груди и рук, а именно сделать отжимания. Дальше выполняем выпады. Еще одно упражнение — планка на диване. Используйте мебель для укрепления спины, мышц кора и рук", — рассказала фитнес-тренер Ольга Яблокова.

Когда можно возвращаться к тренировкам

Эксперт напоминает: после естественных родов стоит подождать 1,5-2 месяца, прежде чем приступать к активным занятиям. Если роды проходили с кесаревым сечением, требуется не менее трёх месяцев и обязательное разрешение врача. Организму нужно время, чтобы восстановиться, особенно мышцам тазового дна и брюшного пресса.

Перед началом занятий важно убедиться, что зажившие швы не вызывают дискомфорта, а дыхание и пульс возвращаются в норму после лёгкой разминки. Любое упражнение должно выполняться без боли и ощущения натяжения внизу живота.

Сравнение видов упражнений для послеродового восстановления

Тип нагрузки Что укрепляет Особенности выполнения
Приседания ягодицы, ноги Делайте медленно, следите за дыханием
Отжимания грудь, плечи, руки Можно выполнять от стены или с колен
Выпады ягодицы, бедра Держите спину ровно, шаг делайте плавно
Планка на диване мышцы кора, спину Подходит для начинающих, снижает нагрузку на пресс

Такой комплекс задействует основные группы мышц, не перегружая организм. Он помогает вернуть мышечный тонус и поддерживать осанку, особенно если женщина часто носит ребёнка на руках.

Советы шаг за шагом

  1. Подготовьте место для тренировки. Достаточно свободного пространства рядом с диваном или ковриком.

  2. Начните с дыхательных упражнений. Медленные вдохи и выдохи помогут стабилизировать диафрагму и восстановить ритм дыхания.

  3. Пейте воду. Небольшие глотки между подходами предотвращают обезвоживание.

  4. Следите за ощущениями. Если появляется боль, головокружение или усталость — остановитесь.

  5. Постепенно увеличивайте нагрузку. Через 2-3 недели можно добавить лёгкие гантели или эспандер.

  6. Не тренируйтесь сразу после кормления. Организму нужно время, чтобы переработать пищу и стабилизировать дыхание.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Слишком ранние тренировки → риск расхождения швов → дождитесь разрешения врача.

  • Интенсивные упражнения на пресс → боли и опущение органов → замените их на мягкие планки и дыхательные практики.

  • Игнорирование разминки → спазмы мышц → начните с вращений плечами и лёгких наклонов.

  • Нерегулярные занятия → медленное восстановление → выделяйте хотя бы 20 минут три раза в неделю.

А что если не хватает времени?

Тренировки можно вписать даже в насыщенный день молодой мамы. Пока малыш спит, выполните несколько кругов простых упражнений: приседания, отжимания от стены, планка на диване. Если ребёнок бодрствует, можно использовать его вес как дополнительную нагрузку — например, делать лёгкие приседания, удерживая малыша на руках.

Плюсы и минусы послеродовых тренировок

Плюсы Минусы
Улучшается кровообращение и настроение Требуется врачебный контроль
Укрепляются мышцы спины и таза Возможна усталость при недосыпе
Повышается самооценка и энергия Нужно соблюдать осторожность
Улучшается качество сна Результат приходит постепенно

Часто задаваемые вопросы

Когда начинать тренировки после родов?
После естественных родов — через 6-8 недель, после кесарева — не ранее чем через 3 месяца и только после осмотра врача.

Какие упражнения нельзя делать сразу?
Запрещены скручивания, прыжки и сильные упражнения на пресс — они повышают внутрибрюшное давление.

Можно ли тренироваться дома без тренажёров?
Да, достаточно коврика, стула и свободного пространства. Главное — регулярность и правильная техника.

Мифы и правда

Миф: после родов нужно как можно быстрее вернуться в прежнюю форму.
Правда: резкая нагрузка опасна. Восстановление должно быть мягким и постепенным.

Миф: кормящим мамам нельзя заниматься спортом.
Правда: умеренная физическая активность не влияет на лактацию и даже улучшает самочувствие.

Миф: если не было боли после родов, можно сразу тренироваться.
Правда: внутренние ткани восстанавливаются дольше, чем кажется, и требуют времени.

3 интересных факта

• Умеренные упражнения после родов снижают риск послеродовой депрессии.
• Приседания и выпады помогают укрепить мышцы тазового дна лучше, чем изолированные упражнения.
• Даже короткие тренировки по 15-20 минут в день ускоряют обмен веществ и улучшают осанку.

Исторический контекст

Традиции послеродового восстановления существуют во многих культурах. В Китае практиковали "цзо юэ цзы" — месяц покоя и лёгких дыхательных упражнений. В Европе в XIX веке врачи уже рекомендовали женщинам прогулки и простую гимнастику для тонуса. Современные программы постнатального фитнеса объединили эти подходы, сделав их безопасными и научно обоснованными.

