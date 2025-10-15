Мама, но как супергерой: простые движения, от которых оживают мышцы и настроение
После рождения ребёнка организм женщины нуждается не только в отдыхе, но и в постепенном возвращении к физической активности. Фитнес-тренер Ольга Яблокова рассказала, какие упражнения помогут безопасно укрепить мышцы, вернуть энергию и восстановить форму без перегрузки.
Когда можно начинать тренировки
По словам специалиста, важно не торопиться с возвращением к занятиям.
"После естественных родов должно пройти 1,5-2 месяца, а при кесаревом сечении — более 3 месяцев с разрешения врача", — пояснила фитнес-тренер Ольга Яблокова.
Перед началом занятий стоит получить одобрение гинеколога, особенно если были осложнения. Первые тренировки должны быть лёгкими, без рывков и чрезмерного напряжения. Обязательно подготовьте бутылку воды и занимайтесь в проветренной комнате — обезвоживание в этот период особенно нежелательно.
С чего начать: комплекс упражнений для молодых мам
Фитнес-тренер предлагает выполнять короткие тренировки, пока ребёнок спит — 15-20 минут в день достаточно для восстановления тонуса и улучшения настроения.
1. Классические приседания
Это простое, но эффективное упражнение для укрепления ног и ягодиц, улучшения кровообращения и стимуляции обмена веществ.
Техника:
-
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.
-
Медленно опускайтесь вниз, как будто садитесь на невидимый стул.
-
Следите, чтобы колени не выходили за линию носков.
-
На выдохе поднимайтесь обратно, напрягая ягодицы.
Выполняйте 10-12 повторений в 2-3 подхода.
2. Отжимания от пола или от дивана
"В то время, как малыш спит, можно заняться укреплением мышц груди и рук, а именно сделать отжимания", — отметила Яблокова.
Отжимания укрепляют грудные мышцы, плечи и трицепсы, при этом не требуют дополнительного оборудования.
Совет: начинайте с коленей или выполняйте вариант с упором руками в диван, чтобы снизить нагрузку.
3. Выпады
Укрепляют мышцы ног и ягодиц, развивают равновесие.
Техника:
-
Сделайте широкий шаг вперёд.
-
Опуститесь вниз, пока переднее бедро не станет параллельно полу.
-
Следите, чтобы колено не выходило за носок.
-
Поднимитесь обратно и смените ногу.
Сделайте по 10 повторений на каждую ногу.
4. Планка на диване
"Еще одно упражнение — планка на диване. Используйте мебель для укрепления спины, мышц кора и рук", — добавила тренер.
Это мягкий вариант классической планки, подходящий для периода после родов.
Как выполнять:
-
Упритесь предплечьями о край дивана.
-
Вытяните тело в прямую линию — от плеч до пяток.
-
Напрягите пресс, не прогибайтесь в пояснице.
-
Удерживайте позицию 20-30 секунд, постепенно увеличивая время.
Сравнение упражнений по нагрузке
|Упражнение
|Основные зоны
|Уровень сложности
|Эффект
|Приседания
|ягодицы, бедра
|низкий
|укрепление ног
|Отжимания
|грудь, руки
|средний
|формирование тонуса верхней части тела
|Выпады
|ноги, пресс
|средний
|улучшение баланса и координации
|Планка
|спина, кора
|средний
|укрепление позвоночника и пресса
Советы шаг за шагом
-
Начинайте с разминки. Круговые движения плечами, мягкие наклоны и вращения таза подготовят мышцы.
-
Следите за дыханием. Вдох — при расслаблении, выдох — при усилии.
-
Не гонитесь за результатом. Первые 2-3 недели важнее восстановить связь "ум — тело", а не похудеть.
-
Пейте воду. Даже лёгкая нагрузка требует восполнения жидкости.
-
Слушайте организм. Если появляется боль или головокружение — прекратите упражнение.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Возвращаться к фитнесу сразу после выписки из роддома.
Последствие: Повышенный риск расхождения швов и обострения болей.
Альтернатива: Подождите, пока врач подтвердит готовность к физической активности.
-
Ошибка: Выполнять упражнения с напряжённым прессом.
Последствие: Возникает риск диастаза (расхождения прямых мышц живота).
Альтернатива: Делайте упор на дыхательные и мягкие стабилизирующие упражнения.
-
Ошибка: Пропускать разминку.
Последствие: Возможны растяжения и микротравмы.
Альтернатива: Всегда начинайте с лёгких движений.
А что если заниматься вместе с ребёнком?
Многие молодые мамы включают малыша в процесс тренировок: держат его на руках во время приседаний или кладут рядом во время планки. Это не только добавляет весовую нагрузку, но и создаёт эмоциональный контакт, превращая занятия в игру.
Плюсы и минусы послеродовых тренировок
|Плюсы
|Минусы
|Укрепляют мышцы и суставы
|Требуют осторожности в первые месяцы
|Улучшают настроение и сон
|Возможна усталость при недостатке восстановления
|Помогают вернуть фигуру
|Не подходят при осложнениях после родов
|Повышают уверенность в себе
|Нужно согласие врача
FAQ
Когда после родов можно начинать фитнес?
После естественных родов — через 1,5-2 месяца, после кесарева сечения — через 3 месяца, но только с разрешения врача.
Какие упражнения противопоказаны?
Любые, где сильно напрягается пресс или присутствуют прыжки — до полного восстановления мышц живота и тазового дна.
Помогают ли лёгкие тренировки вернуть тонус?
Да, даже 15 минут в день ускоряют восстановление и нормализуют обмен веществ.
Мифы и правда
-
Миф: После родов лучше избегать спорта.
Правда: Мягкие тренировки способствуют восстановлению и предотвращают застой крови.
-
Миф: Планка вредна для женщин после родов.
Правда: При правильной технике и опоре на диван она безопасна.
-
Миф: Без тренажёров результата не будет.
Правда: Упражнения с собственным весом полностью достаточны на начальном этапе.
3 интересных факта
-
Через две недели регулярных занятий улучшается осанка и снижается напряжение в спине.
-
Лёгкие силовые упражнения способствуют выработке эндорфинов, что помогает бороться с послеродовой усталостью.
-
Приседания и выпады стимулируют кровообращение в области таза, ускоряя восстановление организма.
Исторический контекст
Послеродовые тренировки появились в 1980-х годах, когда физиотерапевты начали разрабатывать программы для восстановления женщин после родов. Со временем эти комплексы стали частью фитнес-культуры. Сегодня они адаптированы под разные уровни подготовки и включают дыхательные техники, элементы йоги и функциональный тренинг, что делает их безопасными и эффективными.
