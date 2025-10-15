Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована вчера в 23:26

Мама, но как супергерой: простые движения, от которых оживают мышцы и настроение

Фитнес-тренер Ольга Яблокова рассказала, какие упражнения помогут восстановиться после родов

После рождения ребёнка организм женщины нуждается не только в отдыхе, но и в постепенном возвращении к физической активности. Фитнес-тренер Ольга Яблокова рассказала, какие упражнения помогут безопасно укрепить мышцы, вернуть энергию и восстановить форму без перегрузки.

Когда можно начинать тренировки

По словам специалиста, важно не торопиться с возвращением к занятиям.

"После естественных родов должно пройти 1,5-2 месяца, а при кесаревом сечении — более 3 месяцев с разрешения врача", — пояснила фитнес-тренер Ольга Яблокова.

Перед началом занятий стоит получить одобрение гинеколога, особенно если были осложнения. Первые тренировки должны быть лёгкими, без рывков и чрезмерного напряжения. Обязательно подготовьте бутылку воды и занимайтесь в проветренной комнате — обезвоживание в этот период особенно нежелательно.

С чего начать: комплекс упражнений для молодых мам

Фитнес-тренер предлагает выполнять короткие тренировки, пока ребёнок спит — 15-20 минут в день достаточно для восстановления тонуса и улучшения настроения.

1. Классические приседания

Это простое, но эффективное упражнение для укрепления ног и ягодиц, улучшения кровообращения и стимуляции обмена веществ.

Техника:

  • Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.

  • Медленно опускайтесь вниз, как будто садитесь на невидимый стул.

  • Следите, чтобы колени не выходили за линию носков.

  • На выдохе поднимайтесь обратно, напрягая ягодицы.

Выполняйте 10-12 повторений в 2-3 подхода.

2. Отжимания от пола или от дивана

"В то время, как малыш спит, можно заняться укреплением мышц груди и рук, а именно сделать отжимания", — отметила Яблокова.

Отжимания укрепляют грудные мышцы, плечи и трицепсы, при этом не требуют дополнительного оборудования.

Совет: начинайте с коленей или выполняйте вариант с упором руками в диван, чтобы снизить нагрузку.

3. Выпады

Укрепляют мышцы ног и ягодиц, развивают равновесие.

Техника:

  • Сделайте широкий шаг вперёд.

  • Опуститесь вниз, пока переднее бедро не станет параллельно полу.

  • Следите, чтобы колено не выходило за носок.

  • Поднимитесь обратно и смените ногу.

Сделайте по 10 повторений на каждую ногу.

4. Планка на диване

"Еще одно упражнение — планка на диване. Используйте мебель для укрепления спины, мышц кора и рук", — добавила тренер.

Это мягкий вариант классической планки, подходящий для периода после родов.

Как выполнять:

  • Упритесь предплечьями о край дивана.

  • Вытяните тело в прямую линию — от плеч до пяток.

  • Напрягите пресс, не прогибайтесь в пояснице.

  • Удерживайте позицию 20-30 секунд, постепенно увеличивая время.

Сравнение упражнений по нагрузке

Упражнение Основные зоны Уровень сложности Эффект
Приседания ягодицы, бедра низкий укрепление ног
Отжимания грудь, руки средний формирование тонуса верхней части тела
Выпады ноги, пресс средний улучшение баланса и координации
Планка спина, кора средний укрепление позвоночника и пресса

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте с разминки. Круговые движения плечами, мягкие наклоны и вращения таза подготовят мышцы.

  2. Следите за дыханием. Вдох — при расслаблении, выдох — при усилии.

  3. Не гонитесь за результатом. Первые 2-3 недели важнее восстановить связь "ум — тело", а не похудеть.

  4. Пейте воду. Даже лёгкая нагрузка требует восполнения жидкости.

  5. Слушайте организм. Если появляется боль или головокружение — прекратите упражнение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Возвращаться к фитнесу сразу после выписки из роддома.
    Последствие: Повышенный риск расхождения швов и обострения болей.
    Альтернатива: Подождите, пока врач подтвердит готовность к физической активности.

  • Ошибка: Выполнять упражнения с напряжённым прессом.
    Последствие: Возникает риск диастаза (расхождения прямых мышц живота).
    Альтернатива: Делайте упор на дыхательные и мягкие стабилизирующие упражнения.

  • Ошибка: Пропускать разминку.
    Последствие: Возможны растяжения и микротравмы.
    Альтернатива: Всегда начинайте с лёгких движений.

А что если заниматься вместе с ребёнком?

Многие молодые мамы включают малыша в процесс тренировок: держат его на руках во время приседаний или кладут рядом во время планки. Это не только добавляет весовую нагрузку, но и создаёт эмоциональный контакт, превращая занятия в игру.

Плюсы и минусы послеродовых тренировок

Плюсы Минусы
Укрепляют мышцы и суставы Требуют осторожности в первые месяцы
Улучшают настроение и сон Возможна усталость при недостатке восстановления
Помогают вернуть фигуру Не подходят при осложнениях после родов
Повышают уверенность в себе Нужно согласие врача

FAQ

Когда после родов можно начинать фитнес?
После естественных родов — через 1,5-2 месяца, после кесарева сечения — через 3 месяца, но только с разрешения врача.

Какие упражнения противопоказаны?
Любые, где сильно напрягается пресс или присутствуют прыжки — до полного восстановления мышц живота и тазового дна.

Помогают ли лёгкие тренировки вернуть тонус?
Да, даже 15 минут в день ускоряют восстановление и нормализуют обмен веществ.

Мифы и правда

  • Миф: После родов лучше избегать спорта.
    Правда: Мягкие тренировки способствуют восстановлению и предотвращают застой крови.

  • Миф: Планка вредна для женщин после родов.
    Правда: При правильной технике и опоре на диван она безопасна.

  • Миф: Без тренажёров результата не будет.
    Правда: Упражнения с собственным весом полностью достаточны на начальном этапе.

3 интересных факта

  1. Через две недели регулярных занятий улучшается осанка и снижается напряжение в спине.

  2. Лёгкие силовые упражнения способствуют выработке эндорфинов, что помогает бороться с послеродовой усталостью.

  3. Приседания и выпады стимулируют кровообращение в области таза, ускоряя восстановление организма.

Исторический контекст

Послеродовые тренировки появились в 1980-х годах, когда физиотерапевты начали разрабатывать программы для восстановления женщин после родов. Со временем эти комплексы стали частью фитнес-культуры. Сегодня они адаптированы под разные уровни подготовки и включают дыхательные техники, элементы йоги и функциональный тренинг, что делает их безопасными и эффективными.

