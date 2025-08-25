На корте — чемпионка, дома — борьба с собой: великая теннисистка открыла правду о своей депрессии

Четырёхкратная победительница турниров "Большого шлема" Наоми Осака впервые откровенно рассказала о своём опыте послеродовой депрессии. В документальном фильме "Наоми Осака: Второй сет", премьера которого состоится на Tubi, 27-летняя теннисистка призналась, что первые месяцы после рождения дочери Шай в июле 2023 года стали для неё "крайне тяжёлыми".

"Я была лишь тенью себя"

"Честно говоря, у меня был очень тяжёлый послеродовой период, и я не знала, как с этим справиться", — делится Наоми.

Она признаётся, что ещё до родов слышала истории о депрессии, но была уверена: её это обойдёт стороной. Однако реальность оказалась другой.

"Я ни за что на свете не хотела бы, чтобы моя дочь думала, что её рождение — это нечто иное, кроме величайшего подарка. Но в первые месяцы я чувствовала себя лишь тенью себя. Мир вокруг будто был цветным, а мой оставался серым".

Осака вела записи о своих чувствах, но признаётся, что говорить об этом вслух ей было особенно тяжело: слишком много эмоций.

Новый взгляд на спорт

На закрытом показе фильма в Нью-Йорке 19 августа теннисистка призналась, что сначала планировала завершить карьеру после рождения ребёнка.

"Я думала, что с появлением ребёнка перестану играть в теннис", — говорит она.

Но всё случилось наоборот. Во время беременности Наоми почувствовала сильную мотивацию и решила продолжить карьеру, чтобы дочь однажды увидела её на корте:

"Она этого пока не знает, но именно она вдохновила меня продолжать".

Всего через неделю после родов спортсменка вернулась к тренировкам, несмотря на критику и сомнения окружающих.

"Конечно, я нервничала, но отчаянно хотела играть. Думаю, это моё упрямство", — признаётся Осака.

Поддержка и баланс

В фильме показано не только её возвращение к спорту, но и трудные моменты разлуки с дочерью. При этом важную роль сыграла семья: особенно мама Наоми — Тамаки Осака.

"Когда я вижу Шай, мой день становится светлее. Она оказывает на мою жизнь невероятное влияние", — говорит теннисистка.

В конце августа Наоми выступит на Открытом чемпионате США 2025 года в Нью-Йорке, и, по её словам, теперь каждый выход на корт — это не только спорт, но и пример для дочери.