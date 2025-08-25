Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Теннисистка Динара Сафина
Теннисистка Динара Сафина
© flickr.com by Tsutomu Takasu is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:21

На корте — чемпионка, дома — борьба с собой: великая теннисистка открыла правду о своей депрессии

Наоми Осака призналась, что после рождения дочери пережила тяжёлый послеродовой период

Четырёхкратная победительница турниров "Большого шлема" Наоми Осака впервые откровенно рассказала о своём опыте послеродовой депрессии. В документальном фильме "Наоми Осака: Второй сет", премьера которого состоится на Tubi, 27-летняя теннисистка призналась, что первые месяцы после рождения дочери Шай в июле 2023 года стали для неё "крайне тяжёлыми".

"Я была лишь тенью себя"

"Честно говоря, у меня был очень тяжёлый послеродовой период, и я не знала, как с этим справиться", — делится Наоми.

Она признаётся, что ещё до родов слышала истории о депрессии, но была уверена: её это обойдёт стороной. Однако реальность оказалась другой.

"Я ни за что на свете не хотела бы, чтобы моя дочь думала, что её рождение — это нечто иное, кроме величайшего подарка. Но в первые месяцы я чувствовала себя лишь тенью себя. Мир вокруг будто был цветным, а мой оставался серым".

Осака вела записи о своих чувствах, но признаётся, что говорить об этом вслух ей было особенно тяжело: слишком много эмоций.

Новый взгляд на спорт
На закрытом показе фильма в Нью-Йорке 19 августа теннисистка призналась, что сначала планировала завершить карьеру после рождения ребёнка.

"Я думала, что с появлением ребёнка перестану играть в теннис", — говорит она.

Но всё случилось наоборот. Во время беременности Наоми почувствовала сильную мотивацию и решила продолжить карьеру, чтобы дочь однажды увидела её на корте:

"Она этого пока не знает, но именно она вдохновила меня продолжать".

Всего через неделю после родов спортсменка вернулась к тренировкам, несмотря на критику и сомнения окружающих.

"Конечно, я нервничала, но отчаянно хотела играть. Думаю, это моё упрямство", — признаётся Осака.

Поддержка и баланс
В фильме показано не только её возвращение к спорту, но и трудные моменты разлуки с дочерью. При этом важную роль сыграла семья: особенно мама Наоми — Тамаки Осака.

"Когда я вижу Шай, мой день становится светлее. Она оказывает на мою жизнь невероятное влияние", — говорит теннисистка.

В конце августа Наоми выступит на Открытом чемпионате США 2025 года в Нью-Йорке, и, по её словам, теперь каждый выход на корт — это не только спорт, но и пример для дочери.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пять признаков, по которым легко отличить целлюлит от липедемы: советы специалистов вчера в 19:55

Миллионы женщин путают целлюлит с болезнью: ошибка, которая стоит здоровья

Отличить целлюлит от липедемы жизненно важно: первый — косметический дефект, вторая — опасное заболевание. Узнайте 5 ключевых различий, симптомы и почему самолечение может навредить.

Читать полностью » Учёные: свободные игры на природе улучшают развитие мозга у детей вчера в 18:51

Секрет детского счастья: почему учёные настаивают на "диких" играх — и что они скрывают

Учёные доказали: «дикие» игры на природе без контроля взрослых развивают префронтальную кору и гиппокамп мозга, снижая риск психических расстройств на 55%. Как бревна и грязь заменяют развивающие курсы — в исследовании нейробиологов.

Читать полностью » Врачи: упражнения для шеи помогают при цервикалии и снимают скованность сегодня в 18:07

Скованность в шее и плечах? Несколько движений снимают её за минуты

Мучает боль в шее? 7 простых упражнений помогут вернуть гибкость, снять напряжение и улучшить кровообращение. Эффективные методы для здоровья шейного отдела.

Читать полностью » Врачи назвали безопасную скорость похудения и риски быстрых диет вчера в 17:42

Тайна стройных людей: почему цифра на весах обманывает и как понять настоящий результат

Эксперты Abeso рекомендуют постепенное снижение веса (0.5-1 кг/нед) с упором на дефицит калорий и сохранение мышечной массы. Узнайте, почему резкое похудение опасно и как избежать эффекта йо-йо.

Читать полностью » Шалфей против седины: простой отвар, который вернёт волосам естественный цвет сегодня в 17:22

Не краска и не маска: этот отвар возвращает волосам естественный цвет

Седина подкралась рано? Узнайте, как простой отвар из шалфея помогает поддерживать естественный цвет волос и замедлить процесс поседения.

Читать полностью » Исследования: белковый завтрак стабилизирует инсулин и облегчает контроль веса сегодня в 16:49

Хватит считать калории: этот простой завтрак обманет ваш голод и запустит похудение

Секрет похудения раскрыт! Достаточно изменить всего один элемент в завтраке, и вес начнет уходить. Узнайте, как "правильный" завтрак поможет запустить метаболизм и избавиться от тяги к сладкому.

Читать полностью » В Калифорнии зафиксирован случай чумы у человека после укуса блохи — CDPH сегодня в 16:44

Болезнь Средневековья снова рядом: у туриста подтвердили опасное заражение

В Калифорнии зафиксирован случай чумы: житель озера Тахо заразился после укуса блохи во время кемпинга. Врачи напоминают о мерах предосторожности.

Читать полностью » Шесть признаков нехватки магния в организме вчера в 16:40

Тревожные звоночки организма: 6 признаков, что вы игнорируете дефицит магния — проверьте себя

Медики предупреждают: дефицит магния проявляется через судороги, усталость и перепады настроения. Узнайте 6 ключевых симптомов, как диагностировать гипомагниемию и какие продукты восполнят нехватку жизненно важного минерала.

Читать полностью »

Новости
СКФО

Уголовное дело возбуждено после отравления 28 человек на базе отдыха в Дагестане
Наука и технологии

Ученые Тихого океана зафиксировали рост метановых выбросов на дне впадины Марианской жёлоба
УрФО

Тренер "Трактора" Гру объяснил поражение от "Амура"
Питомцы

В Новгородской области оформили первую поездку животного-компаньона в Южную Америку
Туризм

Туристы сообщили, что в некоторых отелях Дубая можно заселиться без депозита
Авто и мото

Как правильно отвечать на вопросы инспекторов ГАИ: рекомендации от МВД
Спорт и фитнес

Тренер объяснил, почему упражнения бёдер не решают проблему дряблости
Еда

Врач предупредила о рисках шаурмы, чебуреков и салатов с майонезом в жару
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru