После операции опасны не все симптомы: врачи назвали признаки осложнений

Послеоперационный период часто сопровождается симптомами, которые считаются нормальными и проходят без вмешательства врача. Однако есть ряд признаков, которые могут указывать на осложнения и требуют немедленного обращения к специалисту. Об этом рассказал профессор, главный врач клиники Art Plastic Тигран Алексанян в беседе с "Газетой.Ru".

Когда симптомы опасны

По словам эксперта, особое внимание стоит обратить на состояние лица после операций:

"К примеру, односторонний перекос лица может указывать на повреждение лицевого нерва. Невозможность сложить губы "уточкой" или широко улыбнуться свидетельствуют о возможных проблемах с мимической мускулатурой. Сильная боль за глазными яблоками может говорить о повреждении нервов или сосудов. А синюшность или белые пятна на коже — признак нарушения кровоснабжения или неврологических проблем", — рассказал врач.

Еще один тревожный сигнал — повышение температуры, которое может свидетельствовать о воспалительном процессе.

Признаки инфекции

Алексанян отметил, что отек и покраснение в зоне операции — нормальное явление, однако их резкое усиление должно насторожить:

"Также стоит обратиться за консультацией при усилении отека и покраснения. Отек и покраснение в области операции — нормальное явление, однако их значительное усиление может свидетельствовать о развитии инфекции или воспаления. Тревожным сигналом также может служить неприятный запах от раны. Запах гноя или некроза — явный признак инфекции, требующий немедленного вмешательства", — пояснил он.

Особые случаи после ринопластики

После операций на носу нормальный отек может сохраняться длительное время. Но если появляется внезапная асимметрия, резкий рост отека или неприятный запах из носа, это повод срочно обратиться к хирургу. Появление гнойных выделений также говорит о развитии инфекции.

Риски после маммопластики

Отдельно специалист выделил осложнения после операций на груди. Небольшая асимметрия допустима, но выраженная разница в форме или размере может указывать на гематому, серому или воспаление.

"Одна из тревожных причин — явная сильная асимметрия груди. Хотя небольшая асимметрия может быть естественным явлением, значительная разница в размере или форме груди требует консультации специалиста. Если вы наблюдаете внезапное увеличение отека или появление новых уплотнений, то это может указывать на гематому, серому или воспалительный процесс", — подчеркнул врач.

Еще один опасный признак — если кожа становится горячей и ярко-красной. Дополнительное внимание стоит обратить на выделения из швов: желтые, зеленые или с неприятным запахом обычно свидетельствуют о развитии инфекции.

Таким образом, послеоперационный период требует внимательного наблюдения. При малейших подозрениях на осложнения необходимо обращаться к врачу, чтобы избежать серьезных последствий.