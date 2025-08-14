Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Фитнес
Фитнес
© flickr.com by PTPioneer is licensed under CC BY 2.0.
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 15:10

Секрет быстрого прогресса в спорте — в мышцах, о которых вы забыли

Мышцы задней цепи помогают снизить риск травм и улучшить осанку

Хотите, чтобы ваши тренировки приносили максимум пользы? Возможно, вы уделяете особое внимание мышцам, которые видите в зеркале — прессу, бицепсам, квадрицепсам и грудным, — но почти не работаете с теми, что находятся за спиной. А зря: именно они формируют так называемую заднюю кинетическую цепь, ключевую для силы, устойчивости и здоровья суставов.

Что такое задняя кинетическая цепь

Этот термин объединяет все мышцы, расположенные вдоль задней поверхности тела — от шеи до пят. Сюда входят трапециевидные мышцы, ромбовидные, задние дельтовидные, широчайшие, разгибатели спины, трицепсы, ягодичные, подколенные сухожилия и икры. Они работают в связке, обеспечивая как движение, так и стабилизацию. В отличие от передней цепи (пресс, квадрицепсы, грудные и т. д.), задняя часто оказывается недоразвитой, ведь повседневные привычки вроде сидения за компьютером или вождения машины активируют в основном мышцы спереди.

Почему важно её развивать

1. Повышение спортивных результатов и функциональности

Мышцы задней цепи входят в число самых мощных в организме. Сильные ягодицы и бицепсы бедра помогают быстрее бегать, эффективнее прыгать и поднимать большие веса. Они также критичны в повседневных движениях — например, для устойчивого контроля таза или правильной работы плеч при тяговых движениях.

2. Профилактика травм

Дисбаланс между передней и задней цепью увеличивает риск повреждений. Например, у бегунов со слабыми бицепсами бедра чаще возникают их растяжения. Сильная задняя цепь стабилизирует колени и тазобедренные суставы, снижая вероятность травм.

3. Поддержание осанки

Если качать грудные, но забывать про широчайшие и ромбовидные, плечи будут "уходить" вперёд, а спина — сутулиться. Баланс мышечных групп — залог прямой осанки.

Как тренировать заднюю цепь

Эксперты советуют включать в план минимум два полноценных силовых занятия в неделю, давая мышцам не менее 48 часов на восстановление. Один день можно посвятить жимовым упражнениям для верхней части тела и тянущим — для нижней (например, становой тяге, "гуд морнинг"). Второй день — наоборот: тяговые упражнения для верха и жимовые для низа (мостик, разгибания ног).

Эффективные упражнения:

  • Румынская становая тяга — акцент на ягодицы и заднюю поверхность бедра.
  • Подъёмы на носки — укрепляют икры и стабилизируют голеностоп.
  • Тяга гантелей в наклоне — для спины и задней дельты.
  • Ягодичный мостик — мощная активация ягодичных.
  • Bird Dog — развивает баланс и силу корпуса.
  • Становая на одной ноге — тренирует координацию и мышцы стабилизаторы.
  • Разведения гантелей в наклоне — для плечевого пояса и спины.

Интересный факт: исследования показывают, что атлеты с развитой задней цепью не только быстрее и сильнее, но и реже жалуются на боли в пояснице.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Физическая нагрузка при фибрилляции предсердий: рекомендации кардиолога Лалиты МакСорли сегодня в 8:50

Инсульт изменил всё: как одно утро стало началом новой жизни

История женщины, для которой инсульт стал переломным моментом, и советы экспертов о том, как безопасно тренироваться при фибрилляции предсердий.

Читать полностью » Семь распространённых ошибок в боксе и как их исправить — рекомендации экспертов сегодня в 8:10

Когда защита падает: промахи, что приводят к нокауту

Типичные ошибки в боксе стоят вам сил, скорости и защиты. Разбираем 7 промахов, из-за которых даже сильный удар может обернуться поражением.

Читать полностью » Почему бегуны болеют после марафона — объясняет тренер Эрика Ковиелло сегодня в 7:50

Дистанция, после которой болеют даже чемпионы

После марафона вас может подстерегать не только усталость, но и болезнь. Разбираем причины «марафонного гриппа» и способы избежать его.

Читать полностью » Физиотерапевт Марко предупредила о рисках травм при ежедневных выпадах сегодня в 7:10

Ежедневные выпады: тренировка, которая может обернуться проблемами для коленей

Выпады каждый день — путь к сильным ногам или прямая дорога к травме? Разбираем плюсы, риски и безопасные схемы тренировок.

Читать полностью » Сплит-приседания укрепляют ноги и снижают риск травм — данные тренеров сегодня в 6:50

Как одна нога может сделать вас сильнее, чем тренировки со штангой

Сплит-приседания — упражнение, которое способно укрепить ноги, улучшить баланс и снизить риск травм. Разбираем технику, ошибки и лучшие вариации.

Читать полностью » Harvard Health: время для сжигания 500 калорий на эллиптическом тренажёре зависит от веса и возраста сегодня в 6:10

Сожги 500 калорий без боли для суставов — кардио без риска

Узнайте, сколько времени потребуется, чтобы сжечь 500 калорий на эллиптическом тренажёре, и какие приёмы помогут сделать тренировку эффективнее.

Читать полностью » Приседания с весом и жим штанги лёжа повышают риск травм у новичков — фитнес-тренеры сегодня в 5:50

Тренировки, после которых дорога ведёт не к успеху, а к травме

Некоторые упражнения в спортзале выглядят эффектно, но могут привести к серьёзным травмам. Узнайте, какие движения лучше исключить и чем их заменить.

Читать полностью » Учёные назвали оптимальное количество шагов для людей старше 60 лет сегодня в 5:10

Привычка, которая меняет тело и мозг, но требует меньше часа в день

Ходьба способна изменить здоровье и настроение без спортзала и дорогого оборудования. Узнайте, сколько шагов в день действительно нужно.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Как порода кошки влияет на её поведение: мнение ветеринаров
Культура и шоу-бизнес

Дочь Анастасии Волочковой Ариадна вышла замуж за Никиту Григоряна
Наука и технологии

ИИ угадывает ваши цели: как движение глаз раскрывает мотивы чтения
Питомцы

Собаки испытывают стресс при разлуке с хозяином — исследование
Красота и здоровье

Пульт, выключатели и ручки дверей названы источниками микробов в отелях
Еда

Правило трёх шагов для приготовления яичницы без прилипания
Питомцы

Агрессия у кошек — симптомы и способы коррекции
Туризм

Сочи или Красная Поляна: где на самом деле комфортнее летом
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru