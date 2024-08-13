"Вперёд на Москву": полиция разыскивает двоих мужчин, повесивших на заборе плакат с призывом к Украине

Утром 10 августа двое неизвестных разместили на заборе перед железнодорожными путями на ул. Колодезная в Москве плакат с призывом у Украине наступать на столицу России. После этого мужчины скрылись на машине, пишет Telegram-канал Baza. Видео происшествия прилагается.
На постере изображён сидящий верхом на свинье мужчина.
"Украина, вперёд на Москву!" — гласит надпись на плакате.
Нарушителей засняли на видео проезжавшие мимо автомобилисты. Также в кадр попал синий Renault Logan, на котором скрылись мужины. Сейчас их разыскивает полиция. Плакат сотрудники правоохранительных органов уже сняли.
Фото: Flickr/XioNoX (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic).
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