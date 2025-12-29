Постель больше не про доверие и желание: секс начинают использовать как рычаг влияния

Интимная жизнь в паре может разрушаться не из-за отсутствия чувств, а из-за скрытых механизмов давления, которые со временем становятся нормой. Один из самых болезненных сценариев — когда близость превращается в инструмент поощрения или наказания. Об этом рассказал сексолог Мати Вайнберг в комментарии YnetNews.

Когда близость становится рычагом давления

По словам специалиста, наиболее тревожная ситуация в отношениях возникает тогда, когда секс начинают воспринимать как награду, которую нужно заслужить. В таких условиях интимная жизнь перестает быть пространством взаимного удовольствия и превращается в элемент контроля.

"В идеале оба должны получать удовольствие при каждом половом акте, но в реальности бывает иначе, и секс становится частью системы наказаний и вознаграждений. В этом случае тот, кто инициирует близость, оказывается в зависимом положении", — считает сексолог.

Эксперт отмечает, что подобная модель постепенно формирует неравенство в паре и усиливает эмоциональное напряжение, даже если внешне отношения выглядят стабильными.

Кто чаще использует секс как инструмент

По наблюдениям Вайнберга, чаще к манипуляции интимной жизнью прибегают женщины, однако подобное поведение нельзя считать исключительно "женским". Мужчины также используют отказ или согласие на близость как способ повлиять на партнера, особенно в ситуациях конфликтов или скрытого недовольства.

Сексолог подчеркивает, что сам факт такой динамики почти всегда указывает на наличие неразрешенных проблем в отношениях. Речь может идти о бытовых конфликтах, эмоциональной дистанции, разнице в либидо или накопленных обидах, которые не проговариваются напрямую.

Как выйти из замкнутого круга

По мнению специалиста, ключ к решению проблемы — откровенный разговор. Партнерам важно честно обсудить не только интимную сферу, но и более приземленные темы, которые часто становятся источником скрытого напряжения.

Вайнберг советует искать компромиссы в бытовых вопросах и открыто договариваться о том, как часто и в каком формате обоим комфортно заниматься сексом. Только в этом случае интимная жизнь перестает быть инструментом давления и возвращается к своей основной функции — укреплять эмоциональную связь между партнерами.