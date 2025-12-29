Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Секс на первом свидании: последствия
Секс на первом свидании: последствия
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:40

Постель больше не про доверие и желание: секс начинают использовать как рычаг влияния

Интимную близость используют как систему наказаний и поощрений — сексолог Вайнберг

Интимная жизнь в паре может разрушаться не из-за отсутствия чувств, а из-за скрытых механизмов давления, которые со временем становятся нормой. Один из самых болезненных сценариев — когда близость превращается в инструмент поощрения или наказания. Об этом рассказал сексолог Мати Вайнберг в комментарии YnetNews.

Когда близость становится рычагом давления

По словам специалиста, наиболее тревожная ситуация в отношениях возникает тогда, когда секс начинают воспринимать как награду, которую нужно заслужить. В таких условиях интимная жизнь перестает быть пространством взаимного удовольствия и превращается в элемент контроля.

"В идеале оба должны получать удовольствие при каждом половом акте, но в реальности бывает иначе, и секс становится частью системы наказаний и вознаграждений. В этом случае тот, кто инициирует близость, оказывается в зависимом положении", — считает сексолог.

Эксперт отмечает, что подобная модель постепенно формирует неравенство в паре и усиливает эмоциональное напряжение, даже если внешне отношения выглядят стабильными.

Кто чаще использует секс как инструмент

По наблюдениям Вайнберга, чаще к манипуляции интимной жизнью прибегают женщины, однако подобное поведение нельзя считать исключительно "женским". Мужчины также используют отказ или согласие на близость как способ повлиять на партнера, особенно в ситуациях конфликтов или скрытого недовольства.

Сексолог подчеркивает, что сам факт такой динамики почти всегда указывает на наличие неразрешенных проблем в отношениях. Речь может идти о бытовых конфликтах, эмоциональной дистанции, разнице в либидо или накопленных обидах, которые не проговариваются напрямую.

Как выйти из замкнутого круга

По мнению специалиста, ключ к решению проблемы — откровенный разговор. Партнерам важно честно обсудить не только интимную сферу, но и более приземленные темы, которые часто становятся источником скрытого напряжения.

Вайнберг советует искать компромиссы в бытовых вопросах и открыто договариваться о том, как часто и в каком формате обоим комфортно заниматься сексом. Только в этом случае интимная жизнь перестает быть инструментом давления и возвращается к своей основной функции — укреплять эмоциональную связь между партнерами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Потеря влаги делает волосы пористыми и усиливает электризацию — Ли Шэньхан сегодня в 11:27
Зимний воздух ломает волосы: простой ритуал возвращает гладкость и блеск зимой

Узнайте, почему волосы зимой выглядят хуже. Эксперт делится секретами, как избежать ломкости и электризации с помощью правильного ухода и средств.

Читать полностью » Ребенку в Прокопьевске сшили сухожилия трех пальцев после бытовой травмы — А42.ru сегодня в 6:29
Одно неловкое движение — и рука под угрозой: чем закончилась бытовая травма у ребёнка

В Прокопьевске мальчик серьезно порезал руку ножом, но врачи смогли восстановить сухожилия трех пальцев после экстренной операции.

Читать полностью » Икра с белым хлебом и маслом перегружает печень и поджелудочную — Ольга Тарасова сегодня в 6:29
Праздничный бутерброд бьёт по здоровью: привычный способ есть икру оказался неудачным

Врач объяснила, почему привычный бутерброд с икрой может навредить здоровью и с чем этот продукт лучше сочетать без риска для организма.

Читать полностью » Клиенты всё чаще выбирают маникюр без покрытия — нейл-мастера сегодня в 2:47
Раньше делала ради цвета — теперь ради эффекта: что произойдёт с маникюром в 2026 году

Маникюр 2026 года объединяет натуральность, инновационные покрытия и выразительные дизайны — разбираем ключевые формы, цвета и идеи, на которые стоит ориентироваться.

Читать полностью » Чередование сторон при сушке челки убирает естественный пробор — Хрисса Дарсакли вчера в 21:43
Чёлка “шторками” выглядела как хаос — пока не начала сушить её по этой схеме: всё изменилось

Узнайте, как укладка чёлки феном может сэкономить вам время и сделать ваш образ стильным. 5 простых шагов для идеальной чёлки без усилий.

Читать полностью » Птичий грипп H5N1 вышел из-под контроля в дикой природе — вирусолог Хатчинсон вчера в 19:12
Шесть континентов и новые жертвы: птичий грипп перестал быть локальной проблемой

Птичий грипп вышел на новый уровень угрозы. Почему учёные говорят о потере контроля над вирусом и чем опасны новые штаммы?

Читать полностью » Колбасы и сосиски увеличивают риск ишемической болезни — кардиолог Тарасова вчера в 19:07
Сердце сдаёт молча: продукты, которые годами разрушают сосуды без симптомов

Кардиолог назвала продукты, которые незаметно разрушают сердце. Почему даже привычная еда может повышать риск инфаркта и инсульта?

Читать полностью » Волосы у большинства людей вырастают в среднем на 1,3 см в месяц – трихологи вчера в 17:25
Стресс, сон и еда работают против длины: привычки, которые незаметно крадут сантиметры

Почему волосы растут медленнее, чем хочется, и какие факторы действительно на это влияют? Разбираемся, как работает рост волос и что помогает поддержать его.

Читать полностью »

Новости
Зеленский предложил закрепить гарантии безопасности Украине на 30–50 лет — ТАСС
Авто и мото
Утечка трансмиссионной жидкости из АКПП приводит к перегреву и износу — автомеханики
Туризм
Сады и парки Швейцарии сочетают ландшафтный дизайн и природные виды — гиды
Культура и шоу-бизнес
Долина отказалась освободить квартиру 30 декабря — адвокат Свириденко
Россия
Путин подписал закон о создании экспертного совета по выбросам — РИА Новости
Происшествия
Гашиш массой 54,74 грамма нашли в желудке жителя Тувы — ТАСС
Путин приравнял прокуроров и следователей в зоне СВО к ветеранам боевых действий
Общество
Путин подписал закон о добровольном самозапрете на азартные игры — ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet