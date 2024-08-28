Словакия и Венгрия заменили нефть от ЛУКОЙЛа поставками «Татнефти» и «РуссНефти»

После того как Украина ограничила транзит нефти ЛУКОЙЛа через трубопровод "Дружба", компания "Татнефть" значительно увеличила экспорт нефти в Словакию и Венгрию. К поставкам присоединилась и "РуссНефть".
В июле "Татнефть" резко увеличила объемы нефти, направляемые в обе страны, заменяя недостающие поставки от ЛУКОЙЛа. Сообщается, что обе страны получили примерно по 330 тыс. тонн нефти через южную ветку "Дружбы". В этом месяце Россия экспортировала около 436 тыс. тонн нефти в Венгрию и 356 тыс. тонн в Словакию.
В первом полугодии "Татнефть" охватывала 34% и 53% всего российского экспорта нефти в эти страны, а в июле — уже 77% и 92%. "Татнефть" останется основным поставщиком, к которому присоединилась и "РуссНефть".
Будапешт и Братислава продолжают искать долгосрочное решение для обеспечения поставок нефти.
Фото: commons.wikimedia.org/GalimovMarsel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Посол Бродский: Нетаньяху и Зеленский обсудили Ближний Восток и Украину
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке. Об этом сообщил посол Тель-Авива в Киеве Михаил Бродский.
В Аргентине с 2 сентября снижен налог на импорт товаров на 10%
В Аргентине с 2 сентября будет снижен на 10% налог на импорт товаров, который был ранее увеличен этим же правительством в январе. Об этом сообщил министр экономики Луис Капуто. По его словам, ставка национального налога на импорт снизится с 17,5% до 7,5%, как и обещалось.
Яна Рудковская прошагала по красной дорожке "Новой волны" за руку с сыном
Продюсер Яна Рудковская устроила дефиле в Сочи в ярком наряде в компании четырёхлетнего сына Арсения.
Росстат заявил о подорожании бензина
За период с 19 по 26 августа в России наблюдалось очередное повышение розничных цен на горючее, согласно данным, опубликованным Росстатом.