Словакия и Венгрия заменили нефть от ЛУКОЙЛа поставками «Татнефти» и «РуссНефти»

После того как Украина ограничила транзит нефти ЛУКОЙЛа через трубопровод "Дружба", компания "Татнефть" значительно увеличила экспорт нефти в Словакию и Венгрию. К поставкам присоединилась и "РуссНефть".

В июле "Татнефть" резко увеличила объемы нефти, направляемые в обе страны, заменяя недостающие поставки от ЛУКОЙЛа. Сообщается, что обе страны получили примерно по 330 тыс. тонн нефти через южную ветку "Дружбы". В этом месяце Россия экспортировала около 436 тыс. тонн нефти в Венгрию и 356 тыс. тонн в Словакию.

В первом полугодии "Татнефть" охватывала 34% и 53% всего российского экспорта нефти в эти страны, а в июле — уже 77% и 92%. "Татнефть" останется основным поставщиком, к которому присоединилась и "РуссНефть".

Будапешт и Братислава продолжают искать долгосрочное решение для обеспечения поставок нефти.

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