SOCAR начинает поставки газа в Хорватию с 1 сентября 2024 года

С 1 сентября Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR, ГНКАР) начала поставки газа в Хорватию, как сообщила ГНКАР.



"Первые поставки азербайджанского газа в Хорватию стали результатом эффективного партнерства между правительствами обеих стран, особенно в преддверии зимнего сезона. Поставки выполняются через компании PPD и MET Group", — указано в сообщении.



При этом информация о конкретных объемах газа, отправляемого в Хорватию, не была раскрыта.



"Эта инициатива представляет собой важный шаг в расширении энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Хорватией, содействуя укреплению энергетической безопасности Европы и иллюстрируя приверженность SOCAR к диверсификации энергетических источников для внутреннего рынка Европы", — добавили в компании.



Помимо Турции, Грузии, Италии, Греции, Болгарии, Румынии, Венгрии, Сербии и Словении, Хорватия стала десятым получателем азербайджанского газа.



В 2023 году Азербайджан экспортировал 23,8 млрд кубометров газа, в том числе 11,8 млрд кубометров в Европу. В 2024 году прогнозируется экспорт газа на уровне 25 млрд кубометров, включая 13 млрд кубометров для Европы.

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