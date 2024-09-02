SOCAR начинает поставки газа в Хорватию с 1 сентября 2024 года

С 1 сентября Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR, ГНКАР) начала поставки газа в Хорватию, как сообщила ГНКАР.
"Первые поставки азербайджанского газа в Хорватию стали результатом эффективного партнерства между правительствами обеих стран, особенно в преддверии зимнего сезона. Поставки выполняются через компании PPD и MET Group", — указано в сообщении.
При этом информация о конкретных объемах газа, отправляемого в Хорватию, не была раскрыта.
"Эта инициатива представляет собой важный шаг в расширении энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Хорватией, содействуя укреплению энергетической безопасности Европы и иллюстрируя приверженность SOCAR к диверсификации энергетических источников для внутреннего рынка Европы", — добавили в компании.
Помимо Турции, Грузии, Италии, Греции, Болгарии, Румынии, Венгрии, Сербии и Словении, Хорватия стала десятым получателем азербайджанского газа.
В 2023 году Азербайджан экспортировал 23,8 млрд кубометров газа, в том числе 11,8 млрд кубометров в Европу. В 2024 году прогнозируется экспорт газа на уровне 25 млрд кубометров, включая 13 млрд кубометров для Европы.
Фото: freepik
Лавров назвал несколько десятков стран, которые жаждут развалить Россию
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что западные страны всегда пытались ослабить Россию и нарушить её целостность.
Германия пробивает срок временного управления активами немецкого филиала "Роснефти"
Правительство Германии продлило срок временного управления немецкими активами "Роснефти" до 10 марта 2025 года. Об этом сообщило Министерство экономики и защиты климата ФРГ.
76 российских вузов перешли на электронные студенческие билеты и зачетки
Студенты российских вузов могут пользоваться электронными студенческими билетами и зачётками через приложение и портал госуслуг. Теперь вместо студенческого билета можно открыть QR-код на экране смартфона, сообщили в Минцифры.
Лариса Долина рассекретила имена своих самых любимых певцов
Певица Лариса Долина назвала двух российских певцов, которых она считает лучшими.