Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Почта России - panoramio
Почта России - panoramio
© commons.wikimedia.org by Yuri Geler is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Общество
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 12:20

Зарплаты обещают одно, платят другое: сотрудники массово уходят из "Почты России" из-за KPI и планов

Из Почты России за год ушли около 40 тысяч сотрудников — Mash

В "Почте России" за год, по данным журналистов, произошёл масштабный отток кадров — компанию покинули около 40 тысяч сотрудников, и причиной, как утверждают работники, стали низкие зарплаты и постоянно расширяющийся список обязанностей. Об этом сообщает издание Mash, отмечая, что нагрузка на персонал в отделениях растёт, а система мотивации всё сильнее привязана к планам и показателям, которые далеко не всегда достижимы на практике. На фоне дефицита людей отделения сокращают часы работы и периодически закрываются, а клиенты сталкиваются с задержками писем и посылок, иногда — до месяца.

Растущая нагрузка и новые обязанности

По информации Mash, сотрудникам резко увеличили объём задач, добавив к классической почтовой работе продажи дополнительных товаров и выполнение планов. Работникам, как утверждается, приходится не только обслуживать клиентов и выдавать отправления, но и отчитываться по коммерческим показателям. При этом выполнение планов становится одним из ключевых факторов, влияющих на реальные выплаты.

Особенно тяжёлой Mash называет ситуацию для начальников отделений. Именно они отвечают за KPI, жалобы клиентов и работу с постоянно меняющимся персоналом, который не задерживается из-за условий труда. В результате нагрузка распределяется неравномерно: на руководителей ложится ответственность за всю систему, включая кадровый дефицит, который они сами не могут компенсировать.

Зарплаты "по обещанию" и зарплаты "по факту"

Как сообщает Mash, в первые месяцы сотрудникам обещают 32-40 тысяч рублей с надбавками, однако итоговая сумма зависит от часов и выполнения планов. На практике, утверждают собеседники издания, именно система требований и нормативов становится главным ограничителем — из-за неё реальные выплаты не всегда совпадают с заявленными.

В Москве сотрудники пунктов, по данным Mash, получают в среднем около 43 тысяч рублей, почтальоны — до 30 тысяч. В регионах ситуация выглядит жёстче: зарплаты часто не дотягивают и до 25 тысяч рублей, что делает работу на почте неконкурентной по сравнению с другими вариантами занятости. На этом фоне даже небольшое увеличение обязанностей становится критичным фактором, подталкивающим людей к увольнению.

Дефицит кадров и последствия для клиентов

Mash подчёркивает, что нехватка сотрудников уже влияет на работу отделений: некоторые сокращают часы приёма или временно закрываются. Это означает, что нагрузка на оставшихся работников только растёт, а клиенты вынуждены подстраиваться под ограниченный график. При этом сами работники, как следует из публикации, воспринимают ситуацию как замкнутый круг: чем меньше людей, тем выше требования и тем ниже шанс удержаться в профессии.

На стороне клиентов эффект проявляется в задержках доставки. Люди жалуются на письма и посылки, которые могут идти неделями, а в отдельных случаях — и до месяца. Такая картина усиливает недоверие к сервису и дополнительно снижает поток клиентов, что снова отражается на планах и премиях.

Давление маркетплейсов и падение объёмов

Отдельным фактором Mash называет конкуренцию с маркетплейсами и быстрой доставкой. Клиенты, как утверждается, переходят к более оперативным сервисам, из-за чего объёмы посылок в "Почте России" падают на 25-30% в год.

В беседе с Mash представители компании разъяснять происходящее отказались, ограничившись формулировкой: "не комментируем".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

ЦБ предложил ответственность за нелегальные криптопосредники с 2027 — Банк России вчера в 15:08
Крипторынок в России закручивает гайки: за работу "в обход правил" обещают жёсткие последствия

Банк России вводит строгие меры против нелегальных криптопосредников. Что грозит рынку криптовалют и как изменятся правила для инвесторов к 2027 году?

Читать полностью » Ивановский областной суд оставил в силе запрет на деятельность экстремистского объединения — пресс-служба вчера в 14:57
Прецедент в Иванове: судебное решение разрушает сеть экстремистских организаций по всему миру

Ивановский областной суд окончательно запретил деятельность экстремистского объединения, включив его участников в список запрещенных организаций.

Читать полностью » Перенос столицы сам по себе не даст экономического эффекта — замглавы АП Орешкин вчера в 14:31
Столицу можно перенести, экономику — сложнее: главный просчёт громкого предложения

Перенос столицы в Сибирь не решит проблем региона. Максим Орешкин объяснил, что действительно может запустить экономический рост.

Читать полностью » Цитрусовая подмена: почему на полках стало больше гнили вместо абхазских мандаринов вчера в 14:27

Не все мандарины из Абхазии таковы, как утверждают продавцы. Какую хитрость скрывают производители под знаком качества?

Читать полностью » Эколог Фролов связал риск клещей на ёлке с южными регионами — Фролов эколог вчера в 14:17
Клещи на ёлке — редкость, но сценарий реальный: когда дерево становится переносчиком угрозы

Клещи на новогодней ёлке — редкость, но риск есть при определённых условиях. Эколог объяснил, когда это возможно и что делать в первые дни.

Читать полностью » Россия оказалась под угрозой повышения пенсионного возраста: вот почему вчера в 14:12

Старение населения становится вызовом для России. Как справиться с дефицитом рабочей силы и потенциальными проблемами?

Читать полностью » Дефицит кадров назвали фактором риска для пенсионной модели — Трепольский вчера в 13:20
Пенсионный возраст снова в зоне риска: кадровая яма в 7 лет подталкивает систему к жёстким решениям

Кадровый дефицит угрожает российскому рынку труда: 1,7 млн вакансий и уход 12,2 млн пожилых работников вызывают вопросы о будущем пенсионной системы.

Читать полностью » Дирижабли включили в перечень перспективных перевозок до 2035 года — Правительство РФ вчера в 13:14
Пассажирские дирижабли снова на повестке: концепция транспорта неожиданно достала "воздух прошлого"

Дирижабли возвращаются в концепцию транспортного будущего России. Узнайте, как пассажирские перевозки могут измениться благодаря этим гигантам неба, несмотря на прежние неудачи.

Читать полностью »

Новости
Общество
Секрет удачного подарка ребенку прост — эксперт по этикету Грохотова
Россия
1990-е годы стали самым желанным десятилетием для Нового года — аналитики
Красота и здоровье
Пациенты оценили медицину регионов России в 2025 году — аналитики
Технологии
Искусственный интеллект стал фактором массовых увольнений — The Indian Express
Туризм
Шведский стол в курортных отелях изменят без отказа от формата – ТурПром
Туризм
Туристы в Таиланде превышают бюджет из-за мелких ежедневных расходов – Tурпром
Туризм
Японская сеть Toyoko Inn ввела ночёвки для мягких игрушек гостей – Travelask.ru
Туризм
Посетители выставки на острове Киш приняли людей в костюмах за роботов – Travelask.ru
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet