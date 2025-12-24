Зарплаты обещают одно, платят другое: сотрудники массово уходят из "Почты России" из-за KPI и планов

В "Почте России" за год, по данным журналистов, произошёл масштабный отток кадров — компанию покинули около 40 тысяч сотрудников, и причиной, как утверждают работники, стали низкие зарплаты и постоянно расширяющийся список обязанностей. Об этом сообщает издание Mash, отмечая, что нагрузка на персонал в отделениях растёт, а система мотивации всё сильнее привязана к планам и показателям, которые далеко не всегда достижимы на практике. На фоне дефицита людей отделения сокращают часы работы и периодически закрываются, а клиенты сталкиваются с задержками писем и посылок, иногда — до месяца.

Растущая нагрузка и новые обязанности

По информации Mash, сотрудникам резко увеличили объём задач, добавив к классической почтовой работе продажи дополнительных товаров и выполнение планов. Работникам, как утверждается, приходится не только обслуживать клиентов и выдавать отправления, но и отчитываться по коммерческим показателям. При этом выполнение планов становится одним из ключевых факторов, влияющих на реальные выплаты.

Особенно тяжёлой Mash называет ситуацию для начальников отделений. Именно они отвечают за KPI, жалобы клиентов и работу с постоянно меняющимся персоналом, который не задерживается из-за условий труда. В результате нагрузка распределяется неравномерно: на руководителей ложится ответственность за всю систему, включая кадровый дефицит, который они сами не могут компенсировать.

Зарплаты "по обещанию" и зарплаты "по факту"

Как сообщает Mash, в первые месяцы сотрудникам обещают 32-40 тысяч рублей с надбавками, однако итоговая сумма зависит от часов и выполнения планов. На практике, утверждают собеседники издания, именно система требований и нормативов становится главным ограничителем — из-за неё реальные выплаты не всегда совпадают с заявленными.

В Москве сотрудники пунктов, по данным Mash, получают в среднем около 43 тысяч рублей, почтальоны — до 30 тысяч. В регионах ситуация выглядит жёстче: зарплаты часто не дотягивают и до 25 тысяч рублей, что делает работу на почте неконкурентной по сравнению с другими вариантами занятости. На этом фоне даже небольшое увеличение обязанностей становится критичным фактором, подталкивающим людей к увольнению.

Дефицит кадров и последствия для клиентов

Mash подчёркивает, что нехватка сотрудников уже влияет на работу отделений: некоторые сокращают часы приёма или временно закрываются. Это означает, что нагрузка на оставшихся работников только растёт, а клиенты вынуждены подстраиваться под ограниченный график. При этом сами работники, как следует из публикации, воспринимают ситуацию как замкнутый круг: чем меньше людей, тем выше требования и тем ниже шанс удержаться в профессии.

На стороне клиентов эффект проявляется в задержках доставки. Люди жалуются на письма и посылки, которые могут идти неделями, а в отдельных случаях — и до месяца. Такая картина усиливает недоверие к сервису и дополнительно снижает поток клиентов, что снова отражается на планах и премиях.

Давление маркетплейсов и падение объёмов

Отдельным фактором Mash называет конкуренцию с маркетплейсами и быстрой доставкой. Клиенты, как утверждается, переходят к более оперативным сервисам, из-за чего объёмы посылок в "Почте России" падают на 25-30% в год.

В беседе с Mash представители компании разъяснять происходящее отказались, ограничившись формулировкой: "не комментируем".