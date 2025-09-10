Ошибки после тренировки: почему неправильный ужин сводит усилия на нет

Правильное питание после тренировки играет не меньшую роль, чем сама физическая нагрузка. Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина объяснила, как грамотно выстроить рацион, чтобы ускорить восстановление и получить максимум пользы от занятий спортом.

Вода — основа восстановления

Первое, о чём напоминает эксперт, — это водный баланс. Пить нужно не только после, но и во время тренировки. При этом важно слушать свой организм: достаточно утолять жажду, а не заставлять себя выпивать лишнее количество жидкости. Такой подход помогает поддерживать нормальную работу мышц и сердца, а также избежать обезвоживания.

Когда лучше есть после тренировки

"После тренировки полноценный прием пищи лучше планировать через 30-60 минут. В этот период организм активно восстанавливает мышцы и восполняет запасы энергии, поэтому белки и углеводы усваиваются особенно хорошо", — рассказала тренер Акулина Бахтурина.

Если сразу поесть не получается, можно ограничиться лёгким перекусом: банан и протеиновый коктейль станут подходящим вариантом. А спустя 1-1,5 часа желательно устроить полноценный приём пищи.

Какие продукты выбирать

Для качественного восстановления важны три компонента: белки, углеводы и полезные жиры.

• Белки: курица, индейка, лосось, тунец, треска, яйца, творог средней жирности, греческий йогурт.

• Углеводы: гречка, киноа, бурый рис, овсянка, цельнозерновой хлеб, хлебцы, фрукты (банан, яблоко), ягоды.

• Жиры: авокадо, миндаль, кешью, оливковое или льняное масло.

Главное — избегать тяжёлых и жирных блюд, которые могут замедлить переваривание и вызвать дискомфорт.

Готовые варианты блюд

Чтобы упростить задачу, Бахтурина предложила несколько сбалансированных сочетаний:

Омлет с тостом из цельнозернового хлеба. Курица с киноа и овощами. Греческий йогурт с орехами и ягодами. На вечернюю тренировку — лёгкий вариант: творог или рыба с овощами, чтобы не перегружать пищеварение перед сном.

Такая система питания помогает организму быстрее восстанавливаться, сохранять энергию и улучшать результаты тренировок. Регулярное соблюдение этих правил делает процесс занятий спортом более эффективным и комфортным.