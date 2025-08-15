Ешь это сразу после тренировки — и мышцы скажут тебе спасибо
Правильное питание после тренировки помогает быстрее восстановить мышцы, восполнить энергию и поддержать форму. Старший тренер сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина в беседе с "Лентой.ру" рассказала, что есть и пить, чтобы тренировки приносили максимум пользы.
Вода — в приоритете
Эксперт советует поддерживать водный баланс: пить обычную воду во время и после тренировки, ориентируясь на жажду, но не заставляя себя.
Когда и что есть
"После тренировки полноценный прием пищи лучше планировать через 30-60 минут. В это время организм особенно хорошо усваивает белки и углеводы. Если не удается поесть сразу, можно перекусить бананом и протеиновым коктейлем, а через 1-1,5 часа — устроить основную трапезу", — пояснила Бахтурина.
Полезные продукты
- Белки: курица, индейка, лосось, тунец, треска, яйца, творог 5-9%, греческий йогурт.
- Углеводы: гречка, киноа, бурый рис, овсянка, цельнозерновой хлеб, хлебцы, бананы, яблоки, ягоды.
- Жиры: авокадо, миндаль, кешью, оливковое и льняное масло.
Готовые варианты блюд
- Омлет и тост из цельнозернового хлеба.
- Курица с киноа и овощами.
- Греческий йогурт с орешками и ягодами.
- Если тренировка вечером — творог или рыба с овощами, чтобы не перегружать ЖКТ перед сном.
