Ешь это сразу после тренировки — и мышцы скажут тебе спасибо

Правильное питание после тренировки помогает быстрее восстановить мышцы, восполнить энергию и поддержать форму. Старший тренер сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина в беседе с "Лентой.ру" рассказала, что есть и пить, чтобы тренировки приносили максимум пользы.

Вода — в приоритете

Эксперт советует поддерживать водный баланс: пить обычную воду во время и после тренировки, ориентируясь на жажду, но не заставляя себя.

Когда и что есть

"После тренировки полноценный прием пищи лучше планировать через 30-60 минут. В это время организм особенно хорошо усваивает белки и углеводы. Если не удается поесть сразу, можно перекусить бананом и протеиновым коктейлем, а через 1-1,5 часа — устроить основную трапезу", — пояснила Бахтурина.

Полезные продукты

Белки: курица, индейка, лосось, тунец, треска, яйца, творог 5-9%, греческий йогурт.

Углеводы: гречка, киноа, бурый рис, овсянка, цельнозерновой хлеб, хлебцы, бананы, яблоки, ягоды.

Жиры: авокадо, миндаль, кешью, оливковое и льняное масло.

Готовые варианты блюд