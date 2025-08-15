Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Домашняя тренировка для похудения
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:14

Ешь это сразу после тренировки — и мышцы скажут тебе спасибо

Тренер порекомендовала белки, углеводы и жиры для рациона после физической нагрузки

Правильное питание после тренировки помогает быстрее восстановить мышцы, восполнить энергию и поддержать форму. Старший тренер сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина в беседе с "Лентой.ру" рассказала, что есть и пить, чтобы тренировки приносили максимум пользы.

Вода — в приоритете

Эксперт советует поддерживать водный баланс: пить обычную воду во время и после тренировки, ориентируясь на жажду, но не заставляя себя.

Когда и что есть

"После тренировки полноценный прием пищи лучше планировать через 30-60 минут. В это время организм особенно хорошо усваивает белки и углеводы. Если не удается поесть сразу, можно перекусить бананом и протеиновым коктейлем, а через 1-1,5 часа — устроить основную трапезу", — пояснила Бахтурина.

Полезные продукты

  • Белки: курица, индейка, лосось, тунец, треска, яйца, творог 5-9%, греческий йогурт.
  • Углеводы: гречка, киноа, бурый рис, овсянка, цельнозерновой хлеб, хлебцы, бананы, яблоки, ягоды.
  • Жиры: авокадо, миндаль, кешью, оливковое и льняное масло.

Готовые варианты блюд

  • Омлет и тост из цельнозернового хлеба.
  • Курица с киноа и овощами.
  • Греческий йогурт с орешками и ягодами.
  • Если тренировка вечером — творог или рыба с овощами, чтобы не перегружать ЖКТ перед сном.

