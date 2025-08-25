Почему женщины тяжелее переносят выход на работу после отдыха
Смена расслабленного режима на рабочую рутину стала серьёзным испытанием для многих жителей Нижнего Тагила. Согласно данным сервиса SuperJob, 31% опрошенных признались, что переживают стресс в первые дни после отпуска.
Кто испытывает трудности чаще других
Эксперты отмечают, что уровень дохода напрямую связан с эмоциональной устойчивостью при возвращении к работе. Люди с доходом до 100 тысяч рублей сталкиваются с постотпускным синдромом заметно чаще — до 35% респондентов.
Среди тех, кто зарабатывает больше, стресс отмечают лишь 27%.
Кроме того, женщины чаще говорят о том, что им тяжело включиться в рабочий ритм.
Особенно сильно напряжение ощущают:
- врачи — почти половина опрошенных медиков призналась, что первые рабочие дни даются очень тяжело;
- бухгалтеры и PR-специалисты — около 40% испытывают трудности.
А вот дизайнеры, программисты и маркетологи возвращаются после отпуска значительно легче: стресс отмечают только 19-25%.
По словам психологов, всё зависит от характера деятельности: чем строже регламентированы задачи и выше уровень ответственности, тем сложнее перестроиться после отдыха. Напротив, при более гибком графике и творческих задачах адаптироваться проще.
Как облегчить себе выход на работу
Психологи рекомендуют:
- не пытаться сразу "героически" закрыть все задачи;
- начать с самых простых дел;
- пообщаться с коллегами и поделиться хорошими впечатлениями;
- давать себе время и не форсировать процесс.
Обычно дискомфорт полностью проходит в течение двух недель.
Интересно, что больше других по работе скучают врачи, учителя и дизайнеры — даже будучи в отпуске. В то время как бухгалтеры и маркетологи предпочитают полностью отключаться от рабочих мыслей.
