Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сотрудник за работой
Сотрудник за работой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:19

Почему женщины тяжелее переносят выход на работу после отдыха

Врачи и бухгалтеры тяжелее всего возвращаются к работе после отдыха

Смена расслабленного режима на рабочую рутину стала серьёзным испытанием для многих жителей Нижнего Тагила. Согласно данным сервиса SuperJob, 31% опрошенных признались, что переживают стресс в первые дни после отпуска.

Кто испытывает трудности чаще других

Эксперты отмечают, что уровень дохода напрямую связан с эмоциональной устойчивостью при возвращении к работе. Люди с доходом до 100 тысяч рублей сталкиваются с постотпускным синдромом заметно чаще — до 35% респондентов.
Среди тех, кто зарабатывает больше, стресс отмечают лишь 27%.

Кроме того, женщины чаще говорят о том, что им тяжело включиться в рабочий ритм.

Особенно сильно напряжение ощущают:

  • врачи — почти половина опрошенных медиков призналась, что первые рабочие дни даются очень тяжело;
  • бухгалтеры и PR-специалисты — около 40% испытывают трудности.

А вот дизайнеры, программисты и маркетологи возвращаются после отпуска значительно легче: стресс отмечают только 19-25%.

По словам психологов, всё зависит от характера деятельности: чем строже регламентированы задачи и выше уровень ответственности, тем сложнее перестроиться после отдыха. Напротив, при более гибком графике и творческих задачах адаптироваться проще.

Как облегчить себе выход на работу

Психологи рекомендуют:

  • не пытаться сразу "героически" закрыть все задачи;
  • начать с самых простых дел;
  • пообщаться с коллегами и поделиться хорошими впечатлениями;
  • давать себе время и не форсировать процесс.

Обычно дискомфорт полностью проходит в течение двух недель.

Интересно, что больше других по работе скучают врачи, учителя и дизайнеры — даже будучи в отпуске. В то время как бухгалтеры и маркетологи предпочитают полностью отключаться от рабочих мыслей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кардиолог Крулев: новые препараты помогают уменьшать атеросклеротические бляшки сегодня в 11:52

"Обратного пути нет" оказалось мифом: бляшки в сосудах можно уменьшить

Кардиолог рассказал, что холестериновые бляшки можно уменьшить: статины в сочетании с новыми препаратами показали реальное снижение их размеров.

Читать полностью » Чипсы каждый день: 3 шокирующих последствия для сердца сегодня в 7:04

Скажи нет чипсам: как этот популярный продукт влияет на твою поджелудочную железу

Ежедневное употребление чипсов смертельно опасно для сердца и сосудов. Врач-гастроэнтеролог рассказала о вредных компонентах, повышенном содержании соли и риске развития рака. Узнайте, как этот популярный снек влияет на ваш организм.

Читать полностью » Психиатр Сергей Царев: регулярное употребление алкоголя вызывает изменения личности сегодня в 7:01

Алкогольный эффект: человек перестаёт узнавать самого себя

Врач предупредил: редкий бокал спиртного снижает концентрацию и память лишь на время, но регулярное употребление может привести к стойким когнитивным нарушениям и изменению личности.

Читать полностью » В Амурской области психиатр скрыл диагноз пациента ради водительских прав сегодня в 6:17

Один диагноз перечеркнул права — и стал поводом для уголовного дела

В Амурской области психиатр-нарколог обвиняется в получении взятки и служебном подлоге: за 15 тыс. рублей он выдал пациенту с запрещённым диагнозом фиктивную справку для получения водительских прав.

Читать полностью » Анна Попова: 4 случая холеры в России из Индии и как быстро вернуться к здоровью сегодня в 6:04

В России 4 случая холеры из Индии: глава Роспотребнадзора о быстрых симптомах и лечении

В России зафиксировано 4 случая холеры, все они были завезены из Индии. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о стремительном развитии инфекции и важности своевременной медицинской помощи для полного восстановления здоровья пациентов.

Читать полностью » В Иркутске провели сплит-трансплантацию печени подростку и женщине с циррозом сегодня в 5:12

Донорский орган разделили на двоих: уникальная операция прошла успешно

Иркутские хирурги провели уникальную операцию: разделили донорскую печень на две части и пересадили её сразу двум пациентам — 15-летнему подростку и 58-летней женщине. Оба чувствуют себя хорошо.

Читать полностью » Ульяна Махова: комары в России могут переносить малярию, дирофиляриоз и вирусные инфекции сегодня в 4:18

Необычный зуд: какие инфекции переносят комары в России

Врач напомнила, что комары в России могут переносить малярию, дирофиляриоз и западноевропейскую лихорадку. Если после укуса появилась слабость или повышается температура, нужно обратиться к врачу.

Читать полностью » Врач Чудинская: диабет и дефицит витаминов B часто вызывают онемение рук и ног сегодня в 3:15

Игнорировать онемение опасно: за ним могут скрываться тяжёлые болезни

Онемение и покалывание в руках — не безобидный симптом. Невролог объяснила, что они могут указывать на диабет, дефицит витаминов группы B или алкогольную нейропатию, и предупредила, когда нужно обратиться к врачу.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Легендарный российский хоккеист Сергей Федоров удостоится церемонии
Садоводство

Садоводы Коми: хвойные и подсветка помогают сделать участок выразительным зимой
Еда

Как правильно завернуть трубочки с начинкой чтобы тесто не треснуло
Еда

Рецепт заманихи из помидоров и перца на зиму
Авто и мото

Экспорт японских автомобилей и запчастей снизился на фоне слабого спроса в России
Наука и технологии

Шведские астрономы обнаружили гигантский газопылевой пузырь в Млечном Пути
Туризм

В каких странах море остаётся тёплым в сентябре
Еда

Эксперты рассказали, сколько витаминов сохраняют замороженные ягоды и фрукты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru