Почему женщины тяжелее переносят выход на работу после отдыха

Смена расслабленного режима на рабочую рутину стала серьёзным испытанием для многих жителей Нижнего Тагила. Согласно данным сервиса SuperJob, 31% опрошенных признались, что переживают стресс в первые дни после отпуска.

Кто испытывает трудности чаще других

Эксперты отмечают, что уровень дохода напрямую связан с эмоциональной устойчивостью при возвращении к работе. Люди с доходом до 100 тысяч рублей сталкиваются с постотпускным синдромом заметно чаще — до 35% респондентов.

Среди тех, кто зарабатывает больше, стресс отмечают лишь 27%.

Кроме того, женщины чаще говорят о том, что им тяжело включиться в рабочий ритм.

Особенно сильно напряжение ощущают:

врачи — почти половина опрошенных медиков призналась, что первые рабочие дни даются очень тяжело;

бухгалтеры и PR-специалисты — около 40% испытывают трудности.

А вот дизайнеры, программисты и маркетологи возвращаются после отпуска значительно легче: стресс отмечают только 19-25%.

По словам психологов, всё зависит от характера деятельности: чем строже регламентированы задачи и выше уровень ответственности, тем сложнее перестроиться после отдыха. Напротив, при более гибком графике и творческих задачах адаптироваться проще.

Как облегчить себе выход на работу

Психологи рекомендуют:

не пытаться сразу "героически" закрыть все задачи;

начать с самых простых дел;

пообщаться с коллегами и поделиться хорошими впечатлениями;

давать себе время и не форсировать процесс.

Обычно дискомфорт полностью проходит в течение двух недель.

Интересно, что больше других по работе скучают врачи, учителя и дизайнеры — даже будучи в отпуске. В то время как бухгалтеры и маркетологи предпочитают полностью отключаться от рабочих мыслей.