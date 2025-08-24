Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Уютная гостиная в постельных тонах
Уютная гостиная в постельных тонах
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Александр Александров Опубликована сегодня в 9:12

Отпуск закончился, а мир уже не тот: почему возвращение к рутине даётся так тяжело

Каждый, кто возвращался из отпуска, знает это чувство: дом вроде тот же, а ощущается иначе. Кухня кажется теснее, дорога до работы длиннее, а рутина — непривычно тяжёлой. Это не каприз, а нормальная реакция психики.

Контраст новизны и привычки

В путешествии мозг получает постоянный поток новых впечатлений. Он работает активнее, фиксирует детали, "горит". Дома всё знакомо и предсказуемо — поэтому кажется блеклым и менее значимым.

Психология "пустоты"

Возвращение после отдыха иногда похоже на лёгкую апатию. Это эффект резкого переключения: из свободы и новизны — в рамки и обязанности. Мозг сопротивляется и даёт ощущение "странности".

Личный опыт

После трёх недель в Японии я вернулся домой и пару дней ощущал, что нахожусь "не на своём месте". Даже продукты в магазине казались "не такими", а утренний маршрут выглядел чужим. Только через неделю восприятие "перестроилось" обратно.

Как помочь себе

— Дайте время: обычно адаптация занимает 3-5 дней.
— Сохраняйте маленькие привычки из отпуска: прогулка вечером, новый завтрак или запись в дневнике.
— Планируйте мини-отдых дома: кино, встречу с друзьями, прогулку в новом районе — это смягчает резкость перехода.

Итог

Возвращение из отпуска кажется странным, потому что мозг сравнивает насыщенность новых впечатлений с привычной рутиной. Но это чувство временное: если добавить немного новизны в повседневность, адаптация пройдёт быстрее и мягче.

Читайте также

Порту-де-Галиньяс и Жерикоакоара вошли в список популярных пляжей северо-востока Бразилии сегодня в 1:26

Белоснежный песок и бирюзовая вода: это место в Бразилии заставляет забыть про Карибы

Северо-восток Бразилии хранит пляжи, которые сравнивают с Карибами. Узнайте, где искать кристально чистую воду и незабываемые впечатления.

Читать полностью » Совет по туризму Мартиники и MSC Cruises представили новый круизный продукт в Сан-Паулу сегодня в 0:27

Южные Карибы и Антильские острова: новый маршрут поразил даже опытных туристов

Круиз без визы: MSC Cruises запускает новый маршрут по Южным Карибам и Антильским островам. Чем он уникален и почему Мартиника — идеальный выбор?

Читать полностью » Железнодорожные эксперты рекомендовали приходить на вокзал за 40–60 минут до отправления вчера в 23:36

Аэропорты и вокзалы на пределе: к чему готовиться в последние дни августа

В конце августа аэропорты, вокзалы и дороги перегружены. Минтранс советует, как не опоздать и сделать путешествие комфортным даже в пик сезона.

Читать полностью » Туристы в Турции пожаловались на угрозы гидов о трансфере и страховке вчера в 22:26

Турция, Египет, Таиланд — где ещё туристам угрожают небылицами

В Турции гид снова запугивал туристов отказом в трансфере и страховке. Эксперты уверяют: угрозы — миф, но проблема «навязывания экскурсий» жива.

Читать полностью » Эксперты: заочное решение по делу против Turkish Airlines может быть оспорено авиакомпанией вчера в 21:21

Заочное решение и иностранная компания: сможет ли пассажир увидеть свой миллион

Турист отсудил почти миллион у Turkish Airlines за аннулированные билеты. Но юристы предупреждают: из-за заочного решения деньги могут задержать.

Читать полностью » В России предложили поправки в закон, ограничивающие использование смартфонов в детских лагерях вчера в 21:21

Отдых без экрана: в Госдуме задумались о запрете телефонов у детей

В Госдуме предложили ограничить использование телефонов в детских лагерях: парламентарии считают, что гаджеты мешают воспитанию и отдыху подростков.

Читать полностью » Визовые центры Испании сократили агентские квоты, подача через посредников почти невозможна вчера в 19:11

Боты и перекупщики бессильны: новые правила рушат теневой рынок виз

Испанский визовый центр ограничил число паспортов и слотов для подачи. Посредникам стало сложнее, туристам остаётся ждать новые даты или обращаться в другие страны.

Читать полностью » Веломаршрут в Лимоне-суль-Гарда назвали самым красивым в Европе вчера в 18:10

Восхитительная велодорожка, которая летит над озером: как живописный маршрут в Италии стал настоящим трендом

Уникальная велосипедная дорожка в Италии на озере Гарда уже завоевала популярность! Узнайте, как 2 километра красоты дарят невероятные впечатления.

Читать полностью »

