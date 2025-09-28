Инсульт и инфаркт отнимают силы, но вернуть их помогают простые упражнения
После инсульта или инфаркта миокарда важнейшую роль в восстановлении играет правильная двигательная активность. Организм пережил серьёзный стресс, и чтобы вернуть человеку возможность жить полноценно, нужна комплексная реабилитация. Но начинать её следует осторожно и только под контролем врачей.
"К безопасным и эффективным видам нагрузки относятся ходьба, дыхательная гимнастика и циклические упражнения на тренажерах", — сказал старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины Кирилл Антонов.
По словам специалиста, после инфаркта уже на первые-третьи сутки допустимы дыхательные упражнения и лёгкие пассивные движения. При инсульте в ряде случаев начинать восстановление можно через 24-48 часов. Но сроки всегда зависят от состояния пациента, тяжести заболевания и реакции организма на нагрузку.
Сравнение реабилитации после инсульта и инфаркта
|Параметр
|После инфаркта
|После инсульта
|Сроки начала
|1-3 сутки
|24-48 часов
|Основной упор
|Дыхание, пассивные движения
|Координация, равновесие
|Ограничения
|Исключить статические нагрузки, подъём тяжестей
|Избегать резких движений, чрезмерного напряжения
|Приоритет
|Постепенное увеличение активности
|Восстановление бытовых навыков
Советы шаг за шагом
-
Начинать с дыхательной гимнастики и коротких сеансов упражнений.
-
Постепенно увеличивать длительность занятий, контролируя пульс и самочувствие.
-
Использовать простые тренажёры (например, велоэргометр) под присмотром инструктора.
-
Добавлять прогулки на свежем воздухе, начиная с 5-10 минут.
-
Закреплять навык выполнения бытовых действий: вставать, садиться, держать равновесие.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Резкие физические нагрузки → риск повторного сосудистого события → мягкая адаптивная гимнастика.
-
Игнорирование рекомендаций врача → ухудшение состояния → персонализированная программа под контролем специалиста.
-
Длительное отсутствие движения → атрофия мышц → использование ортопедических тренажёров и ЛФК.
А что если…
-
Пациент боится снова нагружать организм? В этом случае подключают психолога, который помогает преодолеть страх перед движением.
-
Нет возможности заниматься в центре реабилитации? Подойдут домашние комплексы упражнений под онлайн-курацией специалиста.
-
Человек живёт один? Используются "умные" браслеты и приложения, фиксирующие активность и предупреждающие о перегрузке.
FAQ
Как выбрать упражнения для дома?
Лучше всего проконсультироваться с врачом ЛФК: он подберёт безопасный комплекс под текущее состояние.
Сколько стоит реабилитация в специализированном центре?
Стоимость варьируется от 30 до 100 тысяч рублей в месяц в зависимости от программ, оборудования и уровня клиники.
Что лучше: тренажёры или гимнастика?
Для начала достаточно гимнастики, а тренажёры добавляют позже, когда организм готов к более интенсивным нагрузкам.
