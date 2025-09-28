Инсульт и инфаркт отнимают силы, но вернуть их помогают простые упражнения

После инсульта или инфаркта миокарда важнейшую роль в восстановлении играет правильная двигательная активность. Организм пережил серьёзный стресс, и чтобы вернуть человеку возможность жить полноценно, нужна комплексная реабилитация. Но начинать её следует осторожно и только под контролем врачей.

"К безопасным и эффективным видам нагрузки относятся ходьба, дыхательная гимнастика и циклические упражнения на тренажерах", — сказал старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины Кирилл Антонов.

По словам специалиста, после инфаркта уже на первые-третьи сутки допустимы дыхательные упражнения и лёгкие пассивные движения. При инсульте в ряде случаев начинать восстановление можно через 24-48 часов. Но сроки всегда зависят от состояния пациента, тяжести заболевания и реакции организма на нагрузку.

Сравнение реабилитации после инсульта и инфаркта