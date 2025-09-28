Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Инсульт
© Freepik by peoplecreations is licensed under public domain
Опубликована сегодня в 9:28

Инсульт и инфаркт отнимают силы, но вернуть их помогают простые упражнения

После инсульта или инфаркта миокарда важнейшую роль в восстановлении играет правильная двигательная активность. Организм пережил серьёзный стресс, и чтобы вернуть человеку возможность жить полноценно, нужна комплексная реабилитация. Но начинать её следует осторожно и только под контролем врачей.

"К безопасным и эффективным видам нагрузки относятся ходьба, дыхательная гимнастика и циклические упражнения на тренажерах", — сказал старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины Кирилл Антонов.

По словам специалиста, после инфаркта уже на первые-третьи сутки допустимы дыхательные упражнения и лёгкие пассивные движения. При инсульте в ряде случаев начинать восстановление можно через 24-48 часов. Но сроки всегда зависят от состояния пациента, тяжести заболевания и реакции организма на нагрузку.

Сравнение реабилитации после инсульта и инфаркта

Параметр После инфаркта После инсульта
Сроки начала 1-3 сутки 24-48 часов
Основной упор Дыхание, пассивные движения Координация, равновесие
Ограничения Исключить статические нагрузки, подъём тяжестей Избегать резких движений, чрезмерного напряжения
Приоритет Постепенное увеличение активности Восстановление бытовых навыков

Советы шаг за шагом

  1. Начинать с дыхательной гимнастики и коротких сеансов упражнений.

  2. Постепенно увеличивать длительность занятий, контролируя пульс и самочувствие.

  3. Использовать простые тренажёры (например, велоэргометр) под присмотром инструктора.

  4. Добавлять прогулки на свежем воздухе, начиная с 5-10 минут.

  5. Закреплять навык выполнения бытовых действий: вставать, садиться, держать равновесие.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Резкие физические нагрузки → риск повторного сосудистого события → мягкая адаптивная гимнастика.

  • Игнорирование рекомендаций врача → ухудшение состояния → персонализированная программа под контролем специалиста.

  • Длительное отсутствие движения → атрофия мышц → использование ортопедических тренажёров и ЛФК.

А что если…

  • Пациент боится снова нагружать организм? В этом случае подключают психолога, который помогает преодолеть страх перед движением.

  • Нет возможности заниматься в центре реабилитации? Подойдут домашние комплексы упражнений под онлайн-курацией специалиста.

  • Человек живёт один? Используются "умные" браслеты и приложения, фиксирующие активность и предупреждающие о перегрузке.

FAQ

Как выбрать упражнения для дома?
Лучше всего проконсультироваться с врачом ЛФК: он подберёт безопасный комплекс под текущее состояние.

Сколько стоит реабилитация в специализированном центре?
Стоимость варьируется от 30 до 100 тысяч рублей в месяц в зависимости от программ, оборудования и уровня клиники.

Что лучше: тренажёры или гимнастика?
Для начала достаточно гимнастики, а тренажёры добавляют позже, когда организм готов к более интенсивным нагрузкам.

