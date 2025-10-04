Аритмия за столом: тревожный симптом, связанный не только с сердцем

Аритмия, возникающая после приёма пищи, — симптом, который часто недооценивают. Между тем она может сигнализировать не только о нарушениях работы сердца, но и о проблемах с пищеварительной системой. Игнорировать такие проявления врачи категорически не рекомендуют.

"Аритмия после приёма пищи является тревожным сигналом, который нельзя оставлять без внимания", — сказала кардиолог и аритмолог Больницы Пирогова, специалист по функциональной диагностике Ольга Савонина.

Почему сердце реагирует на еду

После еды в организме усиливается приток крови к желудку и кишечнику, активизируется обмен веществ. Для здорового сердца такие нагрузки не критичны, но при скрытых патологиях этот процесс способен спровоцировать сбои в ритме. Именно поэтому аритмия после трапезы рассматривается как важный диагностический маркер.

С чего начинают обследование

Кардиолог подчёркивает: первым шагом всегда является проверка сердечно-сосудистой системы. Обычно пациенту назначают:

ЭКГ для фиксации нарушений ритма;

УЗИ сердца (эхокардиографию);

лабораторные анализы крови.

Дополнительно врачи исключают патологии щитовидной железы и анемию, которые также могут провоцировать сбои сердечного ритма.

Если результаты обследований не выявляют заболеваний сердца, врачи переходят к диагностике желудочно-кишечного тракта.

Роль органов ЖКТ

По словам Савониной, аритмия после еды может быть связана с язвенной болезнью, воспалительными процессами или даже онкологическими патологиями желудка. В таких случаях назначается гастроскопия и консультация гастроэнтеролога.

Особое внимание уделяется гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ).

"При воспалении нижнего отдела пищевода происходит его контакт с левым предсердием, что повышает риск учащённого сердцебиения и появления аритмии", — отметила Савонина.

Сравнение: сердечные и желудочные причины аритмии