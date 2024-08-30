Врачи бьют тревогу: голодание может увеличить риск рака

Новое исследование на мышах указывает на потенциальный недостаток периодического голодания, ранее связываемого с такими преимуществами, как снижение веса и риска деменции, сообщает Nature.

Согласно исследованию, голодание может повысить вероятность развития рака из-за ускоренного роста стволовых клеток кишечника во время восстановления после голодания. Эти клетки, которые отвечают за регенерацию слизистой оболочки кишечника, начинают активно размножаться после приема пищи, что увеличивает вероятность возникновения мутаций, особенно при употреблении в пищу продуктов, содержащих канцерогенные соединения, такие как гетероциклические амины в обугленном мясе.

Биолог из Массачусетского технологического института (MIT) Омер Йылмаз отмечает, что хотя повышенная активность стволовых клеток полезна для регенерации, она также может иметь нежелательные последствия, такие как увеличение риска развития опухолей. Исследование выявило, что путь mTOR, который участвует в росте и метаболизме клеток, активизируется после голодания и увеличивает выработку полиаминов, стимулирующих пролиферацию клеток. Хотя эти молекулы помогают организму восстанавливаться после голодания, они также могут способствовать росту раковых клеток, особенно при неблагоприятных условиях.

Команда ученых подчеркивает необходимость дальнейшего изучения этого явления на людях, так как сложность человеческого организма делает результаты исследования на мышах только частично применимыми к людям.

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